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Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
0:0
Второй тайм: 48'
23' Желтая карточкаMendes Pedro III
41' Желтая карточкаБэдик Нарчис
|
23'
41'
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 21 Боли Кевин Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 7 Alexandru Paun Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 15 Нистор Дан Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 14 Моутинью Тьерри Полузащитник
- 8 Джокович Дамьян Нападающий
- 34 Бальде Ибрагим Нападающий
- 88 Yasin Hamed
- 31 Laurentiu Rus
- Главный тренер: Петреску Дан
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 1 Келава Иван Вратарь
- 22 Алмейда Тьягу Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 77 Mendes Pedro III
- 3 Ionut Pantiru
- Запасные игроки
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 94 Спатару Дану Полузащитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 9 Сиссе Салим Нападающий
- 88 Catalin Stefanescu
- 18 Vlad Danale
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 29.07.2017 Газ Метан M 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.06.2017 ЧФР Клуж 1:1 Анжи ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 20.10.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.09.2017 Ювентус Бухарест 2:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.06.2017 Тыргу-Муреш 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
КСМ Студенцеск: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 27.02.2017 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 14.10.2016 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 24.04.2016 ЧФР Клуж 0:0 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 05.03.2016 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 16.12.2015 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж Кубок
- 21.11.2015 ЧФР Клуж 0:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 09.09.2015 КСМ Студенцеск 0:1 ЧФР Клуж Кубок лиги
- 07.08.2015 КСМ Студенцеск 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 16.05.2015 КСМ Студенцеск 0:3 ЧФР Клуж Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|16
|10
|5
|1
|34 - 10
|35
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|17
|10
|5
|2
|25 - 10
|35
|3.
|Университатя Крайова
|17
|9
|6
|2
|28 - 19
|33
|4.
|Ботошани
|17
|9
|4
|4
|23 - 14
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|17
|9
|2
|6
|24 - 13
|29
|6.
|Астра
|17
|6
|7
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Динамо Бухарест
|17
|7
|3
|7
|24 - 19
|24
|8.
|КСМ Студенцеск
|0:0
|17
|5
|7
|5
|20 - 23
|22
|9.
|Поли Тимишоара
|16
|6
|3
|7
|14 - 25
|21
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|12.
|Сепси Оск
|17
|3
|2
|12
|11 - 31
|11
|13.
|Газ Метан M
|17
|2
|4
|11
|7 - 29
|10
|14.
|Ювентус Бухарест
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Бэдик Нарчис получает желтую карточку.
23'
Pedro Mendes получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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