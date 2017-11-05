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Стадион: Националь
2:1
Второй тайм: 84'
1:0
13' ГолНеделку Драгош
1:1
17' ГолAndrei Marc
2:1
39' ГолНьоэр Харлем-Эдди
61' Желтая карточкаПатаке Андрей
|
13'
1:0
17'
1:1
39'
2:1
61'
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 16 Планич Богдан Защитник
- 44 Эначе Габриэль Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- 10 Тэнасе Флорин Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Стэнчою Эдуард Вратарь
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 17 Коман Флоринел Полузащитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- 26 Daniel Benzar
- Главный тренер: Дикэ Николае
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 13 Stjepan Babic
- 15 Dan Bucsa
- 97 Ronaldo Deaconu
- 14 Nicusor Fota
- 3 Cristian Albu
- Запасные игроки
- 10 Георге Василе Полузащитник
- 9 Robert Raducanu Полузащитник
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 24 Alin Dobrosavlevici
- 11 Thaer Fayed Bawab
- Главный тренер: Ion Moldovan
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 02.11.2017 Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Стяуа 4:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.09.2017 Стяуа 3:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 23.08.2017 Стяуа 1:5 Спортинг Л ЛЧ
- 19.08.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Стяуа ПЛ
- 15.08.2017 Спортинг Л 0:0 Стяуа ЛЧ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 02.08.2017 Виктория Пльзень 1:4 Стяуа ЛЧ
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 11.09.2017 Газ Метан M 1:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 12.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 15.05.2017 Пандурий 3:2 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Конкордия Кьяжна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа Первая лига
- 19.11.2016 Конкордия Кьяжна 1:0 Стяуа Первая лига
- 06.08.2016 Стяуа 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 17.07.2016 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги
- 15.02.2016 Конкордия Кьяжна 0:2 Стяуа Первая лига
- 21.09.2015 Стяуа 3:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 10.05.2015 Стяуа 2:2 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 31.10.2012 Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Кубок Румынии
- 06.11.2011 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|2:1
|17
|11
|5
|1
|36 - 11
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|17
|11
|4
|2
|26 - 10
|37
|3.
|Университатя Крайова
|17
|9
|6
|2
|28 - 19
|33
|4.
|Ботошани
|17
|9
|4
|4
|23 - 14
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|17
|9
|2
|6
|24 - 13
|29
|6.
|Астра
|17
|6
|7
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Динамо Бухарест
|17
|7
|3
|7
|24 - 19
|24
|8.
|Поли Тимишоара
|16
|6
|3
|7
|14 - 25
|21
|9.
|КСМ Студенцеск
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|1:2
|17
|5
|2
|10
|19 - 23
|17
|12.
|Сепси Оск
|17
|3
|2
|12
|11 - 31
|11
|13.
|Газ Метан M
|17
|2
|4
|11
|7 - 29
|10
|14.
|Ювентус Бухарест
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
Второй тайм
78'
Стяуа производит замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит, и Алибек Денис заменяет его
70'
Конкордия Кьяжна производит замену. Степан Бабич уходит, и Буд Кристиан заменяет его
68'
Стяуа производит замену. Попеску Овидиу уходит, и Пинтилий Михай заменяет его
61'
Патаке Андрей получает желтую карточку.
60'
Конкордия Кьяжна производит замену. Ronaldo Deaconu уходит, и Thaer Fayed Bawab заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Стяуа производит замену. Dennis Man уходит, и Коман Флоринел заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrei Marc.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Неделку Драгош.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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