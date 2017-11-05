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Стадион:
Вольфсбург
1:1
Первый тайм: 6'
Герта
0'
0:1
1' Гол
Ибишевич Ведад
1:1
5' Гол
Кнохе Робин
6'
Первый тайм
6'
Матч остановлен
Описание гола
5'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург добил мяч в ворота.
5'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
5'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Пекарик Петер из команды Герта делает подножку. Ориги Дивок заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Вайзер Митчелл из команды Герта. Это Малли Юнус заработал фол.
3'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург подал угловой слева.
3'
Рекик Карим выбил мяч на угловой.
3'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает навес
1'
Лазаро Валентино сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ибишевич Ведад записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Лазаро Валентино из команды Герта делает передачу за спину защитников.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Герта
Вольфсбург
78.1% (146)
Ничья:
16.6% (31)
Герта
5.3% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Вольфсбург:
37.4% (70)
Вольфсбург:
25.7% (48)
Ничья:
16% (30)
Вольфсбург:
10.2% (19)
Герта:
2.1% (4)
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