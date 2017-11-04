  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 5100
Грасcхоппер
2:0
Конец матча
Лозанна
0'
49' Желтая карточка
Башич Марко
63' Желтая карточка
Джуричин Марко
1:0
68' Гол
Хеффрен Суарес
80' Желтая карточка
Жейссманн Жоэль
80' Желтая карточка
Торрес Габриэль
90' Желтая карточка
Маккоппи Андреа
2:0
90' Пенальти
Башич Марко
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Башич Марко из команды Грасcхоппер забивает пенальти
Желтая карточка
90'
Маккоппи Андреа получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Грасcхоппер производит замену. Джуричин Марко уходит, и Авдияй Альбион заменяет его
83'
Грасcхоппер производит замену. Хеффрен Суарес уходит, и Фашко Михал заменяет его
Желтая карточка
80'
Жейссманн Жоэль получает желтую карточку.

Желтая карточка
80'
Торрес Габриэль получает желтую карточку.
75'
Лозанна производит замену. Техеда Ельцин уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
75'
Лозанна производит замену. Роша Ален уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеффрен Суарес.
64'
Лозанна производит замену. Марин Леандро уходит, и Кололли Беньямин заменяет его
Желтая карточка
63'
Джуричин Марко получает желтую карточку.
55'
Грасcхоппер производит замену. Лаванши Нума уходит, и Petar Pusic заменяет его
Желтая карточка
49'
Башич Марко получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация