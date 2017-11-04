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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Турбийон
0:1
47' ГолРодригес Роберто
1:1
81' ГолКасами Пайтим
85' Желтая карточкаУчан Салих
90' Желтая карточкаРюэгг Кевин
|
47'
0:1
81'
1:1
85'
90'
Состав команд
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
48
Учан
Салих
70
Кунья
Матеус
29
Сарр
Сангоне
Сьон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 11 Констант Кевин Полузащитник
- 48 Учан Салих Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 16 Кукели Бурим Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 9 Номбе Мбойо Полузащитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 45 Пинга Аймери Нападающий
- 3 Andre Luis II
- Главный тренер: Gabri
Цюрих 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 29 Сарр Сангоне Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- 68 Родригес Роберто Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 41 Восер Кай Полузащитник
- 19 Мауш Яссин Полузащитник
- 21 Чавушевич Дженгис Нападающий
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ульрих Форте
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна С
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 16.09.2017 Стад Лозанна-Уши 2:1 Сьон К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель С
- 20.08.2017 Сьон 1:1 Люцерн С
- 13.08.2017 Гренихен 1:9 Сьон К
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон С
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 02.08.2017 Сьон 1:1 Судува ЛЕ
- 27.07.2017 Судува 3:0 Сьон ЛЕ
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Сьон 0:2 Атлетик Б ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
Цюрих (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
- 24.10.2017 Стад Лозанна-Уши 1:4 Цюрих К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
- 05.10.2017 Цюрих 3:1 Вадуц ТМК
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано С
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих С
- 20.09.2017 Лозанна 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 Бассерсдорф 0:3 Цюрих К
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен С
- 30.08.2017 Цюрих 2:0 Винтертур ТМК
- 30.08.2017 Устер 0:5 Цюрих ТМК
- 27.08.2017 Люцерн 1:1 Цюрих С
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз С
- 13.08.2017 Чиппис 0:10 Цюрих К
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон С
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 19.07.2017 Цюрих 1:2 Шаффхаузен ТМК
Последние игры между собой
Сьон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Цюрих: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон Суперлига
- 22.05.2016 Сьон 2:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2016 Сьон 0:3 Цюрих Кубок
- 07.02.2016 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 05.12.2015 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 13.08.2015 Сьон 3:1 Цюрих Суперлига
- 28.04.2015 Сьон 1:2 Цюрих Суперлига
- 07.04.2015 Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup
- 15.03.2015 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 22.11.2014 Сьон 1:3 Цюрих Суперлига
- 14.09.2014 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 06.05.2014 Сьон 1:0 Цюрих Суперлига
- 01.02.2014 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 24.11.2013 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 21.07.2013 Сьон 0:0 Цюрих Суперлига
- 01.06.2013 Сьон 4:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2013 Цюрих 3:1 Сьон Суперлига
- 30.09.2012 Сьон 2:2 Цюрих Суперлига
- 26.08.2012 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 07.04.2012 Сьон 2:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 11
|29
|2.
|Базель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|3.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 24
|21
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 20
|20
|6.
|Лозанна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 26
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|8.
|Лугано
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 23
|12
|9.
|Люцерн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 21
|11
|10.
|Сьон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Цюрих производит замену. Родригес Роберто уходит, и Коне Мусса II заменяет его
90'
Kevin Rueegg получает желтую карточку.
85'
Учан Салих получает желтую карточку.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Касами Пайтим.
80'
Цюрих производит замену. Винтер Адриан уходит, и Kevin Rueegg заменяет его
74'
Цюрих производит замену. Сарр Сангоне уходит, и Мауш Яссин заменяет его
73'
Сьон производит замену. Констант Кевин уходит, и Aimery Pinga заменяет его
55'
Сьон производит замену. Зверотич Элсад уходит, и Бамер Жан заменяет его
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Роберто.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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