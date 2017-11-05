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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Арена Тун
0:1
21' ГолМариани Давид
23' Желтая карточкаЛедесма Кристиан
34' Желтая карточкаГерндт Александр
44' Желтая карточкаГолемич Владимир
1:1
51' ГолЛаупер Сандро
53' Желтая карточкаРуй Стив
|
21'
0:1
23'
34'
44'
51'
1:1
53'
Состав команд
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
13
Рапп
Симоне
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 20 Каблан Крис Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 34 Суттер Никола Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 19 Дзонлагич Омер Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 16 Костанцо Морено Нападающий
- 22 Felix Hornung
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Лугано 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 21 Милосавлевич Радомир Полузащитник
- 35 Амузи Стэнли Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 7 Бну-Марзук Юнес Нападающий
- 9 Чулина Антонини Нападающий
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 28.10.2017 Лозанна 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Стад де Ньон 1:3 Тун К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер С
- 17.09.2017 Виль 0:3 Тун К
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна С
- 12.08.2017 Стад Паерне 1:2 Тун К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Тун 5:1 Кьяссо ТМК
- 08.07.2017 Тун 2:0 Винтертур ТМК
- 07.07.2017 Тун 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
Лугано (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 02.11.2017 Виктория Пльзень 4:1 Лугано ЛЕ
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
- 26.10.2017 Шёц 2:3 Лугано К
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень ЛЕ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 17.09.2017 Кёниц 0:1 Лугано К
- 14.09.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Лугано ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 12.08.2017 Бассекурт 0:6 Лугано К
- 09.08.2017 Лозанна 2:3 Лугано С
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
Последние игры между собой
Тун: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Лугано: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун Суперлига
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун Суперлига
- 12.03.2017 Тун 5:2 Лугано Суперлига
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун Суперлига
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано Суперлига
- 17.04.2016 Лугано 2:1 Тун Суперлига
- 13.02.2016 Тун 2:1 Лугано Суперлига
- 25.10.2015 Тун 2:1 Лугано Суперлига
- 26.07.2015 Лугано 2:3 Тун Суперлига
- 10.11.2012 Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии
- 10.05.2010 Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 31.07.2009 Лугано 1:2 Тун Челлендж Лига
- 28.02.2009 Лугано 3:1 Тун Челлендж Лига
- 10.08.2008 Тун 4:4 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 12
|30
|2.
|Базель
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|3.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 27
|21
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 20
|20
|6.
|Лозанна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 26
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|8.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 21
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 24
|13
|10.
|Сьон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Лугано производит замену. Карлиньос Жуниор уходит, и Милосавлевич Радомир заменяет его
80'
Тун производит замену. Да Силва Нуну уходит, и Дзонлагич Омер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мариани Давид.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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