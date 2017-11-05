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Стадион: Санкт-Якоб Парк
40' Желтая карточкаБенито Лорис
54' Желтая карточкаДи Сере
1:0
57' ГолДи Сере
60' Желтая карточкаНуху Касим
65' Желтая карточкаЭбишер Мишель
79' Желтая карточкаКалла Давиде
1:1
79' ГолНсаме Жан-Пьер
|
40'
54'
57'
1:0
60'
65'
79'
79'
1:1
Состав команд
23
Баланта
Эдер
20
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 25 Риверос Блас Защитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- 19 Оберлин Димитри Нападающий
- 27 Манзамби Нефтали
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 16 Фасснахт Кристиан Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
- 25.10.2017 Рапперсвиль 1:2 Базель К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель С
- 27.09.2017 Базель 5:0 Бенфика ЛЧ
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
- 17.09.2017 Кьяссо 0:1 Базель К
- 12.09.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Базель ЛЧ
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна С
- 30.08.2017 Базель 6:1 Волен ТМК
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель С
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано С
- 13.08.2017 Ветсвиль-Бонштеттен 0:2 Базель К
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер С
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 25.10.2017 Мюнзинген 0:3 Янг Бойз К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 14.10.2017 Лозанна 2:1 Янг Бойз С
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 28.09.2017 Скендербеу 1:1 Янг Бойз ЛЕ
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 17.09.2017 Олд Бойз 0:4 Янг Бойз К
- 14.09.2017 Янг Бойз 1:1 Партизан ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 23.08.2017 ЦСКА Москва 2:0 Янг Бойз ЛЧ
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз С
- 15.08.2017 Янг Бойз 0:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 12.08.2017 Брайтенрайн 0:3 Янг Бойз К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
Последние игры между собой
Базель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Янг Бойз: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.05.2016 Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига
- 03.04.2016 Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.10.2015 Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.09.2015 Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига
- 17.05.2015 Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.02.2015 Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига
- 18.10.2014 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
- 31.08.2014 Базель 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.05.2014 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 08.02.2014 Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 01.12.2013 Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига
- 01.09.2013 Базель 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 29.05.2013 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
- 10.03.2013 Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 03.11.2012 Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 12
|30
|2.
|Базель
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|3.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 27
|21
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 20
|20
|6.
|Лозанна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 26
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|8.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 21
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 24
|13
|10.
|Сьон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Базель производит замену. Айети Альбиан уходит, и Иттен Седрик заменяет его
79'
Янг Бойз производит замену. Эбишер Мишель уходит, и Соу Джибриль заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нсаме Жан-Пьер.
79'
Калла Давиде получает желтую карточку.
78'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Калла Давиде заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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