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Стадион: Муниципальный, Ботошани
1:0
7' ГолOlimpiu Morutan
25' Желтая карточкаРэуцэ Александру
90' Желтая карточкаTiberiu Serediuc
90' Желтая карточкаКобря Альберто
|
7'
1:0
25'
90'
90'
Состав команд
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 7 Буш Лауренциу Полузащитник
- 10 Olimpiu Morutan
- 14 Benjamin Kuku
- 37 Mihai Bordeianu
- 28 Mihai Roman IV
- 3 Andrei Andonie Burca
- 16 Тинчу Разван
- 30 Nicolae Musat
- Запасные игроки
- 12 Eduard Pap Вратарь
- 23 Andrei Dumitras Полузащитник
- 24 Родригес Джонатан Нападающий
- 15 Alexandru Tarnovan
- 44 Daniel Popa III
- 92 Tiberiu Serediuc
- 26 Razvan Oaida
- Главный тренер: Constantin Enache
Волунтари
- Основной состав
- 22 Dragos Balauru Вратарь
- 87 Аксинте Флорин Защитник
- 45 Филипов Венелин Защитник
- 5 Рэуцэ Александру Полузащитник
- 15 Лазар Костин Полузащитник
- 28 Балаур Ионуц Нападающий
- 7 Иванович Петре Нападающий
- 59 Попадюк Дору Нападающий
- 21 Cezar Trandafirescu
- 11 Mihai Capatana
- 2 Cosmin Achim
- Запасные игроки
- 10 Чернат Флорин Полузащитник
- 90 Adrian Balan
- 8 Daniel Novac
- 23 Vlad Olteanu
- 18 Mihai Popescu
- 4 Mircea Leasa
- 27 Razvan Petrariu
- Главный тренер: Claudiu Niculescu
Предыдущие игры
Ботошани (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани ПЛ
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 29.09.2017 Газ Метан M 1:0 Ботошани ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 Ювентус Бухарест 0:2 Ботошани ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 28.07.2017 Ботошани 5:1 Сепси Оск ПЛ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 04.06.2017 Ботошани 2:1 Пандурий Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
Волунтари (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.10.2017 Волунтари 0:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари ПЛ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Волунтари 2:1 Газ Метан M ПЛ
- 08.08.2017 Вииторул Констанца 0:0 Волунтари ПЛ
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Волунтари: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани Первая лига
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Лига 1. Группа Б
- 18.11.2016 Ботошани 0:1 Волунтари Первая лига
- 05.08.2016 Волунтари 4:2 Ботошани Первая лига
- 29.04.2016 Ботошани 4:2 Волунтари Лига 1. Группа Б
- 12.03.2016 Волунтари 1:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 23.11.2015 Ботошани 2:2 Волунтари Первая лига
- 07.08.2015 Волунтари 1:1 Ботошани Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|16
|10
|5
|1
|34 - 10
|35
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|10
|4
|2
|25 - 10
|34
|3.
|Университатя Крайова
|16
|9
|5
|2
|26 - 17
|32
|4.
|Ботошани
|17
|9
|4
|4
|23 - 14
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|16
|8
|2
|6
|21 - 13
|26
|6.
|Астра
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|7.
|Динамо Бухарест
|16
|6
|3
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Поли Тимишоара
|16
|6
|3
|7
|14 - 25
|21
|9.
|КСМ Студенцеск
|16
|5
|6
|5
|20 - 23
|21
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|12.
|Сепси Оск
|16
|3
|2
|11
|11 - 28
|11
|13.
|Газ Метан M
|16
|2
|4
|10
|7 - 26
|10
|14.
|Ювентус Бухарест
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Кобря Альберто получает желтую карточку.
90'
Tiberiu Serediuc получает желтую карточку.
88'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Razvan Oaida заменяет его
82'
Ботошани производит замену. Михай Роман уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
72'
Волунтари производит замену. Mihai Capatana уходит, и Чернат Флорин заменяет его
59'
Волунтари производит замену. Cezar Trandafirescu уходит, и Adrian Balan заменяет его
55'
Волунтари производит замену. Попадюк Дору уходит, и Vlad Olteanu заменяет его
54'
Ботошани производит замену. Benjamin Kuku уходит, и Daniel Popa заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
Рэуцэ Александру получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Olimpiu Morutan.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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