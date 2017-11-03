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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Луи II
Состав команд
38
Туре
Альмами
25
Глик
Камил
20
Рони
Лопеш
14
Кейта
Бальде
20
Эбоа
Феликс
27
Табану
Франк
8
До
Лука
17
Дидо
Этьен
23
Бриан
Джимми
Монако 4-4-2
- Основной состав
- 1 Субашич Даниэль Вратарь
- 38 Туре Альмами Защитник
- 25 Глик Камил Защитник
- 35 Н'Дорам Кевин Защитник
- 6 Жорже Марко Защитник
- 20 Рони Лопеш Полузащитник
- 8 Моутинью Жоау Полузащитник
- 2 Фабиньо Энрике Полузащитник
- 26 Бошилья Габриэл Полузащитник
- 14 Кейта Бальде Нападающий
- 10 Йоветич Стеван Нападающий
- Главный тренер: Жардим Леонарду
- Травмы и дисквалификации
- Жемерсон де Жесус Дисквалифицирован
Генгам 4-3-3
- Основной состав
- 1 Юнссон Карл-Юхан Вратарь
- 22 Перейра Жонатан Защитник
- 29 Кербра Кристоф Защитник
- 20 Эбоа Феликс Защитник
- 27 Табану Франк Защитник
- 5 Диалло Мустафа Полузащитник
- 8 До Лука Полузащитник
- 17 Дидо Этьен Полузащитник
- 9 Камара Абдул Нападающий
- 23 Бриан Джимми Нападающий
- 10 Бенезе Николя Нападающий
- Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Икоко Джордан Травмирован
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Л1
- 26.09.2017 Монако 0:3 Порту ЛЧ
- 22.09.2017 Лилль 0:4 Монако Л1
- 16.09.2017 Монако 3:0 Страсбург Л1
- 13.09.2017 РБ Лейпциг 1:1 Монако ЛЧ
- 09.09.2017 Ницца 4:0 Монако Л1
- 31.08.2017 Монако 4:1 Ним ТМК
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Л1
- 18.08.2017 Метц 0:1 Монако Л1
- 13.08.2017 Дижон 1:4 Монако Л1
- 04.08.2017 Монако 3:2 Тулуза Л1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 22.07.2017 Спортинг Л 2:1 Монако ТМК
- 19.07.2017 Монако 1:1 Фенербахче ТМК
- 16.07.2017 Монако 0:0 ПСВ ТМК
Генгам (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 28.10.2017 Генгам 1:1 Амьен Л1
- 24.10.2017 Генгам 0:2 Монпелье КЛ
- 21.10.2017 Нант 2:1 Генгам Л1
- 14.10.2017 Генгам 2:0 Ренн Л1
- 30.09.2017 Генгам 1:1 Тулуза Л1
- 23.09.2017 Бордо 3:1 Генгам Л1
- 16.09.2017 Генгам 1:0 Лилль Л1
- 10.09.2017 Лион 2:1 Генгам Л1
- 27.08.2017 Генгам 2:0 Страсбург Л1
- 19.08.2017 Ницца 2:0 Генгам Л1
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Л1
- 05.08.2017 Метц 1:3 Генгам Л1
- 29.07.2017 Генгам 0:2 Торино ТМК
- 21.07.2017 Бордо 1:0 Генгам ТМК
- 18.07.2017 Генгам 1:0 Брест ТМК
- 15.07.2017 Лорьян 3:2 Генгам ТМК
- 07.07.2017 Генгам 2:1 Тур ТМК
- 20.05.2017 Генгам 1:0 Метц Л1
- 14.05.2017 Нант 4:1 Генгам Л1
- 06.05.2017 Генгам 4:0 Дижон Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Генгам: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
- 25.02.2017 Генгам 1:2 Монако Лига 1
- 12.08.2016 Монако 2:2 Генгам Лига 1
- 30.04.2016 Монако 3:2 Генгам Лига 1
- 27.09.2015 Генгам 3:3 Монако Лига 1
- 08.02.2015 Генгам 1:0 Монако Лига 1
- 14.01.2015 Монако 2:0 Генгам Кубок лиги
- 21.09.2014 Монако 1:0 Генгам Лига 1
- 07.05.2014 Монако 1:1 Генгам Лига 1
- 16.04.2014 Генгам 3:1 Монако Кубок Франции
- 14.12.2013 Генгам 0:2 Монако Лига 1
- 26.01.2013 Монако 2:2 Генгам Лига 2
- 18.08.2012 Генгам 1:2 Монако Лига 2
- 09.03.2012 Монако 1:0 Генгам Лига 2
- 17.10.2011 Генгам 4:0 Монако Лига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|34 - 8
|29
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|5.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|9 - 8
|20
|6.
|Кан
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|8 - 8
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|9.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|10.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|11.
|Ренн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Генгам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|13.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 14
|13
|14.
|Дижон
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|16.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|5 - 21
|3
-
До начала матча осталось 13 часов 55 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - Генгам, который состоится 04.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - Генгам, который состоится 04.11.2017.
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Прогнозы на матч Монако - Генгам
Монако
97.5% (117)
Ничья:
0.8% (1)
Генгам
1.7% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
48.3% (58)
2:1 Монако:
26.7% (32)
1:0 Монако:
9.2% (11)
3:1 Монако:
8.3% (10)
3:0 Монако:
4.2% (5)
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