Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 10149
70' Желтая карточкаМукиэле Норди
1:0
82' ГолСио Жованни
85' Желтая карточкаАденон Халед
1:1
88' ГолАвелар Данило
90' Желтая карточкаМендеш Педру II
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
93'
Койта Сейбу из команды Амьен делает подножку. Агилар Рубен заработал фол.
92'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает подножку. Эль-Хаджам Уалид заработал фол.
91'
Авелар Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает навес
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Мендеш Педру II получает желтую карточку.
90'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Какута Гаэль.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Авелар Данило вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
88'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
86'
86'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
86'
Самбья Саломон бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Аденон Халед получает желтую карточку.
85'
Аденон Халед совершает грубый фол. Агилар Рубен был жертвой
85'
84'
Корнетт Кентен из команды Амьен делает навес
84'
Тактическая замена. Манзала Хариссон уходит с поля и его заменяет Койта Сейбу
84'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает подножку. Дибасси Бакай заработал фол.
82'
Ласне Пол сделал результативную передачу.
82'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Сио Жованни из команды команды Монпелье.
82'
Камара Сулейман не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
82'
Сио Жованни из команды Монпелье делает навес
81'
80'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
80'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
79'
Тактическая замена. Сессеньон Стефан уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
78'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
77'
77'
76'
76'
Мендеш Педру II из команды Монпелье делает навес
76'
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Сессеньон Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
73'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Корнетт Кентен
72'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
71'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
70'
Мукиэле Норди получает желтую карточку.
70'
Мукиэле Норди совершает грубый фол. Манзала Хариссон был жертвой
70'
Н'Госсо Гай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
68'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Гакпе Серж из команды Амьен делает подножку. Агилар Рубен заработал фол.
68'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Какута Гаэль исполняет штрафной удар, но его блокируют
66'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
66'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
63'
63'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
63'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Зунгу Бонгани наказан за толчок Сессеньон Стефан
62'
62'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
62'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Камара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
61'
Илтон Виторино выбил мяч на угловой.
60'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
После дальнего удара, который нанес Ласне Пол мяч отбит вратарем
59'
59'
58'
58'
Поати Морган получил травму и заменен. Агилар Рубен выходит на поле.
58'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Поати Морган получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
56'
Поати Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Поати Морган из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
Гакпе Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Мендеш Педру II наказан за толчок Зунгу Бонгани
54'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой слева.
54'
Поати Морган из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает неудачный навес.
53'
Авелар Данило из команды Амьен делает подножку. Мукиэле Норди заработал фол.
52'
52'
Гакпе Серж из команды Амьен делает подножку. Поати Морган заработал фол.
51'
Какута Гаэль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
49'
47'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сегодняшная посещаемость составляет 10149 болельщиков
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
43'
43'
43'
43'
43'
Манзала Хариссон нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
42'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
42'
Конате Мусса возвращается на поле, всё в порядке.
41'
41'
Конате Мусса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Конате Мусса бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
39'
Сессеньон Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает навес
38'
38'
38'
Конате Мусса наказан за толчок Мукиэле Норди
37'
Камара Сулейман наказан за толчок Дибасси Бакай
36'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
34'
34'
Манзала Хариссон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Манзала Хариссон на финте ушёл от оппонента.
33'
33'
Мукиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
31'
Авелар Данило из команды Амьен делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
29'
Поати Морган из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
28'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Какута Гаэль бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
27'
27'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
26'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает подножку. Мендеш Педру II заработал фол.
24'
23'
23'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
22'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
Какута Гаэль из команды Амьен наносит неточный удар с лета
21'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает навес
20'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
Мукиэле Норди на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
19'
Поати Морган из команды Монпелье делает навес
18'
18'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
17'
Эль-Хаджам Уалид нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гакпе Серж из команды Амьен делает навес
16'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
16'
Зунгу Бонгани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Гакпе Серж из команды Амьен делает подножку. Поати Морган заработал фол.
14'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
14'
13'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
10'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
8'
Авелар Данило из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
7'
Какута Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
6'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Авелар Данило заработал фол.
6'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
5'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
3'
3'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Амьен
Монпелье
94.9% (169)
Ничья:
5.1% (9)
Амьен
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
54.5% (97)
2:1 Монпелье:
19.1% (34)
2:0 Монпелье:
18% (32)
1:1 Ничья:
3.9% (7)
3:0 Монпелье:
1.7% (3)
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