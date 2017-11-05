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Стадион:
Стяуа
2:1
Второй тайм: 84'
Конкордия Кьяжна
0'
1:0
13' Гол
Неделку Драгош
1:1
17' Гол
Andrei Marc
2:1
39' Гол
Ньоэр Харлем-Эдди
61' Желтая карточка
Патаке Андрей
84'
Второй тайм
78'
Стяуа производит замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит, и Алибек Денис заменяет его
70'
Конкордия Кьяжна производит замену. Степан Бабич уходит, и Буд Кристиан заменяет его
68'
Стяуа производит замену. Попеску Овидиу уходит, и Пинтилий Михай заменяет его
Желтая карточка
61'
Патаке Андрей получает желтую карточку.
60'
Конкордия Кьяжна производит замену. Ronaldo Deaconu уходит, и Thaer Fayed Bawab заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стяуа производит замену. Dennis Man уходит, и Коман Флоринел заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrei Marc.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Неделку Драгош.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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