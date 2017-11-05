Стадион: Сэн-Сэнфорьен
33' Желтая карточкаКоад Рено
35' Желтая карточкаБалули Фарес
37' Желтая карточкаНгетт Опа
44' Желтая карточкаАраужо Луис
0:1
45' ПенальтиПепе Николя
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
Г О О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль забивает пенальти
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
ПЕНАЛЬТИ! – Ривьерес Жонатан фолит в штрафной площади. Пепе Николя пострадал
46'
Пепе Николя на финте ушёл от оппонента.
45'
Балули Фарес из команды Лилль делает подножку. Кафу Карлуш заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Ньякат Мусса возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Араужо Луис получает желтую карточку.
43'
Ньякат Мусса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
43'
Ньякат Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Араужо Луис совершает грубый фол. Ньякат Мусса был жертвой
42'
41'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает подножку. Кафу Карлуш заработал фол.
41'
Ру Нолан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
41'
Ру Нолан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
41'
Ие Эдгар ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Ньякат Мусса имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
39'
Пепе Николя из команды Лилль. Это Ньякат Мусса заработал фол.
38'
38'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес
38'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Нгетт Опа получает желтую карточку.
37'
Нгетт Опа ныряет в штрафной
36'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Балью Иван из команды Метц делает навес
36'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Балули Фарес получает желтую карточку.
35'
Балули Фарес атакует сзади соперника. Нгетт Опа пострадал.
33'
Коад Рено получает желтую карточку.
33'
Коад Рено совершает грубый фол. Мендес Тьяго был жертвой
32'
31'
31'
31'
Балули Фарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Балло Фоде из команды Лилль делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Коад Рено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
29'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает подножку. Ривьерес Жонатан заработал фол.
27'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Араужо Луис заработал фол.
26'
26'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
26'
Доссеви Матьё нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
26'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает пас партнеру.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
23'
23'
Ривьерес Жонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Бишевац Милан коснулся мяча рукой.
22'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой слева.
22'
Мендес Тьяго выбил мяч на угловой.
22'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кафу Карлуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Балули Фарес коснулся мяча рукой.
21'
21'
20'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
20'
Араужо Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Нгетт Опа из команды Метц делает подножку. Малку Кевин заработал фол.
18'
18'
18'
Кафу Карлуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает подножку. Кафу Карлуш заработал фол.
16'
Кафу Карлуш из команды Метц делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
16'
Доссеви Матьё из команды Метц делает передачу за спину защитников.
15'
15'
Балло Фоде выбил мяч на угловой.
15'
Доссеви Матьё из команды Метц делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
14'
Балули Фарес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Балло Фоде ошибается в защите.
14'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
12'
Балули Фарес из команды Лилль делает подножку. Балью Иван заработал фол.
11'
Коад Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Нгетт Опа имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
10'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой справа.
9'
Нгетт Опа из команды Метц делает подножку. Малку Кевин заработал фол.
9'
9'
Пепе Николя имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
9'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
7'
Малку Кевин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
7'
Кафу Карлуш из команды Метц. Это Мендес Тьяго заработал фол.
6'
Мендес Тьяго из команды Лилль в офсайде
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
4'
4'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Балули Фарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Коад Рено из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Балули Фарес.
1'
Араужо Луис из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 0:1 Лилль
Метц
17.7% (33)
Ничья:
43.5% (81)
Лилль
38.7% (72)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.5% (66)
0:1 Лилль:
18.8% (35)
1:2 Лилль:
14% (26)
1:0 Метц:
11.8% (22)
0:0 Ничья:
5.4% (10)
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