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0:1
Перерыв
0:1
20' ГолМаглица Антун
|
20'
0:1
Состав команд
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 15 Пабло Хуан II Вратарь
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 3 Антониадес Мариос Защитник
- 6 Катала Давид Защитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 20 Лабан Венсан Полузащитник
- 11 Тете Альберто Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Георгаллидес Антонис Вратарь
- 21 Энглезу Никос Защитник
- 18 Мурильо Андер Защитник
- 32 Маркуш Нельсон Защитник
- 35 Панков Радован Защитник
- 22 Малоку Элвир Полузащитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 14 Больевич Владимир Полузащитник
- 2 Carles Soria Нападающий
- 80 Рушиас Онисифорос Нападающий
- 19 Митидис Нестор Нападающий
- Главный тренер: Идьякес Иманоль
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 17 Педру Жоау Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 95 Салданья Алеф Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 92 Яколиш Антонио Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 27 Хараламбус Ангелис Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 14 Аллан Родригес Полузащитник
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 33 Хадьивасилис Иоаннис
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.10.2017 Алки Ороклинис 0:1 АЕК Ларнака ПД
- 24.10.2017 Докса Катокопия 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 21.10.2017 АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ ПД
- 14.10.2017 Арис Лимассол 0:5 АЕК Ларнака ПД
- 30.09.2017 АЕК Ларнака 1:1 Анортосис ПД
- 23.09.2017 Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака ПД
- 20.09.2017 Омония 5:2 АЕК Ларнака ПД
- 16.09.2017 АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 11.09.2017 Эрмис Арадиппу 0:4 АЕК Ларнака ПД
- 27.08.2017 АЕК Ларнака 2:0 Олимпиакос Никосия ПД
- 24.08.2017 АЕК Ларнака 0:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 17.08.2017 Виктория Пльзень 3:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 03.08.2017 Динамо Минск 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 27.07.2017 АЕК Ларнака 2:0 Динамо Минск ЛЕ
- 20.07.2017 АЕК Ларнака 1:0 Корк Сити ЛЕ
- 13.07.2017 Корк Сити 0:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 06.07.2017 Линкольн 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 29.06.2017 АЕК Ларнака 5:0 Линкольн ЛЕ
- 20.05.2017 Анортосис 0:1 АЕК Ларнака ПД
- 13.05.2017 АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
Аполлон (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 02.11.2017 Аполлон 1:1 Аталанта ЛЕ
- 29.10.2017 Аполлон 4:2 Докса Катокопия ПД
- 22.10.2017 Аполлон 1:0 Арис Лимассол ПД
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон ЛЕ
- 14.10.2017 Анортосис 1:1 Аполлон ПД
- 01.10.2017 Аполлон 5:0 Неа Саламина ПД
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон ПД
- 18.09.2017 Аполлон 4:2 Эрмис Арадиппу ПД
- 14.09.2017 Аполлон 1:1 Лион ЛЕ
- 09.09.2017 Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон ПД
- 24.08.2017 Митьюлланд 1:1 Аполлон ЛЕ
- 17.08.2017 Аполлон 3:2 Митьюлланд ЛЕ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 03.08.2017 Аполлон 2:0 Абердин ЛЕ
- 27.07.2017 Абердин 2:1 Аполлон ЛЕ
- 20.07.2017 Заря Бельцы 1:2 Аполлон ЛЕ
- 13.07.2017 Аполлон 3:0 Заря Бельцы ЛЕ
- 05.07.2017 Рапид Вена 2:1 Аполлон ТМК
- 02.07.2017 Адмира 1:0 Аполлон ТМК
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 30.04.2017 АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 18.03.2017 Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 03.01.2017 АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион
- 18.09.2016 Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 16.04.2016 Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.03.2016 АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 28.02.2016 АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион
- 28.11.2015 Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.05.2015 АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион
- 14.03.2015 Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.12.2014 АЕК Ларнака 3:1 Аполлон Первый дивизион
- 24.08.2014 Аполлон 2:5 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 09.03.2014 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.12.2013 АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 09.08.2013 Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Товарищеские матчи. Сборные
- 17.04.2013 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Кубок Кипра
- 10.04.2013 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Кубок Кипра
- 22.12.2012 Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 16.09.2012 АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион
- 28.04.2012 АЕК Ларнака 0:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|2.
|АЕК Ларнака
|0:1
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|6
|1
|3
|11 - 4
|19
|4.
|Аполлон
|1:0
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|5.
|Омония
|10
|4
|4
|2
|19 - 14
|16
|6.
|Пафос
|10
|4
|4
|2
|10 - 10
|16
|7.
|Докса Катокопия
|11
|5
|1
|5
|20 - 17
|16
|8.
|АПОЭЛ
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|9.
|Олимпиакос Никосия
|11
|2
|5
|4
|8 - 18
|11
|10.
|Эрмис Арадиппу
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|11.
|Алки Ороклинис
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|12.
|Арис Лимассол
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Неа Саламина
|11
|1
|5
|5
|8 - 24
|8
|14.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|10 - 17
|5
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маглица Антун.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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