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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 24547
Ренн
1:0
Конец матча
Бордо
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Тулалан Жереми
41' Желтая карточка
Отавио Пассос
43' Желтая карточка
Андре Бенжамин
47' Желтая карточка
Камано Франсуа
68' Желтая карточка
Де Превиль Николя
70' Желтая карточка
Йованович Вукашин
80' Желтая карточка
Хазри Вахби
90' Желтая карточка
Санхаре Юнусс
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 24547 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
94'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
Фол, нарушение
93'
Йованович Вукашин из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Хазри Вахби.
92'
Менди Александр имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Санхаре Юнусс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Санхаре Юнусс совершает грубый фол. Силики Джеймс был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
88'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Кафу Жонатан из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Фигейреду Афоншу.
86'
Удар от ворот произведет Ренн
86'
Малком Филипе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
85'
Мауасса Фет из команды Ренн делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
Травма, повреждение
84'
Мауасса Фет возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
83'
Сабали Юссуф выбил мяч на угловой.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
83'
Мауасса Фет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
83'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Сабали Юссуф совершает грубый фол. Мауасса Фет был жертвой
Фол, нарушение
81'
Сабали Юссуф наказан за толчок Мубеле Фирмин
81'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
80'
Хазри Вахби получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Хазри Вахби совершает грубый фол. Йованович Вукашин был жертвой
79'
Удар от ворот произведет Ренн
79'
Малком Филипе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
78'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
Офсайд
77'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Силики Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
73'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес
73'
Мубеле Фирмин из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Хазри Вахби заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Сабали Юссуф совершает грубый фол. Мауасса Фет был жертвой
70'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Кафу Жонатан
Желтая карточка
70'
Йованович Вукашин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Йованович Вукашин совершает грубый фол. Мубеле Фирмин был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Буриго Бенжамен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Хазри Вахби из команды Ренн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
69'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
68'
Де Превиль Николя получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Де Превиль Николя совершает грубый фол. Андре Бенжамин был жертвой
66'
Удар от ворот произведет Ренн
66'
Камано Франсуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
64'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
63'
Гаич Милан II выбил мяч на угловой.
Угловой
63'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
63'
Гаич Милан II выбил мяч на угловой.
63'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
62'
Силики Джеймс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
62'
Менди Александр наказан за толчок Фигейреду Афоншу
61'
Менди Александр из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Малком Филипе мяча так и не получил
Фол, нарушение
61'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
60'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Удар от ворот произведет Бордо
59'
Хазри Вахби из команды Ренн наносит неточный удар с лета
59'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
58'
Мубеле Фирмин из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
58'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
57'
Йованович Вукашин выбил мяч на угловой.
56'
Удар от ворот произведет Ренн
56'
Менди Александр из команды Бордо попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
56'
Йованович Вукашин выбил мяч подальше от ворот.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Траоре Амари получил травму и заменен. Данзе Ромен выходит на поле.
Травма, повреждение
55'
Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
53'
Мубеле Фирмин из команды Ренн в офсайде
Офсайд
52'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
Офсайд
50'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Траоре Амари возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
48'
Траоре Амари получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
47'
Камано Франсуа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Камано Франсуа совершает грубый фол. Траоре Амари был жертвой
46'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
46'
Тактическая замена. Плашил Ярослав уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
46'
Бенсебаини Рами получил травму и заменен. Желен Жереми выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
47'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает подножку. Хазри Вахби заработал фол.
46'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает подножку. Отавио Пассос заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Траоре Амари из команды Ренн делает подножку. Де Превиль Николя заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Бордо совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
Мауасса Фет из команды Ренн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
44'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Отавио Пассос заработал фол.
Желтая карточка
43'
Андре Бенжамин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Йованович Вукашин.
43'
Отавио Пассос из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
42'
Бааль Людовик получил травму и заменен. Фигейреду Афоншу выходит на поле.
Желтая карточка
41'
Отавио Пассос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
40'
Бааль Людовик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
33'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Тулалан Жереми
Фол, нарушение
33'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Траоре Амари заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Буриго Бенжамен совершает грубый фол. Плашил Ярослав был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Удар от ворот произведет Бордо
30'
Силики Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес
27'
Удар от ворот произведет Ренн
27'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
27'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Хазри Вахби заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
23'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Гаич Милан II из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Траоре Амари.
22'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Бордо
21'
Мауасса Фет из команды Ренн делает неудачный навес.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Удар от ворот произведет Бордо
20'
Мауасса Фет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Удар от ворот произведет Ренн
19'
Менди Александр имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
18'
Малком Филипе из команды Бордо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Травма, повреждение
17'
Бенсебаини Рами возвращается на поле, всё в порядке.
17'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Мубеле Фирмин из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
16'
Гаич Милан II выбил мяч на угловой.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Бенсебаини Рами получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
15'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Силики Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Плашил Ярослав наказан за толчок Мауасса Фет
Описание гола
12'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Тулалан Жереми отправил мяч в свои ворота.
Фол, нарушение
11'
Плашил Ярослав нарушает правила. Силики Джеймс пострадал
Угловой
11'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Гаич Милан II выбил мяч на угловой.
10'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес
10'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
10'
Гаич Милан II выбил мяч на угловой.
10'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
9'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Отавио Пассос из команды Бордо делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
7'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
5'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает подножку. Буриго Бенжамен заработал фол.
4'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес
3'
Удар от ворот произведет Ренн
3'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Бордо
Ренн
13.9% (28)
Ничья:
57.4% (116)
Бордо
28.7% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
51% (103)
Бордо:
12.9% (26)
Бордо:
8.9% (18)
Ренн:
7.9% (16)
Ренн:
5.9% (12)
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