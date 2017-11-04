Стадион: Стад де л'Об
23' Желтая карточкаХауи Саиф-Эдин
26' Желтая карточкаТерье Мартен
31' Красная карточкаДа Кошта Нуну
1:0
48' ГолСук Юн-Чжун
2:0
55' ГолХауи Саиф-Эдин
77' Желтая карточкаКонфес Алуа
90' Желтая карточкаБен Саада Шауки
3:0
90' ГолНьян Адама
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Траоре Шарль сделал результативную передачу.
93'
Ньян Адама из команды Труа добил мяч в ворота.
93'
Траоре Шарль из команды Труа сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
92'
Ньян Адама из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
После удара головой, который сделал Саади Идрисс мяч попадает в перекладину
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Бен Саада Шауки получает желтую карточку.
90'
Бен Саада Шауки совершает грубый фол. Терье Мартен был жертвой
90'
90'
Ньян Адама из команды Труа бьет головой мимо ворот
89'
Жиродон Джимми из команды Труа делает навес
89'
Бен Саада Шауки из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
89'
Ньян Адама имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
89'
Ньян Адама оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
89'
Ньян Адама из команды Труа устремляется вперед с мячом.
89'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Саади Идрисс нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Эрей Кристоф из команды Труа бьет головой мимо ворот
87'
Траоре Шарль из команды Труа подал угловой слева.
87'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
86'
86'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Бен Саада Шауки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
85'
84'
84'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
84'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
82'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
82'
82'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
81'
81'
81'
Бен Саада Шауки наказан за толчок Терье Мартен
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
80'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес
79'
79'
79'
79'
Конфес Алуа из команды Труа делает подножку. Сакко Ихсан заработал фол.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Ньян Адама
77'
Конфес Алуа получает желтую карточку.
77'
Гонсальвес Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Конфес Алуа из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Гонсальвес Антони.
76'
Эрей Кристоф из команды Труа остановил атаку, перехватив мяч.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
75'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
74'
73'
73'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Конфес Алуа
73'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
72'
Гримм Жереми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
72'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Траоре Шарль из команды Труа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Дингом Тристан из команды Труа. Это Гримм Жереми заработал фол.
68'
68'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Хауи Саиф-Эдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
63'
62'
Аолу Жан-Эде получил травму и заменен. Гримм Жереми выходит на поле.
61'
Тактическая замена. Ногейра Венсан уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
61'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
60'
60'
Терье Мартен из команды Страсбург подал угловой слева.
60'
Терье Мартен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Коне Бакари из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
Беллюгу Франсуа из команды Труа. Это Аолу Жан-Эде заработал фол.
58'
58'
57'
57'
57'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает передачу одноклубнику.
57'
Жиродон Джимми выбил мяч подальше от ворот.
56'
55'
Грандсир Самуэль сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хауи Саиф-Эдин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
Грандсир Самуэль из команды Труа сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
54'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает неудачный навес.
53'
53'
53'
52'
52'
52'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
49'
Траоре Шарль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Траоре Шарль сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сук Юн-Чжун из клуба "Труа" отправил мяч головой в ворота.
48'
Траоре Шарль из команды Труа делает отличный навес.
47'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург. Это Траоре Шарль заработал фол.
47'
Беллюгу Франсуа из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
46'
46'
46'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа устремляется вперед с мячом.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург наносит очень неточный удар.
45'
45'
Жиродон Джимми из команды Труа делает подножку. Терье Мартен заработал фол.
44'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
43'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Сальмье Йоанн
43'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает передачу за спину защитников.
43'
Лала Кенни из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Пеле Брайан из команды Труа делает неудачный навес.
41'
41'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает подножку. Пеле Брайан заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
40'
Лала Кенни из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
39'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
39'
39'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
39'
38'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
38'
Дингом Тристан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
38'
Сук Юн-Чжун из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный навес.
37'
37'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
36'
36'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
36'
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Коне Бакари
34'
34'
Грандсир Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Эрей Кристоф возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург. Это Сук Юн-Чжун заработал фол.
32'
Мартин Йонас из команды Страсбург в офсайде
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Эрей Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Да Кошта Нуну уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
30'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
30'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Эрей Кристоф.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Эрей Кристоф из команды Труа делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
29'
29'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает навес
29'
29'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
29'
Сук Юн-Чжун из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
27'
26'
Терье Мартен получает желтую карточку.
26'
Терье Мартен совершает грубый фол. Траоре Шарль был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Сальмье Йоанн наказан за толчок Сук Юн-Чжун
24'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Ногейра Венсан заработал фол.
24'
23'
Хауи Саиф-Эдин зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
23'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает подножку. Ногейра Венсан заработал фол.
22'
22'
Аолу Жан-Эде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
20'
Сук Юн-Чжун коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
19'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
19'
Сук Юн-Чжун из команды Труа в офсайде
17'
17'
Пеле Брайан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
Дингом Тристан выбил мяч подальше от ворот.
16'
16'
16'
16'
Эрей Кристоф возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Сук Юн-Чжун совершает грубый фол. Ногейра Венсан был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Эрей Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
12'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Коне Бакари
12'
11'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Беллюгу Франсуа из команды Труа. Это Ногейра Венсан заработал фол.
10'
Грандсир Самуэль из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Жиродон Джимми из команды Труа делает навес
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Сальмье Йоанн наказан за толчок Сук Юн-Чжун
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
5'
4'
3'
3'
3'
Хауи Саиф-Эдин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
2'
Сальмье Йоанн совершает грубый фол. Хауи Саиф-Эдин был жертвой
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 3:0 Страсбург
Труа
45.8% (82)
Ничья:
41.3% (74)
Страсбург
12.8% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.3% (65)
1:0 Труа:
26.8% (48)
2:1 Труа:
15.1% (27)
1:2 Страсбург:
8.9% (16)
0:0 Ничья:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация