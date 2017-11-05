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АПОЭЛ
4:0
Конец матча
Пафос
0'
1:0
37' Гол
Поте Микаэль
2:0
55' Гол
Поте Микаэль
3:0
87' Гол
Макрис Андреас
4:0
90' Гол
Макрис Андреас
90'+2
Второй тайм
58'
Пафос производит замену. Камара Абел уходит, и Лотрич Митя заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Поте Микаэль.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Пафос производит замену. Дёл Бой уходит, и Panayiotis Zachariou заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Поте Микаэль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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