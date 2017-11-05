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АЕЛ Лимаcсол
3:0
Конец матча
Алки Ороклинис
0'
1:0
8' Гол
Лафранс Кевин
70' Вторая желтая карточка
Panayiotis Frangeskou
2:0
77' Гол
Арруабаррена Микель
3:0
90' Гол
Сасси Исмаил
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сасси Исмаил.
84'
Alki Oroklinis производит замену. Тигруджа Шафик уходит, и Christos Kallis заменяет его
81'
АЕЛ Лимаcсол производит замену. Леонарду Перейра уходит, и Артур Родригес заменяет его
80'
АЕЛ Лимаcсол производит замену. Арруабаррена Микель уходит, и Tiago Leonco заменяет его
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арруабаррена Микель.

76'
Alki Oroklinis производит замену. Willy Semedo уходит, и Лудовик Дувентру Хурет Дылан заменяет его
69'
АЕЛ Лимаcсол производит замену. Балде Алдаир уходит, и Сасси Исмаил заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лафранс Кевин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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