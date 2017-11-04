  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Ян
3:2
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1' Желтая карточка
Andreas Geipl
1:0
20' Гол
Sebastian Nachreiner
1:1
32' Гол
Richard Magyar
2:1
44' Гол
Адамян Саргис
2:2
47' Гол
Калиджиури Марко
67' Желтая карточка
Richard Magyar
3:2
68' Гол в свои ворота
Richard Magyar
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Ян производит замену. Адамян Саргис уходит, и Фрайс Себастьян заменяет его
84'
Ян производит замену. Andreas Geipl уходит, и Гимбер Бенедикт заменяет его
74'
Ян производит замену. Штольце Себастьян уходит, и Соренсен Асгер заменяет его
74'
Гройтер Фюрт производит замену. Patrick Sontheimer уходит, и Хофманн Филипп заменяет его
Описание гола
68'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Рихард Мадьяр отправил мяч в свои ворота.

Желтая карточка
67'
Рихард Мадьяр получает желтую карточку.
60'
Гройтер Фюрт производит замену. Юрген Гьясула уходит, и Пинтер Адам заменяет его
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Калиджиури Марко.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адамян Саргис.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рихард Мадьяр.
25'
Гройтер Фюрт производит замену. Хильберт Роберто уходит, и Dominik Schad заменяет его
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sebastian Nachreiner.
Желтая карточка
1'
Andreas Geipl получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация