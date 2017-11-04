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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10149
Монпелье
1:1
Конец матча
Амьен
0'
70' Желтая карточка
Мукиэле Норди
1:0
82' Гол
Сио Жованни
85' Желтая карточка
Аденон Халед
1:1
88' Гол
Авелар Данило
90' Желтая карточка
Мендеш Педру II
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Койта Сейбу из команды Амьен делает подножку. Агилар Рубен заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает подножку. Эль-Хаджам Уалид заработал фол.
91'
Авелар Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает навес
91'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
90'
Мендеш Педру II получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Какута Гаэль.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Авелар Данило вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
88'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
86'
Самбья Саломон бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
85'
Аденон Халед получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Аденон Халед совершает грубый фол. Агилар Рубен был жертвой
85'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Корнетт Кентен из команды Амьен делает навес
84'
Тактическая замена. Манзала Хариссон уходит с поля и его заменяет Койта Сейбу
Фол, нарушение
84'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает подножку. Дибасси Бакай заработал фол.
82'
Ласне Пол сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Сио Жованни из команды команды Монпелье.
82'
Камара Сулейман не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
82'
Сио Жованни из команды Монпелье делает навес
81'
Ласне Пол из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
80'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
80'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Сессеньон Стефан уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
78'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
Офсайд
77'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
77'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
76'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мендеш Педру II из команды Монпелье делает навес
76'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Амьен
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Сессеньон Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Удар от ворот произведет Амьен
73'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Корнетт Кентен
72'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
71'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
Желтая карточка
70'
Мукиэле Норди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Мукиэле Норди совершает грубый фол. Манзала Хариссон был жертвой
70'
Н'Госсо Гай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
70'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
68'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
68'
Гакпе Серж из команды Амьен делает подножку. Агилар Рубен заработал фол.
68'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
67'
Какута Гаэль исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
66'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
66'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес
65'
Удар от ворот произведет Амьен
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
63'
Удар от ворот произведет Амьен
Угловой
63'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
63'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
62'
Зунгу Бонгани наказан за толчок Сессеньон Стефан
62'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Камара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
61'
Илтон Виторино выбил мяч на угловой.
60'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
После дальнего удара, который нанес Ласне Пол мяч отбит вратарем
59'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Авелар Данило из команды Амьен делает навес
58'
Удар от ворот произведет Амьен
58'
Поати Морган получил травму и заменен. Агилар Рубен выходит на поле.
58'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
58'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
57'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Поати Морган получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
56'
Поати Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Поати Морган из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Удар от ворот произведет Монпелье
56'
Гакпе Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
54'
Мендеш Педру II наказан за толчок Зунгу Бонгани
Угловой
54'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой слева.
54'
Поати Морган из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает неудачный навес.
Фол, нарушение
53'
Авелар Данило из команды Амьен делает подножку. Мукиэле Норди заработал фол.
Офсайд
52'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
Фол, нарушение
52'
Гакпе Серж из команды Амьен делает подножку. Поати Морган заработал фол.
51'
Какута Гаэль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Удар от ворот произведет Монпелье
49'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Амьен
46'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сегодняшная посещаемость составляет 10149 болельщиков
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
43'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
43'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Авелар Данило из команды Амьен делает навес
43'
Манзала Хариссон нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
Офсайд
42'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
Травма, повреждение
42'
Конате Мусса возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Удар от ворот произведет Монпелье
Травма, повреждение
41'
Конате Мусса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Конате Мусса бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Сессеньон Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает навес
38'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Конате Мусса наказан за толчок Мукиэле Норди
Фол, нарушение
37'
Камара Сулейман наказан за толчок Дибасси Бакай
36'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Авелар Данило из команды Амьен делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Скири Эйе из команды Монпелье делает навес
34'
Удар от ворот произведет Монпелье
34'
Манзала Хариссон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Манзала Хариссон на финте ушёл от оппонента.
33'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Мукиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
32'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Авелар Данило из команды Амьен делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
31'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Удар от ворот произведет Амьен
29'
Поати Морган из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Какута Гаэль бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
27'
Авелар Данило из команды Амьен делает навес
Фол, нарушение
27'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
26'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
24'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает подножку. Мендеш Педру II заработал фол.
24'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
24'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Монпелье
23'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
22'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Удар от ворот произведет Монпелье
21'
Какута Гаэль из команды Амьен наносит неточный удар с лета
21'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает навес
20'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
Мукиэле Норди на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Поати Морган из команды Монпелье делает навес
18'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
17'
Эль-Хаджам Уалид нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гакпе Серж из команды Амьен делает навес
16'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
16'
Зунгу Бонгани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Гакпе Серж из команды Амьен делает подножку. Поати Морган заработал фол.
Офсайд
14'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
14'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
13'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
10'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
9'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
9'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Авелар Данило из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
Удар от ворот произведет Амьен
7'
Какута Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
7'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Авелар Данило заработал фол.
6'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Амьен
3'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
2'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Амьен
Монпелье
94.9% (169)
Ничья:
5.1% (9)
Амьен
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
54.5% (97)
Монпелье:
19.1% (34)
Монпелье:
18% (32)
Ничья:
3.9% (7)
Монпелье:
1.7% (3)
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