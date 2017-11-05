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  5. Лига 1
Стадион:
Марсель
1:0
Второй тайм: 47'
Кан
0'
1:0
43' Гол
Густаво Луис
47'
Второй тайм
Фол, нарушение
46'
Adama Mbengue из команды Кан делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
45'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
45'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
45'
Jessy Deminguet из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Марсель" забила мяч!
43'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Амави Жордан из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
41'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
40'
Санко Баиссама пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
40'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
40'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
40'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
38'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Сансон Морган из команды Марсель подал угловой слева.
38'
Сансон Морган из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Сансон Морган из команды Марсель подал угловой слева.
37'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
37'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Сансон Морган из команды Марсель подал угловой слева.
36'
Товен Флорьян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
35'
Удар от ворот произведет Кан
35'
Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Вратарь парирует удар, который нанес Сансон Морган, и мяч снова в игре
35'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
34'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
34'
Митроглу Константинос имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
34'
Сансон Морган из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
33'
Adama Mbengue наказан за толчок Окампос Лукас
32'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сансон Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Диоманде Исмаэль из команды Кан делает подножку. Окампос Лукас заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
30'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Сансон Морган из команды Марсель делает неудачный навес.
30'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Марсель делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
29'
Репас Ян из команды Кан делает подножку. Абденнур Аймен заработал фол.
28'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Окампос Лукас из команды Марсель делает навес
Фол, нарушение
27'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Окампос Лукас заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
25'
Удар от ворот произведет Кан
25'
Окампос Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
23'
Удар от ворот произведет Кан
23'
Митроглу Константинос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
21'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Сантини Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Кан
18'
Густаво Луис из команды Марсель попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
18'
Амави Жордан из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
18'
Сансон Морган нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
17'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
16'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
16'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
16'
Сакаи Хироки бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Jessy Deminguet из команды Кан делает навес
13'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Окампос Лукас из команды Марсель делает навес
11'
Удар от ворот произведет Кан
11'
Митроглу Константинос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
11'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
11'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
10'
Рами Адиль выбил мяч на угловой.
10'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Замбо-Ангисса Андре наказан за толчок Фере Жюльен
8'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Густаво Луис из команды Марсель делает неудачный навес.
7'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Диоманде Исмаэль из команды Кан в офсайде
6'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
5'
Амави Жордан из команды Марсель делает подножку. Гильберт Фредерик заработал фол.
5'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Кан
4'
Товен Флорьян из команды Марсель наносит неточный удар с лета
4'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес
3'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Кан
2'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Кан
Марсель
97.3% (181)
Ничья:
2.2% (4)
Кан
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
32.8% (61)
Марсель:
28.5% (53)
Марсель:
25.3% (47)
Марсель:
4.8% (9)
Марсель:
3.2% (6)
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