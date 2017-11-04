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Стадион: Хантер
3:0
Конец матча
1:0
37' ГолО'Донован Рой
2:0
45' ГолО'Донован Рой
46' Желтая карточкаAndrew Nabbout
3:0
54' ГолAndrew Nabbout
74' Желтая карточкаВуйица Иван
|
37'
1:0
45'
2:0
46'
54'
3:0
74'
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 24 Joseph Champness
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 6 Steven Ugarkovic
- 3 Jason Hoffman
- 5 Ben Kantarovski
- 4 Nigel Boogaard
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 19 Kosta Petratos
- 16 Nicholas Cowburn
- 12 Mario Shabow
- Главный тренер: Mark Jones
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 19 Дойл Томас Защитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 22 Эндрю Дуранте Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Полузащитник
- 8 Видошич Дарио Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 2 Daniel Mullen I
- 17 Ali Abbas
- 7 Guilherme XV
- 4 Парацки Горан
- Запасные игроки
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 12 Adam Parkhouse
- 11 Hamish Watson
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 17.02.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 27.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.01.2017 Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.01.2017 Мельбурн Виктори 4:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2017 Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.01.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.01.2017 Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.01.2017 Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.01.2017 Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.01.2017 Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Веллингтон Феникс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.11.2016 Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 20.02.2016 Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 17.01.2016 Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 11.10.2015 Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.02.2015 Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.12.2014 Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.10.2014 Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.03.2014 Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 09.02.2014 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 27.10.2013 Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.02.2013 Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.01.2013 Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 18.11.2012 Ньюкасл Джетс 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 20.01.2012 Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 24.12.2011 Веллингтон Феникс 5:2 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 16.10.2011 Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 30.01.2011 Веллингтон Феникс 1:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 19.12.2010 Веллингтон Феникс 4:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|Ньюкасл Джетс
|5
|3
|2
|0
|13 - 5
|11
|4.
|Перт Глори
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|6.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|7.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|9.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|10.
|Брисбен Роар
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Ньюкасл Джетс производит замену. Andrew Nabbout уходит, и Mario Shabow заменяет его
83'
Веллингтон Феникс производит замену. Видошич Дарио уходит, и Ридентон Мэтью заменяет его
82'
Ньюкасл Джетс производит замену. Димитрий Петратос уходит, и Браун Уэйн II заменяет его
77'
Ньюкасл Джетс производит замену. Joseph Champness уходит, и Kosta Petratos заменяет его
74'
Вуйица Иван получает желтую карточку.
68'
Веллингтон Феникс производит замену. Андрия Калуджерович уходит, и Hamish Watson заменяет его
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrew Nabbout.
46'
Веллингтон Феникс производит замену. Гильерме уходит, и Adam Parkhouse заменяет его
46'
Andrew Nabbout получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает О'Донован Рой.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает О'Донован Рой.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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