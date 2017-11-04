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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Нант
2:1
Конец матча
Тулуза
0'
4' Желтая карточка
Яго Стив
1:0
16' Гол
Томассон Адриен
31' Желтая карточка
Имбула Ганелли
40' Желтая карточка
Крхин Рене
55' Желтая карточка
Саного Яя
57' Желтая карточка
Илоки Жюль
58' Желтая карточка
Диоп Исса
1:1
60' Гол
Блен Алексис
2:1
67' Гол
Сала Эмилиано
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
92'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
92'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лафон Альбан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91'
Удар от ворот произведет Нант
91'
Quentin Boisgard из команды Тулуза делает навес
91'
Матч возобновится спорным мячом
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Джиджи Коффи
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Имбула Ганелли исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
89'
Бамму Ясин из команды Нант делает подножку. Яго Стив заработал фол.
88'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
87'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Quentin Boisgard из команды Тулуза делает навес
87'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой справа.
86'
Quentin Boisgard из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Жан Корентин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
85'
Бамму Ясин из команды Нант в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
84'
Диоп Исса атакует сзади соперника. Сала Эмилиано пострадал.
Фол, нарушение
84'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Блен Алексис.
84'
Удар от ворот произведет Нант
83'
Тойвонен Ола из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
83'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
83'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
83'
Удар от ворот произведет Нант
Фол, нарушение
82'
Сала Эмилиано атакует сзади соперника. Диоп Исса пострадал.
81'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
Фол, нарушение
80'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Яго Стив заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тойвонен Ола и мяч снова в игре
78'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
78'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой справа.
77'
Удар от ворот произведет Тулуза
77'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Тактическая замена. Градель Макс-Ален уходит с поля и его заменяет Quentin Boisgard
Фол, нарушение
74'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
74'
Накулма Преджус из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает навес
73'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Блен Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
73'
Жан Корентин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Удар от ворот произведет Нант
72'
Жан Корентин из команды Тулуза делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
67'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сала Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
67'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
65'
Удар от ворот произведет Тулуза
65'
Накулма Преджус нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
65'
Яго Стив из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Сала Эмилиано.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Крхин Рене.
63'
Удар от ворот произведет Тулуза
63'
Лима Лукас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
62'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает подножку. Накулма Преджус заработал фол.
62'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Тулуза
61'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
60'
Делор Анди сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Блен Алексис из клуба "Тулуза" отправил мяч головой в ворота.
60'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
59'
Туре Абдулайе из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Градель Макс-Ален.
Желтая карточка
58'
Диоп Исса получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Диоп Исса совершает грубый фол. Сала Эмилиано был жертвой
58'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Блен Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Татарушану Чиприан ошибается в защите.
57'
Силла Иссиага навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Илоки Жюль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Илоки Жюль совершает грубый фол. Силла Иссиага был жертвой
Фол, нарушение
56'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Яго Стив заработал фол.
Желтая карточка
55'
Саного Яя получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Саного Яя из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Карлос Диего Сантос.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
После дальнего удара, который нанес Дюбуа Лео мяч отбит вратарем
54'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
54'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Сомалиа Вергитон получил травму и заменен. Жан Корентин выходит на поле.
53'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Сомалиа Вергитон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
50'
Сомалиа Вергитон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
50'
Туре Абдулайе из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Блен Алексис.
Фол, нарушение
49'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Дюбуа Лео.
Фол, нарушение
48'
Саного Яя наказан за толчок Лима Лукас
Офсайд
47'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Удар от ворот произведет Нант
45'
Саного Яя из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
45'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
Фол, нарушение
45'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
43'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Саного Яя наказан за толчок Крхин Рене
42'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
42'
Диоп Исса из команды Тулуза остановил атаку, перехватив мяч.
41'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
41'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
40'
Крхин Рене получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Крхин Рене из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Сомалиа Вергитон.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
40'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Крхин Рене заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Тулуза
38'
Накулма Преджус из команды Нант наносит неточный удар с лета
38'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
38'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
37'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
37'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Градель Макс-Ален заработал фол.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Амьен-Аду Кельвен.
33'
Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу одноклубнику.
33'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
33'
Накулма Преджус имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
33'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
32'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
32'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
Желтая карточка
31'
Имбула Ганелли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
Имбула Ганелли атакует сзади соперника. Крхин Рене пострадал.
31'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Туре Абдулайе из команды Нант делает навес
29'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
29'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
28'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
28'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Амьен-Аду Кельвен.
25'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Сала Эмилиано коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
22'
Дюбуа Лео из команды Нант делает подножку. Силла Иссиага заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Имбула Ганелли из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Сала Эмилиано.
21'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Крхин Рене из команды Нант. Это Имбула Ганелли заработал фол.
20'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
Офсайд
19'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
18'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
16'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Томассон Адриен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
16'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Сала Эмилиано, и мяч снова в игре
Угловой
16'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
15'
Томассон Адриен из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Удар от ворот произведет Нант
15'
Саного Яя имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
15'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
14'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес
Фол, нарушение
14'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Блен Алексис заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Нант
13'
Сала Эмилиано пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
13'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
13'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
13'
Туре Абдулайе из команды Нант делает навес
13'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
12'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
11'
Блен Алексис коснулся мяча рукой.
10'
Удар от ворот произведет Нант
10'
Имбула Ганелли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
9'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
9'
Удар от ворот произведет Тулуза
9'
Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
8'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
8'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Крхин Рене из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
7'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
7'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
Угловой
7'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
7'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
7'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
7'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
6'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Удар от ворот произведет Тулуза
5'
Крхин Рене из команды Нант бьет головой мимо ворот
5'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
4'
Яго Стив получает желтую карточку.
Фол, нарушение
4'
Яго Стив из команды Тулуза. Это Накулма Преджус заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Силла Иссиага заработал фол.
3'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
2'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
2'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
2'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
2'
Илоки Жюль из команды Нант устремляется вперед с мячом.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 2:1 Тулуза
Нант
78.9% (142)
Ничья:
17.2% (31)
Тулуза
3.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
51.1% (92)
Нант:
19.4% (35)
Ничья:
13.3% (24)
Нант:
6.7% (12)
Ничья:
2.2% (4)
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