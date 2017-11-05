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Стадион:
Люцерн
3:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
2' Гол
Родригес Франсиско III
38' Желтая карточка
Родригес Франсиско III
45' Желтая карточка
Silvan Sidler
1:0
51' Не забитый пенальти
Юрич Томи
2:0
51' Гол
Демхасай Шкельчим
3:0
54' Гол
Юрич Томи
56' Красная карточка
Хефти Сильван
68' Желтая карточка
Араторе Марко
88' Желтая карточка
Бен Халифа Нассим
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Бен Халифа Нассим получает желтую карточку.
84'
Люцерн производит замену. Родригес Франсиско III уходит, и Кутеса Дерек заменяет его
82'
Санкт-Галлен производит замену. Буэсс Роман уходит, и Таипи Гьелбрим заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
15'
Люцерн производит замену. Кустодио Оливер уходит, и Крьезиу Хекуран заменяет его
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Франсиско III.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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