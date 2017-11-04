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Стадион:
Шеффилд Юнайтед
 
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Халл Сити
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До начала матча осталось 9 часов 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шеффилд Юнайтед - Халл Сити, который состоится 04.11.2017.
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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
65.6% (82)
Ничья:
19.2% (24)
Халл Сити
15.2% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Шеффилд Юнайтед:
31.2% (39)
Шеффилд Юнайтед:
20% (25)
Ничья:
13.6% (17)
Халл Сити:
12.8% (16)
Шеффилд Юнайтед:
8% (10)
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