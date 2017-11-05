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Стадион:
Тун
1:1
Конец матча
Лугано
0'
0:1
21' Гол
Мариани Давид
23' Желтая карточка
Ледесма Кристиан
34' Желтая карточка
Герндт Александр
44' Желтая карточка
Големич Владимир
1:1
51' Гол
Лаупер Сандро
53' Желтая карточка
Руй Стив
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Лугано производит замену. Карлиньос Жуниор уходит, и Милосавлевич Радомир заменяет его
80'
Тун производит замену. Да Силва Нуну уходит, и Дзонлагич Омер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мариани Давид.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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