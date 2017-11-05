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Стадион: Эрнст Хаппель
0:0
Первый тайм: 10'
Состав команд
32
Пенц
Патрик
95
Перес
Фелипе
18
Lukas
Rath
10
Jano
32
Markus
Pink
17
Rene
Renner
Аустрия Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 18 Вестерманн Хайко Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 7 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 29 Пейич Марко Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 21 Ли Чжин-Хен Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 39 Manprit Sarkaria
- Главный тренер: Финк Торстен
Маттерсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кустер Маркус Вратарь
- 8 Alois Holler Защитник
- 4 Nedejko Malic Защитник
- 31 Thorsten Mahrer Защитник
- 18 Lukas Rath Защитник
- 6 Philipp Erhardt Полузащитник
- 10 Jano Полузащитник
- 32 Markus Pink Полузащитник
- 20 Michael Perlak Полузащитник
- 17 Rene Renner Полузащитник
- 19 Майерхофер Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ортис Сесар Защитник
- 29 Masaya Okugawa Полузащитник
- 11 Грубер Андреас Полузащитник
- 33 Patrick Buerger Нападающий
- 14 Превляк Смаил Нападающий
- 13 Tino Casali
- 26 Fran IV
- Главный тренер: Gerald Baumgartner
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 02.11.2017 Риека 1:4 Аустрия Вена ЛЕ
- 28.10.2017 ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Б
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена К
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Б
- 19.10.2017 Аустрия Вена 1:3 Риека ЛЕ
- 15.10.2017 Штурм 3:0 Аустрия Вена Б
- 05.10.2017 Аустрия Вена 0:3 Хартберг ТМК
- 01.10.2017 Аустрия Вена 2:0 Альтах Б
- 28.09.2017 АЕК 2:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 24.09.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена Б
- 20.09.2017 Фёкламаркт 0:3 Аустрия Вена К
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Б
- 01.09.2017 Анкерброт 0:16 Аустрия Вена ТМК
- 27.08.2017 Адмира 1:3 Аустрия Вена Б
- 24.08.2017 Аустрия Вена 0:1 Осиек ЛЕ
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Б
- 17.08.2017 Осиек 1:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Б
Маттерсбург (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 24.10.2017 Одт 0:3 Маттерсбург К
- 21.10.2017 Штурм 3:2 Маттерсбург Б
- 14.10.2017 Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Б
- 05.10.2017 Амштеттен 0:2 Маттерсбург ТМК
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Б
- 26.09.2017 Парндорф 1:2 Маттерсбург К
- 23.09.2017 ЛАСК 2:2 Маттерсбург Б
- 17.09.2017 Маттерсбург 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 09.09.2017 Маттерсбург 0:5 Адмира Б
- 29.08.2017 Маттерсбург 2:0 Нойзидль-ам-Зе-1919 ТМК
- 27.08.2017 Альтах 1:0 Маттерсбург Б
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Б
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Б
- 06.08.2017 Маттерсбург 2:3 Штурм Б
- 29.07.2017 Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Б
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 15.07.2017 Саальфельден 1:6 Маттерсбург К
- 07.07.2017 Маттерсбург 1:1 Халадаш ТМК
- 04.07.2017 Маттерсбург 4:0 Сорокшар ТМК
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Маттерсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 16.04.2017 Маттерсбург 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 17.12.2016 Аустрия Вена 2:0 Маттерсбург Бундеслига
- 16.10.2016 Маттерсбург 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 31.07.2016 Аустрия Вена 3:1 Маттерсбург Бундеслига
- 23.04.2016 Маттерсбург 0:9 Аустрия Вена Бундеслига
- 20.02.2016 Аустрия Вена 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 01.11.2015 Маттерсбург 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 15.08.2015 Аустрия Вена 5:1 Маттерсбург Бундеслига
- 22.05.2013 Аустрия Вена 4:0 Маттерсбург Бундеслига
- 17.03.2013 Маттерсбург 0:4 Аустрия Вена Бундеслига
- 24.11.2012 Аустрия Вена 3:1 Маттерсбург Бундеслига
- 16.09.2012 Маттерсбург 2:4 Аустрия Вена Бундеслига
- 13.05.2012 Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Бундеслига
- 03.12.2011 Аустрия Вена 0:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 18.09.2011 Маттерсбург 2:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 16.04.2011 Аустрия Вена 0:1 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 11.12.2010 Маттерсбург 1:2 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 17.10.2010 Маттерсбург 0:3 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 18.07.2010 Аустрия Вена 2:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|14
|10
|2
|2
|27 - 14
|32
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|8
|4
|1
|26 - 10
|28
|3.
|Рапид Вена
|14
|7
|5
|2
|23 - 16
|26
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|14
|5
|5
|4
|23 - 19
|20
|5.
|ЛАСК
|14
|5
|5
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Адмира
|14
|5
|4
|5
|24 - 23
|19
|7.
|Альтах
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|8.
|Вольфсбергер
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|9.
|Маттерсбург
|0:0
|14
|1
|6
|7
|14 - 25
|9
|10.
|Санкт-Пёльтен
|13
|0
|3
|10
|9 - 30
|3
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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