Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 18987
1:0
40' ПенальтиБалотелли Марио
47' Желтая карточкаКозьелло Венсан
66' Желтая карточкаШека
89' Красная карточкаБалотелли Марио
Новости после матча
Второй тайм
66'
Шека - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
66'
Шека из команды Дижон делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
66'
66'
Абейд Мехди из команды Дижон делает навес
65'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
65'
64'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает неудачный навес.
63'
После штрафного удара,который нанес Балотелли Марио мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
62'
Джилободжи Папи наказан за толчок Балотелли Марио
62'
Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Хаддади Уссама выбил мяч на угловой.
61'
61'
Мари Жордан из команды Дижон делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Мари Жордан наказан за толчок Балотелли Марио
59'
Балотелли Марио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
57'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
56'
56'
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Жалле Кристоф выбил мяч на угловой.
55'
Шека бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
53'
Вальтер Реми из команды Ницца делает подножку. Шека заработал фол.
53'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мари Жордан из команды Дижон делает пас партнеру.
52'
52'
Бенитес Вальтер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
51'
51'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
50'
50'
Вальтер Реми из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
49'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Козьелло Венсан получает желтую карточку.
47'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Мари Жордан заработал фол.
46'
46'
Балотелли Марио из команды Ницца делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Козьелло Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Лис-Мелу Пьерр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Лис-Мелу Пьерр возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
45'
Джилободжи Папи выбил мяч подальше от ворот.
44'
43'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
43'
43'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
43'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Суке Арно совершает грубый фол. Саммаритано Фредерик был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Г О О О О О Л - Балотелли Марио из команды Ницца забивает пенальти
39'
ПЕНАЛЬТИ! – Мари Жордан фолит в штрафной площади. Плеа Алассан пострадал
38'
38'
Джилободжи Папи выбил мяч на угловой.
38'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает навес
36'
Вальтер Реми из команды Ницца делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
36'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
36'
35'
35'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
33'
Суке Арно пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
32'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
32'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает неудачный навес.
31'
Плеа Алассан коснулся мяча рукой.
30'
30'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
29'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Ле Маршан Максим наказан за толчок Тавареш Жулио
27'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
26'
26'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
24'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
24'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
22'
Данте Бонфим из команды Ницца отвел угрозу отличным подкатом
21'
Балотелли Марио наказан за толчок Джилободжи Папи
20'
Жалле Кристоф не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
20'
Вальтер Реми из команды Ницца делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Суке Арно возвращается на поле, всё в порядке.
19'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Суке Арно получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Шека нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес
17'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Ямбере Седрик из команды Дижон отвел угрозу отличным подкатом
15'
15'
Ямбере Седрик из команды Дижон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Хаддади Уссама из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает подножку. Квон Чхан Хун заработал фол.
11'
Квон Чхан Хун из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
10'
Квон Чхан Хун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Плеа Алассан из команды Ницца делает подножку. Шека заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
8'
8'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Росье Валентен из команды Дижон делает навес
8'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Вальтер Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Амальфитано Ромен совершает грубый фол. Козьелло Венсан был жертвой
6'
6'
Мари Жордан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Росье Валентен из команды Дижон делает навес
5'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
3'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
3'
Ле Маршан Максим попадает в перекладину. Какой шанс!
3'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Плеа Алассан заработал фол.
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Дижон
Ницца
83.6% (153)
Ничья:
14.8% (27)
Дижон
1.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
36.1% (66)
1:0 Ницца:
23.5% (43)
2:0 Ницца:
18.6% (34)
1:1 Ничья:
11.5% (21)
0:0 Ничья:
1.6% (3)
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