- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Раймон Копа
Состав команд
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
12
Менье
Томас
17
Юри
Берчиче
25
Рабио
Адриен
Анже 4-1-4-1
- Основной состав
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 29 Манко Венсан Защитник
- 8 Траоре Исмаэль Защитник
- 24 Томас Ромен Защитник
- 15 Капелле Пьеррик Защитник
- 18 Сантамария Батист Полузащитник
- 23 Фюльжини Анжело Полузащитник
- 12 Кулибали Лассана Полузащитник
- 5 Мангани Томас Полузащитник
- 7 Экамби Карл Токо Полузащитник
- 9 Кривелли Энцо Нападающий
- Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Андро Йоанн Дисквалифицирован
ПСЖ 4-3-3
- Основной состав
- 16 Ареола Альфонс Вратарь
- 12 Менье Томас Защитник
- 2 Силва Тьяго Защитник
- 3 Кимпембе Преснель Защитник
- 17 Юри Берчиче Защитник
- 6 Верратти Марко Полузащитник
- 25 Рабио Адриен Полузащитник
- 27 Пасторе Хавьер Полузащитник
- 29 Мбаппе Килиан Нападающий
- 9 Кавани Эдинсон Нападающий
- 23 Дракслер Юлиан Нападающий
- Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Мотта Тьяго Травмирован
Предыдущие игры
Анже (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 28.10.2017 Страсбург 2:2 Анже Л1
- 25.10.2017 Анже 3:2 Нанси КЛ
- 21.10.2017 Анже 0:1 Тулуза Л1
- 14.10.2017 Кан 0:2 Анже Л1
- 01.10.2017 Анже 3:3 Лион Л1
- 22.09.2017 Ницца 2:2 Анже Л1
- 17.09.2017 Анже 0:1 Метц Л1
- 10.09.2017 Сент-Этьен 1:1 Анже Л1
- 01.09.2017 Анже 2:1 Шатору ТМК
- 27.08.2017 Анже 1:1 Лилль Л1
- 20.08.2017 Марсель 1:1 Анже Л1
- 12.08.2017 Амьен 0:2 Анже Л1
- 06.08.2017 Анже 2:2 Бордо Л1
- 29.07.2017 Кан 0:1 Анже ТМК
- 22.07.2017 Риу Аве 0:1 Анже ТМК
- 19.07.2017 Брага 0:2 Анже ТМК
- 15.07.2017 Анже 1:0 Тур ТМК
- 12.07.2017 Анже 0:2 Орлеан ТМК
- 08.07.2017 Шоле 2:2 Анже ТМК
- 27.05.2017 Анже 0:1 ПСЖ КФ
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 23.09.2017 Монпелье 0:0 ПСЖ Л1
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Л1
- 12.09.2017 Селтик 0:5 ПСЖ ЛЧ
- 08.09.2017 Метц 1:5 ПСЖ Л1
- 25.08.2017 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Л1
- 20.08.2017 ПСЖ 6:2 Тулуза Л1
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Л1
- 05.08.2017 ПСЖ 2:0 Амьен Л1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 ПСЖ 1:1 Париж ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|5.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|6.
|Кан
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|9.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|10.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|11.
|Ренн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Генгам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|13.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 14
|13
|14.
|Дижон
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|16.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|5 - 21
|3
-
До начала матча осталось 10 часов 55 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анже - ПСЖ, который состоится 04.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анже - ПСЖ, который состоится 04.11.2017.
Новости матча
-
-
Неймар не сыграет с "Анже" — 17:58
-
Неймар хочет перейти в "Реал" — 21:26
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Анже - ПСЖ
Анже
0% (0)
Ничья:
0% (0)
ПСЖ
100% (127)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
40.2% (51)
1:3 ПСЖ:
19.7% (25)
0:3 ПСЖ:
18.1% (23)
1:2 ПСЖ:
11% (14)
0:4 ПСЖ:
4.7% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация