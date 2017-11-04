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Стадион:
Сьон
1:1
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
47' Гол
Родригес Роберто
1:1
81' Гол
Касами Пайтим
85' Желтая карточка
Учан Салих
90' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Цюрих производит замену. Родригес Роберто уходит, и Коне Мусса II заменяет его
Желтая карточка
90'
Kevin Rueegg получает желтую карточку.
Желтая карточка
85'
Учан Салих получает желтую карточку.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Касами Пайтим.
80'
Цюрих производит замену. Винтер Адриан уходит, и Kevin Rueegg заменяет его

74'
Цюрих производит замену. Сарр Сангоне уходит, и Мауш Яссин заменяет его
73'
Сьон производит замену. Констант Кевин уходит, и Aimery Pinga заменяет его
55'
Сьон производит замену. Зверотич Элсад уходит, и Бамер Жан заменяет его
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Роберто.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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