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Стадион: Марин Анастасовичи
2:2
Конец матча
4' Желтая карточкаПольчак Пётр
0:1
5' ПенальтиГуставо Важенин
1:1
8' ГолИоницэ Александру II
46' Желтая карточкаДандя Александру
1:2
48' ГолГуставо Важенин
68' Желтая карточкаИоницэ Александру II
73' Красная карточкаИлиев Пламен
73' Желтая карточкаСпахия Хрвое
2:2
79' ГолДандя Александру
90' Желтая карточкаДаткович Нико
|
4'
5'
0:1
8'
1:1
46'
48'
1:2
73'
73'
79'
2:2
90'
Состав команд
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 4 Маркиньос Маркус Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- 10 Ионицэ Александру II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 19 Бутян Михай Защитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 34 Нюядзи Серж Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 44 Спахия Хрвое Защитник
- 18 Попов Апостол Защитник
- 27 Мартич Иван Защитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- Запасные игроки
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 70 Роман Михай V Нападающий
- 56 Valentin Mihaila
- 36 Andrei Burlacu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра ПЛ
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари ПЛ
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан M 0:0 Астра ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.07.2017 Астра 3:1 Зира ЛЕ
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.08.2017 Университатя Крайова 2:0 Газ Метан M ПЛ
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
Последние игры между собой
Астра: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра Первая лига
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Лига 1. Группа А
- 11.03.2017 Астра 0:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 20.11.2016 Университатя Крайова 0:1 Астра Первая лига
- 06.08.2016 Астра 1:2 Университатя Крайова Первая лига
- 30.10.2015 Астра 1:0 Университатя Крайова Первая лига
- 26.07.2015 Университатя Крайова 1:2 Астра Первая лига
- 21.03.2015 Университатя Крайова 0:0 Астра Первая лига
- 21.03.2015 Университатя Крайова 0:0 Астра Первая лига
- 31.08.2014 Астра 5:0 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|16
|10
|5
|1
|34 - 10
|35
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|10
|4
|2
|25 - 10
|34
|3.
|Университатя Крайова
|17
|9
|6
|2
|28 - 19
|33
|4.
|Ботошани
|17
|9
|4
|4
|23 - 14
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|16
|8
|2
|6
|21 - 13
|26
|6.
|Астра
|17
|6
|7
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Динамо Бухарест
|16
|6
|3
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Поли Тимишоара
|16
|6
|3
|7
|14 - 25
|21
|9.
|КСМ Студенцеск
|16
|5
|6
|5
|20 - 23
|21
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|12.
|Сепси Оск
|16
|3
|2
|11
|11 - 28
|11
|13.
|Газ Метан M
|16
|2
|4
|10
|7 - 26
|10
|14.
|Ювентус Бухарест
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Даткович Нико получает желтую карточку.
85'
Университатя Крайова производит замену. Густаво Важенин уходит, и Роман Михай V заменяет его
81'
Университатя Крайова производит замену. Спахия Хрвое уходит, и Andrei Burlacu заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дандя Александру.
77'
Университатя Крайова производит замену. Попов Апостол уходит, и Даткович Нико заменяет его
74'
Астра Плоешти производит замену. Маркиньос Маркус уходит, и Лазар Давид заменяет его
73'
Спахия Хрвое получает желтую карточку.
73'
УДАЛЕНИЕ! Илиев Пламен получил жёлтую карточку и покинул поле.
68'
Ионицэ Александру II получает желтую карточку.
64'
Астра Плоешти производит замену. Мрзляк Филип уходит, и Мойсе Ромарио заменяет его
51'
Астра Плоешти производит замену. Радунович Ристо уходит, и Mihai Butean заменяет его
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Густаво Важенин.
46'
Начался второй тайм!
46'
Дандя Александру получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ионицэ Александру II.
5'
Г О О О О О Л - Густаво Важенин из команды Университатя Крайова забивает пенальти
4'
Польчак Пётр получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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