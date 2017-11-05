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Стадион: НВ Арена
1:2
Второй тайм: 76'
1:0
6' ГолMichael Huber
1:1
35' ГолМинамино Такуми
45' Желтая карточкаОнгене Жером
51' Желтая карточкаБайрами Элдис
51' Желтая карточкаAhmet Muhamedbegovic
1:2
54' ГолРжатковски Марк
55' Желтая карточкаРаснер Мартин
67' Желтая карточкаХофбауэр Доминик
|
6'
1:0
35'
1:1
45'
51'
54'
1:2
55'
67'
Состав команд
14
Husein
Balic
14
Бериша
Валон
Санкт-Пёльтен 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 27 Байрами Элдис Защитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 26 Думбуя Лонсана Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Babacar Diallo Защитник
- 17 Manuel Martic Полузащитник
- 18 George Davies Полузащитник
- 13 Lukas Thuerauer Полузащитник
- 11 Риски Роопе Нападающий
- 34 Alex Sobczyk Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Oliver Lederer
Ред Булл Зальцбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 22 Лайнер Штефан Защитник
- 6 Онгене Жером Защитник
- 5 Чалета-Цар Дуе Защитник
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 11 Ржатковски Марк Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 14 Бериша Валон Полузащитник
- 7 Ябо Рейнольд Нападающий
- 18 Минамино Такуми Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 34 Понграчич Марин Защитник
- 25 Фаркас Патрик Защитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 29 Тетте Самуэл Полузащитник
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- Главный тренер: Розе Марко
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 30.09.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Б
- 23.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Б
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 09.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 26.08.2017 Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Б
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Б
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 18.07.2017 Аустрия Клагенфурт 2:1 Санкт-Пёльтен К
- 07.07.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Монако ТМК
- 02.07.2017 Санкт-Пёльтен 2:1 Виенер Спортклуб ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 23.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 БВ Линц ТМК
- 17.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Нойштадт ТМК
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 02.11.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Коньяспор ЛЕ
- 28.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Б
- 25.10.2017 Бад Глайхенберг 0:3 Ред Булл Зальцбург К
- 22.10.2017 Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.10.2017 Коньяспор 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 14.10.2017 ЛАСК 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 01.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:1 Вольфсбергер Б
- 28.09.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Марсель ЛЕ
- 24.09.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена Б
- 21.09.2017 Брюк/Лейта 1:3 Ред Булл Зальцбург К
- 17.09.2017 Маттерсбург 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 14.09.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.09.2017 Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Б
- 27.08.2017 Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 24.08.2017 Ред Булл Зальцбург 4:0 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 17.08.2017 Вииторул Констанца 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 12.08.2017 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 05.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Адмира Б
- 02.08.2017 Риека 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Ред Булл Зальцбург: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 22.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 11.02.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 23.10.2016 Санкт-Пёльтен 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 06.08.2016 Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 18.05.2014 Ред Булл Зальцбург 4:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|14
|10
|2
|2
|27 - 14
|32
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1
|14
|9
|4
|1
|28 - 11
|31
|3.
|Рапид Вена
|14
|7
|5
|2
|23 - 16
|26
|4.
|ЛАСК
|14
|5
|5
|4
|20 - 18
|20
|5.
|Аустрия Вена
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|6.
|Адмира
|14
|5
|4
|5
|24 - 23
|19
|7.
|Альтах
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|8.
|Вольфсбергер
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|9.
|Маттерсбург
|14
|2
|5
|7
|17 - 26
|11
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1:2
|14
|0
|3
|11
|10 - 32
|3
Второй тайм
67'
Хофбауэр Доминик получает желтую карточку.
63'
Ст.Пельтен производит замену. Думбуя Лонсана уходит, и Риски Роопе заменяет его
55'
Раснер Мартин получает желтую карточку.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ржатковски Марк.
51'
Ahmet Muhamedbegovic получает желтую карточку.
51'
Байрами Элдис получает желтую карточку.
Второй тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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