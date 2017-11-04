Стадион: Стад де ля Божуар
4' Желтая карточкаЯго Стив
1:0
16' ГолТомассон Адриен
31' Желтая карточкаИмбула Ганелли
40' Желтая карточкаКрхин Рене
55' Желтая карточкаСаного Яя
57' Желтая карточкаИлоки Жюль
58' Желтая карточкаДиоп Исса
1:1
60' ГолБлен Алексис
2:1
67' ГолСала Эмилиано
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
92'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
92'
92'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лафон Альбан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
91'
Quentin Boisgard из команды Тулуза делает навес
91'
Матч возобновится спорным мячом
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Джиджи Коффи
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Имбула Ганелли исполняет штрафной удар, но его блокируют
89'
Бамму Ясин из команды Нант делает подножку. Яго Стив заработал фол.
88'
88'
87'
87'
Quentin Boisgard из команды Тулуза делает навес
87'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой справа.
86'
Quentin Boisgard из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
86'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
85'
85'
Бамму Ясин из команды Нант в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Диоп Исса атакует сзади соперника. Сала Эмилиано пострадал.
84'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Блен Алексис.
84'
83'
Тойвонен Ола из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
83'
83'
83'
83'
82'
Сала Эмилиано атакует сзади соперника. Диоп Исса пострадал.
81'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
80'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Яго Стив заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тойвонен Ола и мяч снова в игре
78'
78'
78'
77'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой справа.
77'
77'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Тактическая замена. Градель Макс-Ален уходит с поля и его заменяет Quentin Boisgard
74'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
74'
Накулма Преджус из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает навес
73'
73'
Блен Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
73'
Жан Корентин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
Жан Корентин из команды Тулуза делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
67'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сала Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
67'
67'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
65'
65'
Накулма Преджус нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Яго Стив из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Сала Эмилиано.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
64'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Крхин Рене.
63'
63'
Лима Лукас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
62'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
62'
62'
61'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
60'
Делор Анди сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Блен Алексис из клуба "Тулуза" отправил мяч головой в ворота.
60'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Туре Абдулайе из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Градель Макс-Ален.
58'
Диоп Исса получает желтую карточку.
58'
Диоп Исса совершает грубый фол. Сала Эмилиано был жертвой
58'
58'
Блен Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Татарушану Чиприан ошибается в защите.
57'
Силла Иссиага навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Илоки Жюль получает желтую карточку.
57'
Илоки Жюль совершает грубый фол. Силла Иссиага был жертвой
56'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Яго Стив заработал фол.
55'
Саного Яя получает желтую карточку.
55'
Саного Яя из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Карлос Диего Сантос.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
После дальнего удара, который нанес Дюбуа Лео мяч отбит вратарем
54'
54'
54'
54'
Сомалиа Вергитон получил травму и заменен. Жан Корентин выходит на поле.
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Сомалиа Вергитон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
Сомалиа Вергитон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Туре Абдулайе из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Блен Алексис.
49'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Дюбуа Лео.
48'
Саного Яя наказан за толчок Лима Лукас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
45'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
43'
43'
Саного Яя наказан за толчок Крхин Рене
42'
42'
41'
41'
40'
Крхин Рене получает желтую карточку.
40'
Крхин Рене из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Сомалиа Вергитон.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Крхин Рене заработал фол.
38'
38'
Накулма Преджус из команды Нант наносит неточный удар с лета
38'
38'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
37'
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
35'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Градель Макс-Ален заработал фол.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Амьен-Аду Кельвен.
33'
Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу одноклубнику.
33'
33'
Накулма Преджус имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
33'
32'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
32'
31'
Имбула Ганелли получает желтую карточку.
31'
Имбула Ганелли атакует сзади соперника. Крхин Рене пострадал.
31'
30'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
29'
Туре Абдулайе из команды Нант делает навес
29'
29'
29'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
28'
28'
27'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Амьен-Аду Кельвен.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
23'
Сала Эмилиано коснулся мяча рукой.
22'
Дюбуа Лео из команды Нант делает подножку. Силла Иссиага заработал фол.
22'
Имбула Ганелли из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Сала Эмилиано.
21'
20'
Крхин Рене из команды Нант. Это Имбула Ганелли заработал фол.
20'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
19'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
19'
18'
17'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
16'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Томассон Адриен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
16'
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Сала Эмилиано, и мяч снова в игре
16'
15'
Томассон Адриен из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
Саного Яя имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
15'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
14'
14'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес
14'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Блен Алексис заработал фол.
14'
13'
Сала Эмилиано пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
13'
13'
Туре Абдулайе из команды Нант делает навес
13'
13'
12'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
12'
11'
Блен Алексис коснулся мяча рукой.
10'
10'
Имбула Ганелли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
9'
9'
Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
8'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Крхин Рене из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
7'
7'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
7'
7'
6'
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
5'
Крхин Рене из команды Нант бьет головой мимо ворот
5'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Яго Стив получает желтую карточку.
4'
Яго Стив из команды Тулуза. Это Накулма Преджус заработал фол.
3'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Силла Иссиага заработал фол.
3'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
Илоки Жюль из команды Нант устремляется вперед с мячом.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 2:1 Тулуза
Нант
78.9% (142)
Ничья:
17.2% (31)
Тулуза
3.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
51.1% (92)
2:1 Нант:
19.4% (35)
1:1 Ничья:
13.3% (24)
2:0 Нант:
6.7% (12)
0:0 Ничья:
2.2% (4)
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