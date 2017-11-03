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Стадион:
Астра
2:2
Конец матча
Университатя Крайова
0'
4' Желтая карточка
Польчак Пётр
0:1
5' Пенальти
Густаво Важенин
1:1
8' Гол
Ионицэ Александру II
46' Желтая карточка
Дандя Александру
1:2
48' Гол
Густаво Важенин
68' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
73' Красная карточка
Илиев Пламен
73' Желтая карточка
Спахия Хрвое
2:2
79' Гол
Дандя Александру
90' Желтая карточка
Даткович Нико
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Даткович Нико получает желтую карточку.
85'
Университатя Крайова производит замену. Густаво Важенин уходит, и Роман Михай V заменяет его
81'
Университатя Крайова производит замену. Спахия Хрвое уходит, и Andrei Burlacu заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дандя Александру.
77'
Университатя Крайова производит замену. Попов Апостол уходит, и Даткович Нико заменяет его

74'
Астра Плоешти производит замену. Маркиньос Маркус уходит, и Лазар Давид заменяет его
Желтая карточка
73'
Спахия Хрвое получает желтую карточку.
73'
УДАЛЕНИЕ! Илиев Пламен получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
68'
Ионицэ Александру II получает желтую карточку.
64'
Астра Плоешти производит замену. Мрзляк Филип уходит, и Мойсе Ромарио заменяет его
51'
Астра Плоешти производит замену. Радунович Ристо уходит, и Mihai Butean заменяет его
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Густаво Важенин.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Дандя Александру получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ионицэ Александру II.
Описание гола
5'
Г О О О О О Л - Густаво Важенин из команды Университатя Крайова забивает пенальти
Желтая карточка
4'
Польчак Пётр получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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