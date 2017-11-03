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Стадион:
Ботошани
1:0
Конец матча
Волунтари
0'
1:0
7' Гол
Olimpiu Morutan
25' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
90' Желтая карточка
Tiberiu Serediuc
90' Желтая карточка
Кобря Альберто
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Кобря Альберто получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Tiberiu Serediuc получает желтую карточку.
88'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Razvan Oaida заменяет его
82'
Ботошани производит замену. Михай Роман уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
72'
Волунтари производит замену. Mihai Capatana уходит, и Чернат Флорин заменяет его

59'
Волунтари производит замену. Cezar Trandafirescu уходит, и Adrian Balan заменяет его
55'
Волунтари производит замену. Попадюк Дору уходит, и Vlad Olteanu заменяет его
54'
Ботошани производит замену. Benjamin Kuku уходит, и Daniel Popa заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
25'
Рэуцэ Александру получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Olimpiu Morutan.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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