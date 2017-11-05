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Стадион:
Базель
1:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
40' Желтая карточка
Бенито Лорис
54' Желтая карточка
Ди Сере
1:0
57' Гол
Ди Сере
60' Желтая карточка
Нуху Касим
65' Желтая карточка
Эбишер Мишель
79' Желтая карточка
Калла Давиде
1:1
79' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Базель производит замену. Айети Альбиан уходит, и Иттен Седрик заменяет его
79'
Янг Бойз производит замену. Эбишер Мишель уходит, и Соу Джибриль заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нсаме Жан-Пьер.
Желтая карточка
79'
Калла Давиде получает желтую карточку.
78'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Калла Давиде заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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