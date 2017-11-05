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1:0
37' ГолПоте Микаэль
2:0
55' ГолПоте Микаэль
3:0
87' ГолМакрис Андреас
4:0
90' ГолМакрис Андреас
|
37'
1:0
55'
2:0
87'
3:0
90'
4:0
Состав команд
АПОЭЛ
- Основной состав
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 5 Руэда Хесус II Защитник
- 22 Антониу Минас Защитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- 7 Эфрем Георгиос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гудиньо Рауль Вратарь
- 30 Меркис Георге Защитник
- 16 Винисиус XXII Полузащитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 33 Макрис Андреас Нападающий
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- 46 Алонефтис Эфстатиос Нападающий
- 19 Sergej Grubac
- Главный тренер: Донис Йоргос
Пафос
- Основной состав
- 88 Копривец Ян Вратарь
- 6 Хорич Кенан Защитник
- 13 Габов Владислав Защитник
- 64 Янжа Эрик Защитник
- 82 Мостефа Мехди Полузащитник
- 7 Пойет Диего Полузащитник
- 23 Филакту Герасимос Полузащитник
- 30 Камара Абел Нападающий
- 10 Брюлс Кристиан Нападающий
- 12 Дёл Бой Нападающий
- 4 Домингес Лукас
- Запасные игроки
- 78 Ажжун Леонар Вратарь
- 9 Сикорский Даниэль Защитник
- 2 Компани Биэль Защитник
- 27 Рогульич Анте Полузащитник
- 20 Ставру Андреас Полузащитник
- 93 Гулон Эрольд Полузащитник
- 8 Лотрич Митя Нападающий
- 97 Bogdan Kovalenko
- 11 Panayiotis Zachariou
- 56 Charalambous Demosthenous
- Главный тренер: Элснер Лука
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 01.11.2017 Боруссия Д 1:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 28.10.2017 Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ ПД
- 21.10.2017 АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ ПД
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 13.10.2017 АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия ПД
- 01.10.2017 Алки Ороклинис 0:1 АПОЭЛ ПД
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 22.09.2017 Арис Лимассол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 18.09.2017 АПОЭЛ 0:1 Анортосис ПД
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Неа Саламина 1:4 АПОЭЛ ПД
- 23.08.2017 Славия Прага 0:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 15.08.2017 АПОЭЛ 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 19.07.2017 Дюделанж 0:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.07.2017 АПОЭЛ 1:0 Дюделанж ЛЧ
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон К
- 20.05.2017 АПОЭЛ 2:2 Аполлон ПД
Пафос (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 29.10.2017 Пафос 0:0 Арис Лимассол ПД
- 25.10.2017 Анортосис 0:0 Пафос ПД
- 21.10.2017 Пафос 4:0 Неа Саламина ПД
- 15.10.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Пафос ПД
- 30.09.2017 Пафос 2:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 24.09.2017 Олимпиакос Никосия 0:0 Пафос ПД
- 16.09.2017 Пафос 2:1 Омония ПД
- 10.09.2017 Пафос 1:1 Алки Ороклинис ПД
- 26.08.2017 Этникос Ахна 3:0 Пафос ПД
- 25.03.2017 Пафос 1:2 Олимпиакос Никосия ВД
- 18.03.2017 Эносис 2:2 Пафос ВД
- 11.03.2017 Айя-Напа 2:3 Пафос ВД
- 05.03.2017 Пафос 2:0 ЭН Парекклисия ВД
- 25.02.2017 ЭНАД 0:3 Пафос ВД
- 19.02.2017 Пафос 2:1 Акритас Хлоракас ВД
- 11.02.2017 Алки Ороклинис 2:1 Пафос ВД
- 05.02.2017 Пафос 3:2 Этникос Ассиа ВД
- 28.01.2017 ПАЭЭК 2:2 Пафос ВД
- 21.01.2017 Пафос 4:0 Лакатамия ВД
- 15.01.2017 АСИЛ Лыси 0:2 Пафос ВД
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Пафос: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
- 19.12.2015 Пафос 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 30.08.2015 АПОЭЛ 6:2 Пафос Первый дивизион
- 15.01.2011 АПОЭЛ 5:1 Пафос Первый дивизион
- 25.09.2010 Пафос 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 03.01.2010 Пафос 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 12.09.2009 АПОЭЛ 0:0 Пафос Первый дивизион
- 11.01.2009 АПОЭЛ 4:1 Пафос Первый дивизион
- 28.09.2008 Пафос 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|2.
|АЕК Ларнака
|0:1
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|6
|1
|3
|11 - 4
|19
|4.
|Аполлон
|1:0
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|5.
|Омония
|10
|4
|4
|2
|19 - 14
|16
|6.
|Пафос
|10
|4
|4
|2
|10 - 10
|16
|7.
|Докса Катокопия
|11
|5
|1
|5
|20 - 17
|16
|8.
|АПОЭЛ
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|9.
|Олимпиакос Никосия
|11
|2
|5
|4
|8 - 18
|11
|10.
|Эрмис Арадиппу
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|11.
|Алки Ороклинис
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|12.
|Арис Лимассол
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Неа Саламина
|11
|1
|5
|5
|8 - 24
|8
|14.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|10 - 17
|5
Второй тайм
58'
Пафос производит замену. Камара Абел уходит, и Лотрич Митя заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Поте Микаэль.
46'
Начался второй тайм!
46'
Пафос производит замену. Дёл Бой уходит, и Panayiotis Zachariou заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Поте Микаэль.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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