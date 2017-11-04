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Стадион: Летцигрунд Зрители: 5100
2:0
Конец матча
49' Желтая карточкаБашич Марко
63' Желтая карточкаДжуричин Марко
1:0
68' ГолХеффрен Суарес
80' Желтая карточкаЖейссманн Жоэль
80' Желтая карточкаТоррес Габриэль
90' Желтая карточкаМаккоппи Андреа
2:0
90' ПенальтиБашич Марко
|
49'
63'
68'
1:0
80'
80'
90'
90'
2:0
Состав команд
14
Лаванши
Нума
30
Гетац
Николя
Грасcхоппер 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 31 Авдияй Альбион Нападающий
- 21 Бауи Набиль Нападающий
- 29 Arijan Qollaku
- Главный тренер: Murat Yakin
Лозанна 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 4 Маньер Жереми Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 15 Марин Леандро Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 30 Гетац Николя Полузащитник
- 11 Кампо Самуэле Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- 27 Mersim Asllani
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 25.10.2017 Лозанна 0:1 Грасcхоппер К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
- 18.10.2017 Грасcхоппер 3:3 Арау ТМК
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн С
- 10.10.2017 Грасcхоппер 2:0 Виль ТМК
- 10.10.2017 Грасcхоппер 0:0 Шаффхаузен ТМК
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель С
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер С
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер С
- 17.09.2017 Биль Бьенн 0:5 Грасcхоппер К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
- 26.08.2017 Лозанна 1:1 Грасcхоппер С
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен С
- 13.08.2017 Ромонтуа 0:10 Грасcхоппер К
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер С
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 18.07.2017 Грасcхоппер 3:1 ПСВ ТМК
Лозанна (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 28.10.2017 Лозанна 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна С
- 14.10.2017 Лозанна 2:1 Янг Бойз С
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна С
- 20.09.2017 Лозанна 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 ЯФ Ювентус 1:3 Лозанна К
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна С
- 26.08.2017 Лозанна 1:1 Грасcхоппер С
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна С
- 12.08.2017 Пайде 1:3 Лозанна К
- 09.08.2017 Лозанна 2:3 Лугано С
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Лозанна 1:1 Брентфорд ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 08.07.2017 Лозанна 2:2 Нант ТМК
- 01.07.2017 Лозанна 0:0 Ксамакс ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 2
Лозанна: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 9
- 25.10.2017 Лозанна 0:1 Грасcхоппер Кубок
- 26.08.2017 Лозанна 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна Суперлига
- 02.04.2017 Лозанна 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер Суперлига
- 24.07.2016 Грасcхоппер 2:0 Лозанна Суперлига
- 12.04.2014 Лозанна 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 08.03.2014 Грасcхоппер 2:1 Лозанна Суперлига
- 20.10.2013 Грасcхоппер 2:0 Лозанна Суперлига
- 03.08.2013 Лозанна 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 01.06.2013 Грасcхоппер 4:1 Лозанна Суперлига
- 03.03.2013 Лозанна 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 02.02.2013 Грасcхоппер 0:0 Лозанна Товарищеские матчи. Сборные
- 03.11.2012 Грасcхоппер 1:1 Лозанна Суперлига
- 01.09.2012 Лозанна 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 23.05.2012 Лозанна 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 26.02.2012 Грасcхоппер 0:0 Лозанна Суперлига
- 11.12.2011 Лозанна 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.07.2011 Грасcхоппер 2:0 Лозанна Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 11
|29
|2.
|Базель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|3.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 24
|21
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 20
|20
|6.
|Лозанна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 26
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|8.
|Лугано
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 23
|12
|9.
|Люцерн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 21
|11
|10.
|Сьон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
Второй тайм
90'
Г О О О О О Л - Башич Марко из команды Грасcхоппер забивает пенальти
90'
Маккоппи Андреа получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Грасcхоппер производит замену. Джуричин Марко уходит, и Авдияй Альбион заменяет его
83'
Грасcхоппер производит замену. Хеффрен Суарес уходит, и Фашко Михал заменяет его
80'
Жейссманн Жоэль получает желтую карточку.
80'
Торрес Габриэль получает желтую карточку.
75'
Лозанна производит замену. Техеда Ельцин уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
75'
Лозанна производит замену. Роша Ален уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеффрен Суарес.
64'
Лозанна производит замену. Марин Леандро уходит, и Кололли Беньямин заменяет его
63'
Джуричин Марко получает желтую карточку.
55'
Грасcхоппер производит замену. Лаванши Нума уходит, и Petar Pusic заменяет его
49'
Башич Марко получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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