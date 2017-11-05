- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Свисспорарена
3:0
Конец матча
1:0
2' ГолРодригес Франсиско III
38' Желтая карточкаРодригес Франсиско III
45' Желтая карточкаSilvan Sidler
1:0
51' Не забитый пенальтиЮрич Томи
2:0
51' ГолДемхасай Шкельчим
3:0
54' ГолЮрич Томи
56' Красная карточкаХефти Сильван
68' Желтая карточкаАраторе Марко
88' Желтая карточкаБен Халифа Нассим
|
2'
1:0
45'
51'
1:0
51'
2:0
54'
3:0
56'
68'
Состав команд
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
Люцерн 4-4-2
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 15 Шульц Марвин Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Нападающий
- 29 Кутеса Дерек Нападающий
- 24 Варгас Рубен
- Главный тренер: Баббель Маркус
Санкт-Галлен 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 50 Люхингер Николас Защитник
- 3 Хагги Карим Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 2 Кох Филипп Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 8 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Главный тренер: Контини Джорджо
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
- 26.10.2017 Эшалленс 2:3 Люцерн К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн С
- 05.10.2017 Люцерн 5:0 Арау ТМК
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна С
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 16.09.2017 Серветт 0:1 Люцерн К
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун С
- 27.08.2017 Люцерн 1:1 Цюрих С
- 20.08.2017 Сьон 1:1 Люцерн С
- 12.08.2017 Кринс 0:1 Люцерн К
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн С
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 20.07.2017 Люцерн 2:1 Осиек ЛЕ
- 13.07.2017 Осиек 2:0 Люцерн ЛЕ
- 08.07.2017 Страсбург 4:4 Люцерн ТМК
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 26.10.2017 Делемон 1:2 Санкт-Галлен К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
- 17.09.2017 Линт 1:1 Санкт-Галлен К
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен С
- 31.08.2017 Фрайбург 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 13.08.2017 Баден 3:8 Санкт-Галлен К
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн С
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
- 07.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Волен ТМК
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига
- 22.05.2016 Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига
- 21.02.2016 Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.11.2015 Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига
- 28.10.2015 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Кубок
- 12.08.2015 Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 30.04.2015 Люцерн 6:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.02.2015 Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Суперлига
- 15.02.2015 Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Суперлига
- 28.09.2014 Люцерн 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.08.2014 Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Суперлига
- 13.04.2014 Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 02.03.2014 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига
- 24.11.2013 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.09.2013 Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Суперлига
- 08.05.2013 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 12
|30
|2.
|Базель
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|3.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 27
|21
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 20
|20
|6.
|Лозанна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 26
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|8.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 21
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 24
|13
|10.
|Сьон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Бен Халифа Нассим получает желтую карточку.
84'
Люцерн производит замену. Родригес Франсиско III уходит, и Кутеса Дерек заменяет его
82'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Таипи Гьелбрим заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
15'
Люцерн производит замену. Кустодио Оливер уходит, и Крьезиу Хекуран заменяет его
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Франсиско III.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация