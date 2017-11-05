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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Велодром
1:0
43' ГолГуставо Луис
|
43'
1:0
Состав команд
23
Рами
Адиль
18
Амави
Жордан
19
Густаво
Луис
25
Фере
Жюльен
22
Вье
Мбенг
26
Сантини
Иван
9
Репас
Ян
Марсель 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Манданда Стив Вратарь
- 2 Сакаи Хироки Защитник
- 23 Рами Адиль Защитник
- 13 Абденнур Аймен Защитник
- 18 Амави Жордан Защитник
- 29 Замбо-Ангисса Андре Полузащитник
- 19 Густаво Луис Полузащитник
- 26 Товен Флорьян Полузащитник
- 8 Сансон Морган Полузащитник
- 5 Окампос Лукас Полузащитник
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Пеле Йоанн Вратарь
- 3 Дория Матеус Защитник
- 17 Сарр Буна Защитник
- 27 Лопес Максим Полузащитник
- 4 Камара Бубакар Полузащитник
- 28 Жермен Валер Нападающий
- 14 Н'Джие Клинтон Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Руди
Кан 3-5-2
- Основной состав
- 1 Веркутр Реми Вратарь
- 4 Диоманде Исмаэль Защитник
- 5 Санко Баиссама Защитник
- 28 Да Сильва Дамьен Защитник
- 21 Гильберт Фредерик Полузащитник
- 12 Роделен Ронни Полузащитник
- 25 Фере Жюльен Полузащитник
- 32 Jessy Deminguet Полузащитник
- 22 Вье Мбенг Полузащитник
- 26 Сантини Иван Нападающий
- 9 Репас Ян Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Самба Брис Вратарь
- 29 Женевуа Ромен Защитник
- 6 Делаплас Джонатан Защитник
- 20 Базиль Эрве Полузащитник
- 18 Авуну Дюрель Полузащитник
- 13 Куаку Кристиан Полузащитник
- 33 Yoel Armougom
- Главный тренер: Гаранде Патрис
- Травмы и дисквалификации
- Дабо Муамаду Травмирован
- Джику Александр Травмирован
- Бессат Венсан Травмирован
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 02.11.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Марсель ЛЕ
- 29.10.2017 Лилль 0:1 Марсель Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 15.10.2017 Страсбург 3:3 Марсель Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
- 28.09.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Марсель ЛЕ
- 24.09.2017 Марсель 2:0 Тулуза Л1
- 17.09.2017 Амьен 0:2 Марсель Л1
- 14.09.2017 Марсель 1:0 Коньяспор ЛЕ
- 10.09.2017 Марсель 1:3 Ренн Л1
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Л1
- 24.08.2017 Марсель 3:0 Домжале ЛЕ
- 20.08.2017 Марсель 1:1 Анже Л1
- 17.08.2017 Домжале 1:1 Марсель ЛЕ
- 12.08.2017 Нант 0:1 Марсель Л1
- 06.08.2017 Марсель 3:0 Дижон Л1
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Глазго Рейнджерс 1:1 Марсель ТМК
Кан (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 28.10.2017 Кан 1:0 Труа Л1
- 24.10.2017 Лорьян 0:1 Кан КЛ
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 14.10.2017 Кан 0:2 Анже Л1
- 06.10.2017 Кан 0:2 Кевийи ТМК
- 30.09.2017 Ренн 0:1 Кан Л1
- 23.09.2017 Кан 1:0 Амьен Л1
- 16.09.2017 Нант 1:0 Кан Л1
- 09.09.2017 Кан 2:1 Дижон Л1
- 26.08.2017 Кан 1:0 Метц Л1
- 20.08.2017 Лилль 0:2 Кан Л1
- 12.08.2017 Кан 0:1 Сент-Этьен Л1
- 05.08.2017 Монпелье 1:0 Кан Л1
- 29.07.2017 Кан 0:1 Анже ТМК
- 22.07.2017 Кан 1:2 Ренн ТМК
- 19.07.2017 Кан 2:1 Лорьян ТМК
- 14.07.2017 Кан 1:1 Гавр ТМК
- 08.07.2017 Кан 2:0 Авранш ТМК
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Л1
- 14.05.2017 Кан 0:1 Ренн Л1
Последние игры между собой
Марсель: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Кан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
- 30.04.2017 Кан 1:5 Марсель Лига 1
- 20.11.2016 Марсель 1:0 Кан Лига 1
- 17.01.2016 Кан 1:3 Марсель Лига 1
- 03.01.2016 Кан 0:0 Марсель Кубок Франции
- 08.08.2015 Марсель 0:1 Кан Лига 1
- 27.02.2015 Марсель 2:3 Кан Лига 1
- 04.10.2014 Кан 1:2 Марсель Лига 1
- 18.04.2012 Марсель 1:1 Кан Лига 1
- 10.01.2012 Кан 0:3 Марсель Кубок лиги
- 02.12.2011 Кан 1:2 Марсель Лига 1
- 29.05.2011 Кан 2:2 Марсель Лига 1
- 07.08.2010 Марсель 1:2 Кан Лига 1
- 01.03.2009 Кан 0:1 Марсель Лига 1
- 04.10.2008 Марсель 2:1 Кан Лига 1
- 26.01.2008 Марсель 6:1 Кан Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|39 - 8
|32
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|34 - 12
|28
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|4.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|11 - 9
|23
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|Кан
|0:1 Заявка
|12
|6
|0
|6
|8 - 9
|18
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|Ренн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|11.
|Труа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|12.
|Тулуза
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Генгам
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Ницца
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 19
|13
|16.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|17.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 14
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|19.
|Лилль
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|12
|1
|0
|11
|5 - 22
|3
Второй тайм
46'
Adama Mbengue из команды Кан делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
45'
45'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
45'
Jessy Deminguet из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Марсель" забила мяч!
43'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
41'
41'
Амави Жордан из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
41'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
40'
Санко Баиссама пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
40'
Гильберт Фредерик из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
38'
38'
38'
Сансон Морган из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
37'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Товен Флорьян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
35'
35'
Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Вратарь парирует удар, который нанес Сансон Морган, и мяч снова в игре
35'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
34'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Митроглу Константинос имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
34'
Сансон Морган из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
33'
Adama Mbengue наказан за толчок Окампос Лукас
32'
32'
Сансон Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Диоманде Исмаэль из команды Кан делает подножку. Окампос Лукас заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
30'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Сансон Морган из команды Марсель делает неудачный навес.
30'
30'
Игрок из команды Марсель делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Репас Ян из команды Кан делает подножку. Абденнур Аймен заработал фол.
28'
27'
27'
Окампос Лукас из команды Марсель делает навес
27'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Окампос Лукас заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
25'
25'
Окампос Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
23'
23'
Митроглу Константинос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
22'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Сантини Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
18'
18'
Густаво Луис из команды Марсель попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
18'
Амави Жордан из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Сансон Морган нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
17'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
16'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Сакаи Хироки бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Jessy Deminguet из команды Кан делает навес
13'
12'
12'
Окампос Лукас из команды Марсель делает навес
11'
11'
Митроглу Константинос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
11'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
10'
Рами Адиль выбил мяч на угловой.
10'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
8'
Замбо-Ангисса Андре наказан за толчок Фере Жюльен
8'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Густаво Луис из команды Марсель делает неудачный навес.
7'
6'
Диоманде Исмаэль из команды Кан в офсайде
6'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Амави Жордан из команды Марсель делает подножку. Гильберт Фредерик заработал фол.
5'
4'
4'
4'
Товен Флорьян из команды Марсель наносит неточный удар с лета
4'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес
3'
2'
2'
2'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Кан
Марсель
97.3% (181)
Ничья:
2.2% (4)
Кан
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
32.8% (61)
2:1 Марсель:
28.5% (53)
1:0 Марсель:
25.3% (47)
3:1 Марсель:
4.8% (9)
3:0 Марсель:
3.2% (6)
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