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Стадион: Фольксваген-Арена
1:1
Первый тайм: 6'
0:1
1' ГолИбишевич Ведад
1:1
5' ГолКнохе Робин
|
1'
0:1
5'
1:1
Состав команд
31
Кнохе
Робин
25
Брукс
Джон
10
Малли
Юнус
33
Гомес
Марио
14
Ориги
Дивок
Вольфсбург 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Кастельс Коэн Вратарь
- 3 Верхаг Пауль Защитник
- 31 Кнохе Робин Защитник
- 25 Брукс Джон Защитник
- 29 Тиссеран Марсель Защитник
- 23 Гилавоги Жошуа Полузащитник
- 27 Арнольд Максимилиан Полузащитник
- 11 Дидави Даниэль Полузащитник
- 10 Малли Юнус Полузащитник
- 33 Гомес Марио Нападающий
- 14 Ориги Дивок Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Грюн Макс Вратарь
- 16 Блащиковский Якуб Полузащитник
- 32 Хиндс Кейлен Полузащитник
- 6 Базур Рихедли Полузащитник
- 7 Нтеп Пауль-Жорж Полузащитник
- 13 Герардт Янник Полузащитник
- 35 Gian-Luca Itter
- Главный тренер: Шмидт Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Юнг Себастьян Травмирован
- Камачо Начо Травмирован
Герта 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Ярстейн Руне Вратарь
- 2 Пекарик Петер Защитник
- 15 Лангкамп Себастьян Защитник
- 4 Рекик Карим Защитник
- 21 Платтенхардт Марвин Защитник
- 5 Штарк Никлас Полузащитник
- 3 Шелбред Пер-Сильян Полузащитник
- 23 Вайзер Митчелл Полузащитник
- 20 Лазаро Валентино Полузащитник
- 8 Калу Саломон Полузащитник
- 19 Ибишевич Ведад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Крафт Томас Вратарь
- 25 Торунарига Джордан Защитник
- 17 Миттельштедт Максимилиан Защитник
- 26 Майер Арне Полузащитник
- 7 Эшвайн Александер Полузащитник
- 10 Дуда Ондрей Полузащитник
- 27 Зельке Дейви Нападающий
- Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Дарида Владимир Травмирован
- Леки Мэттью Травмирован
- Шибер Юлиан Травмирован
Предыдущие игры
Вольфсбург (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 28.10.2017 Шальке 04 1:1 Вольфсбург Б
- 25.10.2017 Вольфсбург 1:0 Ганновер 96 КГ
- 22.10.2017 Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Б
- 15.10.2017 Байер Л 2:2 Вольфсбург Б
- 04.10.2017 Вольфсбург 2:0 Утрехт ТМК
- 30.09.2017 Вольфсбург 1:1 Майнц Б
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Б
- 19.09.2017 Вольфсбург 1:1 Вердер Б
- 16.09.2017 Штуттгарт 1:0 Вольфсбург Б
- 09.09.2017 Вольфсбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 31.08.2017 Вольфсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 26.08.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург Б
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Б
- 13.08.2017 Айнтрахт Нордерштедт 0:1 Вольфсбург КГ
- 08.08.2017 Гессен Кассель 0:2 Вольфсбург ТМК
- 06.08.2017 Вольфсбург 0:2 Фиорентина ТМК
- 02.08.2017 Вольфсбург 1:3 Ньюкасл ТМК
- 29.07.2017 Фулхэм 0:3 Вольфсбург ТМК
- 22.07.2017 Динамо Дрезден 3:4 Вольфсбург ТМК
- 17.07.2017 Ганза 0:1 Вольфсбург ТМК
Герта (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 02.11.2017 Герта 2:0 Заря ЛЕ
- 28.10.2017 Герта 2:1 Гамбург Б
- 25.10.2017 Герта 1:3 Кёльн КГ
- 22.10.2017 Фрайбург 1:1 Герта Б
- 19.10.2017 Заря 2:1 Герта ЛЕ
- 14.10.2017 Герта 0:2 Шальке 04 Б
- 01.10.2017 Герта 2:2 Бавария Б
- 28.09.2017 Эстерсунд 1:0 Герта ЛЕ
- 23.09.2017 Майнц 1:0 Герта Б
- 20.09.2017 Герта 2:1 Байер Л Б
- 17.09.2017 Хоффенхайм 1:1 Герта Б
- 14.09.2017 Герта 0:0 Атлетик Б ЛЕ
- 10.09.2017 Герта 1:1 Вердер Б
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Б
- 19.08.2017 Герта 2:0 Штуттгарт Б
- 14.08.2017 Ганза 0:2 Герта КГ
- 05.08.2017 Герта 2:1 Галатасарай ТМК
- 02.08.2017 Герта 4:0 Нефтчи ТМК
- 29.07.2017 Герта 0:3 Ливерпуль ТМК
- 28.07.2017 Club Italia Berlino 0:9 Герта ТМК
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Герта: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
- 22.04.2017 Герта 1:0 Вольфсбург Бундеслига
- 03.12.2016 Вольфсбург 2:3 Герта Бундеслига
- 20.02.2016 Герта 1:1 Вольфсбург Бундеслига
- 19.09.2015 Вольфсбург 2:0 Герта Бундеслига
- 22.02.2015 Вольфсбург 2:1 Герта Бундеслига
- 24.09.2014 Герта 1:0 Вольфсбург Бундеслига
- 16.02.2014 Герта 1:2 Вольфсбург Бундеслига
- 31.08.2013 Вольфсбург 2:0 Герта Бундеслига
- 12.01.2013 Вольфсбург 5:1 Герта Товарищеские матчи. Сборные
- 31.03.2012 Герта 1:4 Вольфсбург Бундеслига
- 29.10.2011 Вольфсбург 2:3 Герта Бундеслига
- 21.03.2010 Вольфсбург 1:5 Герта Бундеслига
- 25.10.2009 Герта 0:0 Вольфсбург Бундеслига
- 21.02.2009 Вольфсбург 2:1 Герта Бундеслига
- 13.09.2008 Герта 2:2 Вольфсбург Бундеслига
- 23.02.2008 Вольфсбург 0:0 Герта Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|28 - 14
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 19
|18
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|23 - 16
|16
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 11
|16
|11.
|Герта
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|13.
|Майнц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|14.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|11
|1
|8
|2
|11 - 14
|11
|15.
|Гамбург
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 18
|10
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 21
|8
|17.
|Вердер
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|4 - 14
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 22
|2
Первый тайм
6'
Матч остановлен
5'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург добил мяч в ворота.
5'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
5'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Пекарик Петер из команды Герта делает подножку. Ориги Дивок заработал фол.
4'
Вайзер Митчелл из команды Герта. Это Малли Юнус заработал фол.
3'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург подал угловой слева.
3'
Рекик Карим выбил мяч на угловой.
3'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает навес
1'
Лазаро Валентино сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ибишевич Ведад записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Лазаро Валентино из команды Герта делает передачу за спину защитников.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Герта
Вольфсбург
78.1% (146)
Ничья:
16.6% (31)
Герта
5.3% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вольфсбург:
37.4% (70)
1:0 Вольфсбург:
25.7% (48)
1:1 Ничья:
16% (30)
2:0 Вольфсбург:
10.2% (19)
1:2 Герта:
2.1% (4)
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