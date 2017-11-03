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Стадион:
Мельбурн Сити
0:1
Конец матча
Сидней
0'
40' Желтая карточка
Nicholas Fitzgerald
0:1
59' Гол
Уилкшир Люк
72' Желтая карточка
Bruce Kamau
77' Желтая карточка
Уилкшир Люк
83' Желтая карточка
Майкл Зулло
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сидней производит замену. Нинкович Милош уходит, и Ретре Пауло заменяет его
Желтая карточка
83'
Майкл Зулло получает желтую карточку.
82'
Сидней производит замену. Броск Алекс уходит, и Саймон Мэтт заменяет его
Желтая карточка
77'
Уилкшир Люк получает желтую карточку.
76'
Мельбурн Херт производит замену. Брэттан Люк уходит, и Килкенни Нил заменяет его

75'
Мельбурн Херт производит замену. Мускат Эммануэль уходит, и Карруска Марсело заменяет его
Желтая карточка
72'
Bruce Kamau получает желтую карточку.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уилкшир Люк.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Николас Фицджеральд получает желтую карточку.
24'
Мельбурн Херт производит замену. Кэхилл Тим уходит, и Будзински Марчин заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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