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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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3:2
Конец матча
1' Желтая карточкаAndreas Geipl
1:0
20' ГолSebastian Nachreiner
1:1
32' ГолRichard Magyar
2:1
44' ГолАдамян Саргис
2:2
47' ГолКалиджиури Марко
67' Желтая карточкаRichard Magyar
3:2
68' Гол в свои воротаRichard Magyar
|
20'
1:0
32'
1:1
44'
2:1
47'
2:2
67'
68'
3:2
Состав команд
10
Marvin
Knoll
18
Лаис
Марк
30
Бурхерт
Саша
22
Малоча
Марио
39
David
Raum
21
Нарей
Халед
Ян 4-4-2
- Основной состав
- 1 Пентке Филипп Вратарь
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 28 Sebastian Nachreiner Защитник
- 10 Marvin Knoll Защитник
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 22 Штольце Себастьян Полузащитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 23 Адамян Саргис Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 5 Гимбер Бенедикт Защитник
- 7 Marcel Hofrath Защитник
- 11 Фрайс Себастьян Полузащитник
- 4 Соренсен Асгер Полузащитник
- 20 Albion Vrenezi Полузащитник
- 27 Kevin Hoffmann
Гройтер Фюрт 4-3-3
- Основной состав
- 30 Бурхерт Саша Вратарь
- 19 Хильберт Роберто Защитник
- 22 Малоча Марио Защитник
- 13 Калиджиури Марко Защитник
- 39 David Raum Защитник
- 10 Юрген Гьясула Полузащитник
- 5 Richard Magyar Полузащитник
- 40 Patrick Sontheimer Полузащитник
- 29 Джигерджи Толджай Нападающий
- 17 Торрес Мануэль Нападающий
- 21 Нарей Халед Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Функ Мариус Вратарь
- 4 Гугганиг Лукас Защитник
- 15 Эрнст Себастьян Полузащитник
- 35 Dominik Schad Полузащитник
- 16 Пинтер Адам Полузащитник
- 11 Хофманн Филипп Нападающий
- 9 Дурсун Сердар Нападающий
- Главный тренер: Janos Radoki
Предыдущие игры
Ян (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 28.10.2017 Ян 3:1 Кайзерслаутерн Б2
- 25.10.2017 Ян 2:5 Хайденхайм КГ
- 22.10.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Б2
- 15.10.2017 Ян 0:2 Унион Берлин Б2
- 01.10.2017 Зандхаузен 2:0 Ян Б2
- 23.09.2017 Ян 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 20.09.2017 Фортуна 1:0 Ян Б2
- 17.09.2017 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 08.09.2017 Хайденхайм 1:3 Ян Б2
- 26.08.2017 Ян 1:2 Хольштайн Киль Б2
- 20.08.2017 Ингольштадт 2:4 Ян Б2
- 12.08.2017 Ян 3:1 Дармштадт КГ
- 06.08.2017 Ян 0:1 Нюрнберг Б2
- 29.07.2017 Арминия 2:1 Ян Б2
- 22.07.2017 Аугсбург 1:2 Ян ТМК
- 30.05.2017 Мюнхен-1860 0:2 Ян ВБК
- 26.05.2017 Ян 1:1 Мюнхен-1860 ВБК
- 20.05.2017 Пройссен Мюнстер 0:1 Ян Б3
- 13.05.2017 Ян 3:2 Кемницер Б3
- 05.05.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 1:4 Ян Б3
Гройтер Фюрт (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 28.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Зандхаузен Б2
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 21.10.2017 Унион Берлин 3:1 Гройтер Фюрт Б2
- 15.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 29.09.2017 Кайзерслаутерн 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 24.09.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Нюрнберг Б2
- 20.09.2017 Айнтрахт Бр 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 17.09.2017 Гройтер Фюрт 3:1 Фортуна Б2
- 08.09.2017 Динамо Дрезден 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 25.08.2017 Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2017 Хольштайн Киль 3:1 Гройтер Фюрт Б2
- 13.08.2017 Морлаутерн 0:5 Гройтер Фюрт КГ
- 06.08.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Арминия Б2
- 29.07.2017 Дармштадт 1:0 Гройтер Фюрт Б2
- 20.07.2017 Майнц 0:0 Гройтер Фюрт ТМК
- 21.05.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Унион Берлин Б2
- 14.05.2017 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 07.05.2017 Гройтер Фюрт 0:1 Карлсруэ Б2
- 29.04.2017 Арминия 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
Последние игры между собой
Ян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гройтер Фюрт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 09.07.2014 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|12
|9
|2
|1
|21 - 10
|29
|2.
|Хольштайн Киль
|12
|8
|2
|2
|29 - 16
|26
|3.
|Унион Берлин
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Нюрнберг
|12
|7
|1
|4
|26 - 16
|22
|5.
|Санкт-Паули
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|6.
|Зандхаузен
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|7.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|9.
|Арминия
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|10.
|Дармштадт
|13
|4
|5
|4
|23 - 23
|17
|11.
|Айнтрахт Бр
|13
|3
|8
|2
|16 - 13
|17
|12.
|Дуйсбург
|13
|4
|4
|5
|16 - 20
|16
|13.
|Ян
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|14.
|Бохум
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|15.
|Динамо Дрезден
|12
|3
|5
|4
|17 - 20
|14
|16.
|Хайденхайм
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|18.
|Кайзерслаутерн
|13
|1
|4
|8
|8 - 22
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Ян производит замену. Адамян Саргис уходит, и Фрайс Себастьян заменяет его
84'
Ян производит замену. Andreas Geipl уходит, и Гимбер Бенедикт заменяет его
74'
Ян производит замену. Штольце Себастьян уходит, и Соренсен Асгер заменяет его
74'
Гройтер Фюрт производит замену. Patrick Sontheimer уходит, и Хофманн Филипп заменяет его
68'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Рихард Мадьяр отправил мяч в свои ворота.
67'
Рихард Мадьяр получает желтую карточку.
60'
Гройтер Фюрт производит замену. Юрген Гьясула уходит, и Пинтер Адам заменяет его
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Калиджиури Марко.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адамян Саргис.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рихард Мадьяр.
25'
Гройтер Фюрт производит замену. Хильберт Роберто уходит, и Dominik Schad заменяет его
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sebastian Nachreiner.
1'
Andreas Geipl получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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