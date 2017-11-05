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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 18987
Ницца
1:0
Конец матча
Дижон
0'
1:0
40' Пенальти
Балотелли Марио
47' Желтая карточка
Козьелло Венсан
66' Желтая карточка
Шека
89' Красная карточка
Балотелли Марио
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Желтая карточка
66'
Шека - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
66'
Шека из команды Дижон делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
66'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Абейд Мехди из команды Дижон делает навес
Угловой
65'
Шека из команды Дижон подал угловой слева.
65'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

65'
Удар от ворот произведет Ницца
64'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает неудачный навес.
63'
После штрафного удара,который нанес Балотелли Марио мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
62'
Джилободжи Папи наказан за толчок Балотелли Марио
62'
Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
61'
Хаддади Уссама выбил мяч на угловой.
61'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
61'
Удар от ворот произведет Ницца
61'
Мари Жордан из команды Дижон делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
60'
Мари Жордан наказан за толчок Балотелли Марио
59'
Балотелли Марио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
56'
Удар от ворот произведет Ницца
56'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
55'
Шека из команды Дижон подал угловой слева.
55'
Жалле Кристоф выбил мяч на угловой.
55'
Шека бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
53'
Вальтер Реми из команды Ницца делает подножку. Шека заработал фол.
53'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мари Жордан из команды Дижон делает пас партнеру.
52'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Бенитес Вальтер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
51'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
50'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
50'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Вальтер Реми из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Удар от ворот произведет Ницца
49'
Шека из команды Дижон делает неудачный навес.
Угловой
49'
Шека из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
49'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
47'
Козьелло Венсан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Мари Жордан заработал фол.
46'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Балотелли Марио из команды Ницца делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Козьелло Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Лис-Мелу Пьерр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
47'
Лис-Мелу Пьерр возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
46'
Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Джилободжи Папи выбил мяч подальше от ворот.
44'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Ницца
43'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
43'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Суке Арно совершает грубый фол. Саммаритано Фредерик был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Описание гола
40'
Г О О О О О Л - Балотелли Марио из команды Ницца забивает пенальти
Фол, нарушение
39'
ПЕНАЛЬТИ! – Мари Жордан фолит в штрафной площади. Плеа Алассан пострадал
Угловой
38'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
38'
Джилободжи Папи выбил мяч на угловой.
38'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
36'
Вальтер Реми из команды Ницца делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
36'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
36'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Шека из команды Дижон делает навес
35'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Суке Арно пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
33'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
32'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
32'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает неудачный навес.
Фол, нарушение
31'
Плеа Алассан коснулся мяча рукой.
30'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
30'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Ле Маршан Максим наказан за толчок Тавареш Жулио
Офсайд
27'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
26'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
24'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
22'
Данте Бонфим из команды Ницца отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
21'
Балотелли Марио наказан за толчок Джилободжи Папи
20'
Жалле Кристоф не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
20'
Вальтер Реми из команды Ницца делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
19'
Суке Арно возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Суке Арно получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Шека нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес
17'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Ямбере Седрик из команды Дижон отвел угрозу отличным подкатом
15'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Ямбере Седрик из команды Дижон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Хаддади Уссама из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
12'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает подножку. Квон Чхан Хун заработал фол.
11'
Квон Чхан Хун из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Удар от ворот произведет Ницца
10'
Квон Чхан Хун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
10'
Плеа Алассан из команды Ницца делает подножку. Шека заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
8'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Росье Валентен из команды Дижон делает навес
8'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Вальтер Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
7'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Амальфитано Ромен совершает грубый фол. Козьелло Венсан был жертвой
6'
Удар от ворот произведет Ницца
6'
Мари Жордан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Росье Валентен из команды Дижон делает навес
5'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
Офсайд
3'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
3'
Ле Маршан Максим попадает в перекладину. Какой шанс!
3'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Плеа Алассан заработал фол.
1'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Дижон
Ницца
83.6% (153)
Ничья:
14.8% (27)
Дижон
1.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
36.1% (66)
Ницца:
23.5% (43)
Ницца:
18.6% (34)
Ничья:
11.5% (21)
Ничья:
1.6% (3)
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