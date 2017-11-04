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Стадион:
Газ Метан M
0:3
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
12' Желтая карточка
Filip Zderic
14' Желтая карточка
Iulian Cristea
0:1
22' Гол
Бокила Лотетека
0:2
27' Пенальти
Антон Пол
36' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
63' Желтая карточка
Darius Olaru
65' Желтая карточка
Cristian Danci
0:3
75' Гол
Бокила Лотетека
87' Желтая карточка
Aleksandru Longher
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
87'
Aleksandru Longher получает желтую карточку.
84'
Динамо Бухарест производит замену. Саломау Диогу уходит, и Aleksandru Longher заменяет его
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
70'
Динамо Бухарест производит замену. Ривалдиньо уходит, и Нашименту Филипе заменяет его
69'
Газ Метан M производит замену. Cristian Danci уходит, и Куртеян Александру-Паул заменяет его

Желтая карточка
65'
Cristian Danci получает желтую карточку.
Желтая карточка
63'
Darius Olaru получает желтую карточку.
61'
Динамо Бухарест производит замену. Laurentiu Corbu уходит, и Ханка Серджу заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Газ Метан M производит замену. Нягу Ионуц уходит, и Шамед Нассер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Неделчару Ионуц получает желтую карточку.
35'
Газ Метан M производит замену. Эммерик де Врис уходит, и Роберто Ромео заменяет его
Описание гола
27'
Г О О О О О Л - Антон Пол из команды Динамо Бухарест забивает пенальти
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бокила Лотетека.
Желтая карточка
14'
Iulian Cristea получает желтую карточку.
Желтая карточка
12'
Filip Zderic получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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