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АЕК Ларнака
0:1
Перерыв
Аполлон
0'
0:1
20' Гол
Маглица Антун
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маглица Антун.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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