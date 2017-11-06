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Стадион:
Ювентус Бухарест
0:1
Второй тайм: 56'
Поли Тимишоара
0'
0:1
11' Гол
Camaldine Abraw
36' Желтая карточка
Габриель Кану
38' Желтая карточка
Andrei Artean
40' Желтая карточка
Васвари Габриэл
50' Желтая карточка
Сесар Иван
56'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Сесар Иван получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ювентус Бухарести производит замену. George Calintaru уходит, и Дзаламидзе Ника заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Васвари Габриэл получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Andrei Artean получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Габриель Кану получает желтую карточку.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камальдин Абрав.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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