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Стадион:
Санкт-Пёльтен
1:2
Второй тайм: 76'
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
6' Гол
Michael Huber
1:1
35' Гол
Минамино Такуми
45' Желтая карточка
Онгене Жером
51' Желтая карточка
Байрами Элдис
51' Желтая карточка
Ahmet Muhamedbegovic
1:2
54' Гол
Ржатковски Марк
55' Желтая карточка
Раснер Мартин
67' Желтая карточка
Хофбауэр Доминик
76'
Второй тайм
Желтая карточка
67'
Хофбауэр Доминик получает желтую карточку.
63'
Ст.Пельтен производит замену. Думбуя Лонсана уходит, и Риски Роопе заменяет его
Желтая карточка
55'
Раснер Мартин получает желтую карточку.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ржатковски Марк.
Желтая карточка
51'
Ahmet Muhamedbegovic получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Байрами Элдис получает желтую карточку.
Второй тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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