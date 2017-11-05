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Стадион:
ЧФР Клуж
0:0
Второй тайм: 48'
КСМ Студенцеск
0'
23' Желтая карточка
Mendes Pedro III
41' Желтая карточка
Бэдик Нарчис
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Бэдик Нарчис получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Pedro Mendes получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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