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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Труа
3:0
Конец матча
Страсбург
0'
23' Желтая карточка
Хауи Саиф-Эдин
26' Желтая карточка
Терье Мартен
31' Красная карточка
Да Кошта Нуну
1:0
48' Гол
Сук Юн-Чжун
2:0
55' Гол
Хауи Саиф-Эдин
77' Желтая карточка
Конфес Алуа
90' Желтая карточка
Бен Саада Шауки
3:0
90' Гол
Ньян Адама
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Траоре Шарль сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Ньян Адама из команды Труа добил мяч в ворота.
93'
Траоре Шарль из команды Труа сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
92'
Ньян Адама из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

92'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
После удара головой, который сделал Саади Идрисс мяч попадает в перекладину
91'
Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
90'
Бен Саада Шауки получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Бен Саада Шауки совершает грубый фол. Терье Мартен был жертвой
90'
Удар от ворот произведет Страсбург
90'
Ньян Адама из команды Труа бьет головой мимо ворот
89'
Жиродон Джимми из команды Труа делает навес
Угловой
89'
Бен Саада Шауки из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
89'
Ньян Адама имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
89'
Ньян Адама оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
89'
Ньян Адама из команды Труа устремляется вперед с мячом.
89'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Саади Идрисс нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Удар от ворот произведет Страсбург
88'
Эрей Кристоф из команды Труа бьет головой мимо ворот
Угловой
87'
Траоре Шарль из команды Труа подал угловой слева.
87'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес
85'
Удар от ворот произведет Страсбург
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Бен Саада Шауки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
84'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
Офсайд
84'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
82'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
82'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
81'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
81'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
Фол, нарушение
81'
Бен Саада Шауки наказан за толчок Терье Мартен
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес
79'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Конфес Алуа из команды Труа делает подножку. Сакко Ихсан заработал фол.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Ньян Адама
Желтая карточка
77'
Конфес Алуа получает желтую карточку.
Травма, повреждение
77'
Гонсальвес Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Конфес Алуа из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Гонсальвес Антони.
76'
Эрей Кристоф из команды Труа остановил атаку, перехватив мяч.
76'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Удар от ворот произведет Труа
75'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
74'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Труа
73'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Конфес Алуа
73'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
72'
Гримм Жереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
72'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Траоре Шарль из команды Труа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
69'
Дингом Тристан из команды Труа. Это Гримм Жереми заработал фол.
68'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Хауи Саиф-Эдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Аолу Жан-Эде получил травму и заменен. Гримм Жереми выходит на поле.
61'
Тактическая замена. Ногейра Венсан уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
Офсайд
61'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
60'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Терье Мартен из команды Страсбург подал угловой слева.
60'
Терье Мартен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Коне Бакари из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
59'
Беллюгу Франсуа из команды Труа. Это Аолу Жан-Эде заработал фол.
58'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
57'
Удар от ворот произведет Страсбург
57'
Хауи Саиф-Эдин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает передачу одноклубнику.
57'
Жиродон Джимми выбил мяч подальше от ворот.
56'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Грандсир Самуэль сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хауи Саиф-Эдин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
Грандсир Самуэль из команды Труа сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Удар от ворот произведет Труа
54'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает неудачный навес.
53'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес
52'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес
52'
Удар от ворот произведет Страсбург
51'
Хауи Саиф-Эдин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Траоре Шарль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Траоре Шарль сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сук Юн-Чжун из клуба "Труа" отправил мяч головой в ворота.
48'
Траоре Шарль из команды Труа делает отличный навес.
Фол, нарушение
47'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург. Это Траоре Шарль заработал фол.
47'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Удар от ворот произведет Страсбург
46'
Хауи Саиф-Эдин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа устремляется вперед с мячом.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Удар от ворот произведет Труа
45'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург наносит очень неточный удар.
45'
Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Жиродон Джимми из команды Труа делает подножку. Терье Мартен заработал фол.
Фол, нарушение
44'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
Фол, нарушение
43'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Сальмье Йоанн
43'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает передачу за спину защитников.
43'
Лала Кенни из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Пеле Брайан из команды Труа делает неудачный навес.
41'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает подножку. Пеле Брайан заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Удар от ворот произведет Труа
40'
Лала Кенни из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
39'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
39'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
39'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
38'
Дингом Тристан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
38'
Сук Юн-Чжун из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный навес.
37'
Удар от ворот произведет Труа
37'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
36'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
36'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
35'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Коне Бакари
34'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Грандсир Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
33'
Эрей Кристоф возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
33'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург. Это Сук Юн-Чжун заработал фол.
Офсайд
32'
Мартин Йонас из команды Страсбург в офсайде
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Эрей Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Да Кошта Нуну уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
30'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Травма, повреждение
30'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
30'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Эрей Кристоф.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
29'
Эрей Кристоф из команды Труа делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
29'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает навес
29'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
29'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
27'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
27'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
26'
Терье Мартен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Терье Мартен совершает грубый фол. Траоре Шарль был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
25'
Сальмье Йоанн наказан за толчок Сук Юн-Чжун
Фол, нарушение
24'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Ногейра Венсан заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Труа
Желтая карточка
23'
Хауи Саиф-Эдин зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Ногейра Венсан заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Труа
22'
Аолу Жан-Эде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Сук Юн-Чжун коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Удар от ворот произведет Труа
19'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
Офсайд
19'
Сук Юн-Чжун из команды Труа в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Страсбург
17'
Пеле Брайан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
Дингом Тристан выбил мяч подальше от ворот.
16'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
16'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
16'
Эрей Кристоф возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
16'
Сук Юн-Чжун совершает грубый фол. Ногейра Венсан был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Эрей Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
14'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Коне Бакари
12'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
10'
Беллюгу Франсуа из команды Труа. Это Ногейра Венсан заработал фол.
10'
Грандсир Самуэль из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Жиродон Джимми из команды Труа делает навес
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
6'
Сальмье Йоанн наказан за толчок Сук Юн-Чжун
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
5'
Удар от ворот произведет Страсбург
4'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
3'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хауи Саиф-Эдин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
2'
Сальмье Йоанн совершает грубый фол. Хауи Саиф-Эдин был жертвой
1'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 3:0 Страсбург
Труа
45.8% (82)
Ничья:
41.3% (74)
Страсбург
12.8% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.3% (65)
Труа:
26.8% (48)
Труа:
15.1% (27)
Страсбург:
8.9% (16)
Ничья:
3.4% (6)
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