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  5. Лига 1
Стадион:
Метц
0:1
Перерыв
Лилль
0'
33' Желтая карточка
Коад Рено
35' Желтая карточка
Балули Фарес
37' Желтая карточка
Нгетт Опа
44' Желтая карточка
Араужо Луис
0:1
45' Пенальти
Пепе Николя
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
47'
Г О О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль забивает пенальти
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ! – Ривьерес Жонатан фолит в штрафной площади. Пепе Николя пострадал
46'
Пепе Николя на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
45'
Балули Фарес из команды Лилль делает подножку. Кафу Карлуш заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
44'
Ньякат Мусса возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
44'
Араужо Луис получает желтую карточку.
Травма, повреждение
43'
Ньякат Мусса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
43'
Ньякат Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Араужо Луис совершает грубый фол. Ньякат Мусса был жертвой
42'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает подножку. Кафу Карлуш заработал фол.
41'
Ру Нолан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
41'
Ру Нолан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
41'
Ие Эдгар ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Ньякат Мусса имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
Фол, нарушение
39'
Пепе Николя из команды Лилль. Это Ньякат Мусса заработал фол.
38'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес
38'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
37'
Нгетт Опа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Нгетт Опа ныряет в штрафной
36'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Балью Иван из команды Метц делает навес
36'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
35'
Балули Фарес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Балули Фарес атакует сзади соперника. Нгетт Опа пострадал.
Желтая карточка
33'
Коад Рено получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Коад Рено совершает грубый фол. Мендес Тьяго был жертвой
32'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Лилль
31'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Балули Фарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Балло Фоде из команды Лилль делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Лилль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Коад Рено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Коад Рено из команды Метц делает навес
29'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Нгетт Опа из команды Метц делает навес
Фол, нарушение
28'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает подножку. Ривьерес Жонатан заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
27'
Нгетт Опа из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
26'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
26'
Доссеви Матьё нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
26'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает пас партнеру.
25'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Лилль
23'
Ривьерес Жонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
23'
Бишевац Милан коснулся мяча рукой.
Угловой
22'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой слева.
22'
Мендес Тьяго выбил мяч на угловой.
22'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кафу Карлуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Балули Фарес коснулся мяча рукой.
21'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Удар от ворот произведет Метц
20'
Араужо Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
19'
Нгетт Опа из команды Метц делает подножку. Малку Кевин заработал фол.
18'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Кафу Карлуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает подножку. Кафу Карлуш заработал фол.
16'
Кафу Карлуш из команды Метц делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
16'
Доссеви Матьё из команды Метц делает передачу за спину защитников.
15'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Коад Рено из команды Метц подал угловой справа.
15'
Балло Фоде выбил мяч на угловой.
15'
Доссеви Матьё из команды Метц делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
Удар от ворот произведет Метц
14'
Балули Фарес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Балло Фоде ошибается в защите.
14'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
12'
Балули Фарес из команды Лилль делает подножку. Балью Иван заработал фол.
11'
Коад Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Ру Нолан из команды Метц делает передачу одноклубнику.
11'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Нгетт Опа имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
Угловой
10'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой справа.
Фол, нарушение
9'
Нгетт Опа из команды Метц делает подножку. Малку Кевин заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Метц
9'
Пепе Николя имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
9'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
8'
Нгетт Опа из команды Метц делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
7'
Малку Кевин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
7'
Кафу Карлуш из команды Метц. Это Мендес Тьяго заработал фол.
Офсайд
6'
Мендес Тьяго из команды Лилль в офсайде
6'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
4'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Балули Фарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Коад Рено из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Балули Фарес.
1'
Араужо Луис из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 0:1 Лилль
Метц
17.7% (33)
Ничья:
43.5% (81)
Лилль
38.7% (72)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.5% (66)
Лилль:
18.8% (35)
Лилль:
14% (26)
Метц:
11.8% (22)
Ничья:
5.4% (10)
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