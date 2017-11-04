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Стадион:
Ньюкасл Джетс
3:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
37' Гол
О'Донован Рой
2:0
45' Гол
О'Донован Рой
46' Желтая карточка
Andrew Nabbout
3:0
54' Гол
Andrew Nabbout
74' Желтая карточка
Вуйица Иван
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Ньюкасл Джетс производит замену. Andrew Nabbout уходит, и Mario Shabow заменяет его
83'
Веллингтон Феникс производит замену. Видошич Дарио уходит, и Ридентон Мэтью заменяет его
82'
Ньюкасл Джетс производит замену. Димитрий Петратос уходит, и Браун Уэйн II заменяет его
77'
Ньюкасл Джетс производит замену. Joseph Champness уходит, и Kosta Petratos заменяет его
Желтая карточка
74'
Вуйица Иван получает желтую карточку.

68'
Веллингтон Феникс производит замену. Андрия Калуджерович уходит, и Hamish Watson заменяет его
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrew Nabbout.
46'
Веллингтон Феникс производит замену. Гильерме уходит, и Adam Parkhouse заменяет его
Желтая карточка
46'
Andrew Nabbout получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает О'Донован Рой.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает О'Донован Рой.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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