Стадион: Рейн Энерги Зрители: 49200
0:3
Конец матча
0:1
10' ГолГайгер Деннис
22' Желтая карточкаФогт Кевин
28' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
37' Желтая карточкаЮя Осако
53' Желтая карточкаДемирбай Керем
55' Желтая карточкаОльковски Павел
0:2
56' ПенальтиВагнер Сандро
64' Желтая карточкаЙойич Милош
76' Желтая карточкаВагнер Сандро
0:3
80' ГолВагнер Сандро
Новости после матча
Второй тайм
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 49200 болельщиков
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
48'
Удар от ворот произведет Кельн
48'
Шульц Нико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Рауш Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает навес
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
45'
44'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн подал угловой слева.
44'
Акпогума Кевин выбил мяч на угловой.
44'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
44'
Рауш Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Цоллер Симон из команды Кельн делает подножку. Шульц Нико заработал фол.
42'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
42'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
42'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Юя Осако пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
41'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
40'
40'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает подножку. Амири Надим заработал фол.
39'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм в офсайде
39'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
38'
Ют Марк из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Гриллич Флориан выбил мяч подальше от ворот.
37'
Юя Осако получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Юя Осако из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Акпогума Кевин.
37'
Амири Надим из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Ольковски Павел.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Рауш Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
35'
Гайгер Деннис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
35'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
35'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
34'
Леманн Маттиас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает подножку. Эзкан Салих заработал фол.
33'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Ют Марк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
32'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
32'
Удар от ворот произведет Кельн
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает пас партнеру.
29'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает отличный пас
29'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
28'
Биттенкорт Леонардо получает желтую карточку за споры
28'
Биттенкорт Леонардо ныряет в штрафной
28'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Демирбай Керем нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
27'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает навес
27'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
27'
Удар от ворот произведет Кельн
27'
Гайгер Деннис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Амири Надим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
Амири Надим на финте ушёл от оппонента.
24'
Гирасси Серу из команды Кельн в офсайде
24'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
23'
Биттенкорт Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Фогт Кевин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
22'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Рауш Константин.
22'
Вагнер Сандро пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
21'
Пош Штефан нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает навес
21'
21'
20'
Хайнц Доминик выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
19'
Леманн Маттиас атакует сзади соперника. Вагнер Сандро пострадал.
19'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Цоллер Симон из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес
18'
Вагнер Сандро наказан за толчок Маро Доминик
17'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Кельн
16'
Ют Марк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
15'
14'
Юя Осако из команды Кельн бьет головой мимо ворот
14'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
14'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
14'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Леманн Маттиас.
13'
13'
Биттенкорт Леонардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
12'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Хайнц Доминик заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Амири Надим сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гайгер Деннис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
9'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
9'
Гриллич Флориан наказан за толчок Гирасси Серу
8'
Амири Надим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Удар от ворот произведет Кельн
7'
Ют Марк из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
7'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
5'
Эзкан Салих из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
4'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой справа.
4'
Ольковски Павел бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
3'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Маро Доминик из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой справа.
2'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Юя Осако из команды Кельн делает пас партнеру.
2'
Удар от ворот произведет Кельн
1'
Демирбай Керем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 0:3 Хоффенхайм
Кёльн
23.4% (43)
Ничья:
37% (68)
Хоффенхайм
39.7% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.5% (58)
1:2 Хоффенхайм:
22.8% (42)
2:1 Кёльн:
15.2% (28)
0:1 Хоффенхайм:
8.7% (16)
1:0 Кёльн:
6% (11)
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