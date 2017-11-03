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Стадион: ААМИ Парк
0:1
Конец матча
40' Желтая карточкаNicholas Fitzgerald
0:1
59' ГолУилкшир Люк
72' Желтая карточкаBruce Kamau
77' Желтая карточкаУилкшир Люк
83' Желтая карточкаМайкл Зулло
|
59'
0:1
72'
77'
83'
Состав команд
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 22 Michael Jakobsen II Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 44 Маккормак Росс Полузащитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 17 Кэхилл Тим Нападающий
- 7 Nicholas Fitzgerald
- 25 Iacopo La Rocca
- 11 Bruce Kamau
- Запасные игроки
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 8 Килкенни Нил Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 9 Карруска Марсело Полузащитник
- 21 Ruon Tongyik
- Главный тренер: Michael Valkanis
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 7 Майкл Зулло Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 22 Райолл Себастьян Защитник
- 16 Калик Энтони Полузащитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
- 01.08.2017 Пенинсула Пауэр 0:2 Мельбурн Сити КФ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.02.2017 Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 19.01.2017 Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
- 02.08.2017 Шемрок Роверс Дарвин 0:8 Сидней КФ
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней ЭЛ
- 18.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сидней: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней Эй-Лига
- 09.12.2016 Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 30.11.2016 Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА
- 05.03.2016 Мельбурн Сити 3:0 Сидней Эй-Лига
- 02.01.2016 Мельбурн Сити 2:2 Сидней Эй-Лига
- 10.10.2015 Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.03.2015 Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.03.2015 Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 22.11.2014 Мельбурн Сити 1:2 Сидней Эй-Лига
- 11.10.2014 Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 31.01.2014 Мельбурн Сити 2:1 Сидней Эй-Лига
- 15.12.2013 Сидней 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 15.11.2013 Мельбурн Сити 0:2 Сидней Эй-Лига
- 24.02.2013 Мельбурн Сити 3:1 Сидней Эй-Лига
- 13.01.2013 Сидней 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 02.12.2012 Сидней 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 17.03.2012 Мельбурн Сити 2:2 Сидней Хёндай А-Лига
- 29.12.2011 Сидней 0:4 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|7.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|8.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|10.
|Брисбен Роар
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сидней производит замену. Нинкович Милош уходит, и Ретре Пауло заменяет его
83'
Майкл Зулло получает желтую карточку.
82'
Сидней производит замену. Броск Алекс уходит, и Саймон Мэтт заменяет его
77'
Уилкшир Люк получает желтую карточку.
76'
Мельбурн Херт производит замену. Брэттан Люк уходит, и Килкенни Нил заменяет его
75'
Мельбурн Херт производит замену. Мускат Эммануэль уходит, и Карруска Марсело заменяет его
72'
Bruce Kamau получает желтую карточку.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уилкшир Люк.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Николас Фицджеральд получает желтую карточку.
24'
Мельбурн Херт производит замену. Кэхилл Тим уходит, и Будзински Марчин заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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