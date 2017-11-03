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Стадион:
Монако
 
Позже
Генгам
announcement
-
До начала матча осталось 13 часов 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - Генгам, который состоится 04.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Монако - Генгам
Монако
97.5% (117)
Ничья:
0.8% (1)
Генгам
1.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
48.3% (58)
Монако:
26.7% (32)
Монако:
9.2% (11)
Монако:
8.3% (10)
Монако:
4.2% (5)
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