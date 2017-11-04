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Стадион: Газ Метан
0:3
Конец матча
12' Желтая карточкаFilip Zderic
14' Желтая карточкаIulian Cristea
0:1
22' ГолБокила Лотетека
0:2
27' ПенальтиАнтон Пол
36' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
63' Желтая карточкаDarius Olaru
65' Желтая карточкаCristian Danci
0:3
75' ГолБокила Лотетека
87' Желтая карточкаAleksandru Longher
|
12'
14'
22'
0:1
27'
0:2
36'
63'
65'
75'
0:3
Состав команд
Газ Метан M
- Основной состав
- 1 Alexandru Greab Вратарь
- 32 Мариус Марсел Константин Защитник
- 20 Нягу Ионуц Полузащитник
- 14 Голубович Боян Нападающий
- 28 Cristian Danci
- 17 Darius Olaru
- 10 Ovidiu Bic
- 18 Emmerik de Vriese
- 33 Filip Zderic
- 15 Iulian Cristea
- 23 Sergiu Popovici
- Запасные игроки
- 12 Плешка Рэзван Вратарь
- 19 Шамед Нассер Полузащитник
- 7 Куртеян Александру-Паул Полузащитник
- 8 Бузьюк Александру Нападающий
- 80 Roberto Romeo
- 24 Sorin Busu
- 27 Laurentiu Manole
- Главный тренер: Пужтай Кристиан
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 1 Пенедо Хайме Вратарь
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 5 Неделчару Ионуц Защитник
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 15 Антон Пол Полузащитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 10 Бокила Лотетека Нападающий
- 9 Ривалдиньо Нападающий
- 16 Maximiliano Oliva
- 33 Laurentiu Corbu
- Запасные игроки
- 11 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 4 Ханка Серджу Защитник
- 24 Нашименту Филипе Полузащитник
- 6 Florin Cristi Vasile
- 23 Ionut Serban I
- 32 Aleksandru Longher
- 27 Ricardo Grigore
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Предыдущие игры
Газ Метан M (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 20.10.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.10.2017 Газ Метан M 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 29.09.2017 Газ Метан M 1:0 Ботошани ПЛ
- 24.09.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Газ Метан M ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан M 0:0 Астра ПЛ
- 17.09.2017 Стяуа 4:0 Газ Метан M ПЛ
- 11.09.2017 Газ Метан M 1:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 25.08.2017 Университатя Крайова 2:0 Газ Метан M ПЛ
- 19.08.2017 Газ Метан M 0:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 14.08.2017 Волунтари 2:1 Газ Метан M ПЛ
- 10.08.2017 Газ Метан M 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M ПЛ
- 29.07.2017 Газ Метан M 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2017 Пандурий 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M ПЛ
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
Последние игры между собой
Газ Метан M: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Бухарест: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M Первая лига
- 05.12.2016 Газ Метан M 4:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 26.08.2016 Динамо Бухарест 1:1 Газ Метан M Первая лига
- 15.05.2015 Динамо Бухарест 1:1 Газ Метан M Первая лига
- 21.11.2014 Газ Метан M 1:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 10.05.2014 Газ Метан M 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 24.11.2013 Динамо Бухарест 1:0 Газ Метан M Первая лига
- 28.04.2013 Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан M Первая лига
- 06.10.2012 Газ Метан M 2:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 12.04.2012 Газ Метан M 2:1 Динамо Бухарест Кубок Румынии
- 03.03.2012 Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан M Дивизион А
- 31.07.2011 Газ Метан M 0:5 Динамо Бухарест Дивизион А
- 02.05.2011 Газ Метан M 2:1 Динамо Бухарест Дивизион А
- 29.10.2010 Динамо Бухарест 3:2 Газ Метан M Дивизион А
- 02.04.2010 Динамо Бухарест 1:0 Газ Метан M Дивизион А
- 26.09.2009 Газ Метан M 1:0 Динамо Бухарест Дивизион А
- 07.03.2009 Газ Метан M 1:1 Динамо Бухарест Дивизион А
- 03.08.2008 Динамо Бухарест 1:0 Газ Метан M Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|16
|10
|5
|1
|34 - 10
|35
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|10
|4
|2
|25 - 10
|34
|3.
|Университатя Крайова
|17
|9
|6
|2
|28 - 19
|33
|4.
|Ботошани
|17
|9
|4
|4
|23 - 14
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|17
|9
|2
|6
|24 - 13
|29
|6.
|Астра
|17
|6
|7
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Динамо Бухарест
|17
|7
|3
|7
|24 - 19
|24
|8.
|Поли Тимишоара
|16
|6
|3
|7
|14 - 25
|21
|9.
|КСМ Студенцеск
|16
|5
|6
|5
|20 - 23
|21
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|12.
|Сепси Оск
|17
|3
|2
|12
|11 - 31
|11
|13.
|Газ Метан M
|17
|2
|4
|11
|7 - 29
|10
|14.
|Ювентус Бухарест
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Aleksandru Longher получает желтую карточку.
84'
Динамо Бухарест производит замену. Саломау Диогу уходит, и Aleksandru Longher заменяет его
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
70'
Динамо Бухарест производит замену. Ривалдиньо уходит, и Нашименту Филипе заменяет его
69'
Газ Метан M производит замену. Cristian Danci уходит, и Куртеян Александру-Паул заменяет его
65'
Cristian Danci получает желтую карточку.
63'
Darius Olaru получает желтую карточку.
61'
Динамо Бухарест производит замену. Laurentiu Corbu уходит, и Ханка Серджу заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Газ Метан M производит замену. Нягу Ионуц уходит, и Шамед Нассер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Неделчару Ионуц получает желтую карточку.
35'
Газ Метан M производит замену. Эммерик де Врис уходит, и Роберто Ромео заменяет его
27'
Г О О О О О Л - Антон Пол из команды Динамо Бухарест забивает пенальти
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бокила Лотетека.
14'
Iulian Cristea получает желтую карточку.
12'
Filip Zderic получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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