Стадион: Роазон Парк Зрители: 24547
1:0
12' Гол в свои воротаТулалан Жереми
41' Желтая карточкаОтавио Пассос
43' Желтая карточкаАндре Бенжамин
47' Желтая карточкаКамано Франсуа
68' Желтая карточкаДе Превиль Николя
70' Желтая карточкаЙованович Вукашин
80' Желтая карточкаХазри Вахби
90' Желтая карточкаСанхаре Юнусс
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 24547 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
93'
Йованович Вукашин из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Хазри Вахби.
92'
Менди Александр имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Санхаре Юнусс получает желтую карточку.
90'
Санхаре Юнусс совершает грубый фол. Силики Джеймс был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
88'
87'
Кафу Жонатан из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Фигейреду Афоншу.
86'
86'
Малком Филипе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Мауасса Фет из команды Ренн делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
84'
Мауасса Фет возвращается на поле, всё в порядке.
84'
83'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
83'
Сабали Юссуф выбил мяч на угловой.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Мауасса Фет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
83'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Сабали Юссуф совершает грубый фол. Мауасса Фет был жертвой
81'
Сабали Юссуф наказан за толчок Мубеле Фирмин
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Хазри Вахби получает желтую карточку.
80'
Хазри Вахби совершает грубый фол. Йованович Вукашин был жертвой
79'
79'
Малком Филипе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
78'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
77'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Силики Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
73'
73'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес
73'
Мубеле Фирмин из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Хазри Вахби заработал фол.
72'
Сабали Юссуф совершает грубый фол. Мауасса Фет был жертвой
70'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Кафу Жонатан
70'
Йованович Вукашин получает желтую карточку.
70'
Йованович Вукашин совершает грубый фол. Мубеле Фирмин был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Буриго Бенжамен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Хазри Вахби из команды Ренн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
69'
68'
Де Превиль Николя получает желтую карточку.
68'
Де Превиль Николя совершает грубый фол. Андре Бенжамин был жертвой
66'
66'
Камано Франсуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
64'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
64'
64'
63'
63'
63'
63'
62'
Силики Джеймс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Менди Александр наказан за толчок Фигейреду Афоншу
61'
Менди Александр из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Малком Филипе мяча так и не получил
61'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
59'
Хазри Вахби из команды Ренн наносит неточный удар с лета
59'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
58'
Мубеле Фирмин из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
58'
57'
Йованович Вукашин выбил мяч на угловой.
56'
56'
Менди Александр из команды Бордо попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
56'
Йованович Вукашин выбил мяч подальше от ворот.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Траоре Амари получил травму и заменен. Данзе Ромен выходит на поле.
55'
Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Мубеле Фирмин из команды Ренн в офсайде
52'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
50'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Траоре Амари возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Траоре Амари получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Камано Франсуа получает желтую карточку.
47'
Камано Франсуа совершает грубый фол. Траоре Амари был жертвой
46'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
46'
Тактическая замена. Плашил Ярослав уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
46'
Бенсебаини Рами получил травму и заменен. Желен Жереми выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает подножку. Хазри Вахби заработал фол.
46'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает подножку. Отавио Пассос заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Траоре Амари из команды Ренн делает подножку. Де Превиль Николя заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Бордо совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
Мауасса Фет из команды Ренн делает неудачный навес.
44'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Отавио Пассос заработал фол.
43'
Андре Бенжамин получает желтую карточку.
43'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Йованович Вукашин.
43'
Отавио Пассос из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
42'
Бааль Людовик получил травму и заменен. Фигейреду Афоншу выходит на поле.
41'
Отавио Пассос получает желтую карточку.
41'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Бааль Людовик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
33'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Тулалан Жереми
33'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Траоре Амари заработал фол.
31'
Буриго Бенжамен совершает грубый фол. Плашил Ярослав был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
30'
Силики Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес
27'
27'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает навес
27'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Хазри Вахби заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
24'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
23'
22'
Гаич Милан II из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Траоре Амари.
22'
21'
21'
Мауасса Фет из команды Ренн делает неудачный навес.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
20'
Мауасса Фет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
Менди Александр имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
18'
Малком Филипе из команды Бордо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
17'
Бенсебаини Рами возвращается на поле, всё в порядке.
17'
16'
Мубеле Фирмин из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
16'
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Бенсебаини Рами получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
14'
Силики Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Плашил Ярослав наказан за толчок Мауасса Фет
12'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Тулалан Жереми отправил мяч в свои ворота.
11'
Плашил Ярослав нарушает правила. Силики Джеймс пострадал
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
10'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес
10'
10'
10'
10'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
9'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
8'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает подножку. Буриго Бенжамен заработал фол.
4'
4'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес
3'
3'
2'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Бордо
Ренн
13.9% (28)
Ничья:
57.4% (116)
Бордо
28.7% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
51% (103)
1:2 Бордо:
12.9% (26)
0:1 Бордо:
8.9% (18)
1:0 Ренн:
7.9% (16)
2:1 Ренн:
5.9% (12)
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