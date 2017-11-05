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1:0
Первый тайм: 39'
1:0
24' ГолДукш Марвин
|
24'
1:0
Состав команд
10
Дукш
Марвин
25
Швебе
Марвин
19
Зегуйн
Пауль
Хольштайн Киль 4-1-4-1
- Основной состав
- 18 Kenneth Kronholm Вратарь
- 19 Patrick Herrmann II Защитник
- 3 Шмидт Доминик Защитник
- 5 Кцихос Рафаэль Защитник
- 15 Ван ден Берг Йоханнес Защитник
- 6 Кинсомби Давид Полузащитник
- 27 Kingsley Schindler Полузащитник
- 8 Билер Александер Полузащитник
- 24 Dominick Drexler Полузащитник
- 17 Steven Lewerenz Полузащитник
- 10 Дукш Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Крузе Лукас Вратарь
- 7 Хайдингер Себастьян Защитник
- 4 Хоэнедер Никлас Защитник
- 9 Вайландт Том Полузащитник
- 29 Конде Амара Полузащитник
- 14 Сейдель Арон Полузащитник
- 22 Atakan Karazor
Динамо Дрезден 4-3-3
- Основной состав
- 25 Швебе Марвин Вратарь
- 7 Кройцер Никлас Защитник
- 18 Jannik Mueller Защитник
- 23 Баллас Флориан Защитник
- 20 Fabian Mueller Защитник
- 19 Зегуйн Пауль Полузащитник
- 5 Конрад Мануэль Полузащитник
- 36 Niklas Hauptman Полузащитник
- 17 Ламбертц Андреас Нападающий
- 14 Млапа Пениэль Нападающий
- 11 Дульевич Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 40 Erich Berko Полузащитник
- 21 Маркканен Ээро Нападающий
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- 22 Patrick Moeschl Нападающий
- 29 Хорват Саша Нападающий
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Предыдущие игры
Хольштайн Киль (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 28.10.2017 Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 24.10.2017 Майнц 3:2 Хольштайн Киль КГ
- 21.10.2017 Хольштайн Киль 2:1 Арминия Б2
- 15.10.2017 Хайденхайм 3:5 Хольштайн Киль Б2
- 30.09.2017 Хольштайн Киль 3:0 Бохум Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
- 15.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 09.09.2017 Хольштайн Киль 2:1 Кайзерслаутерн Б2
- 26.08.2017 Ян 1:2 Хольштайн Киль Б2
- 20.08.2017 Хольштайн Киль 3:1 Гройтер Фюрт Б2
- 11.08.2017 Хольштайн Киль 2:1 Айнтрахт Бр КГ
- 04.08.2017 Унион Берлин 4:3 Хольштайн Киль Б2
- 30.07.2017 Хольштайн Киль 2:2 Зандхаузен Б2
- 19.07.2017 Хольштайн Киль 5:3 Гамбург ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 20.05.2017 Хольштайн Киль 3:0 Галлешер Б3
- 13.05.2017 Зонненхоф Гроссашпах 0:1 Хольштайн Киль Б3
- 06.05.2017 Хольштайн Киль 2:1 Ганза Б3
- 29.04.2017 Ян 0:3 Хольштайн Киль Б3
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 29.10.2017 Динамо Дрезден 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 25.10.2017 Фрайбург 3:1 Динамо Дрезден КГ
- 22.10.2017 Нюрнберг 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 01.10.2017 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 24.09.2017 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.09.2017 Динамо Дрезден 0:2 Арминия Б2
- 17.09.2017 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 08.09.2017 Динамо Дрезден 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 27.08.2017 Бохум 3:2 Динамо Дрезден Б2
- 19.08.2017 Динамо Дрезден 0:4 Зандхаузен Б2
- 11.08.2017 Кобленц 2:3 Динамо Дрезден КГ
- 07.08.2017 Санкт-Паули 2:2 Динамо Дрезден Б2
- 30.07.2017 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 22.07.2017 Динамо Дрезден 3:4 Вольфсбург ТМК
- 12.07.2017 Штуттгарт 1:2 Динамо Дрезден ТМК
- 21.05.2017 Динамо Дрезден 1:1 Арминия Б2
- 14.05.2017 Карлсруэ 3:4 Динамо Дрезден Б2
- 05.05.2017 Динамо Дрезден 1:2 Мюнхен-1860 Б2
- 28.04.2017 Бохум 4:2 Динамо Дрезден Б2
Последние игры между собой
Хольштайн Киль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Динамо Дрезден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 09.04.2016 Динамо Дрезден 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3
- 24.10.2015 Хольштайн Киль 1:2 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 14.02.2015 Хольштайн Киль 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 26.08.2014 Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Бундеслига 3
- 27.04.2010 Хольштайн Киль 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 12.09.2009 Динамо Дрезден 3:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|0:0
|13
|9
|3
|1
|21 - 10
|30
|2.
|Хольштайн Киль
|1:0
|13
|9
|2
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Унион Берлин
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Нюрнберг
|12
|7
|1
|4
|26 - 16
|22
|5.
|Санкт-Паули
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|6.
|Зандхаузен
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|8.
|Арминия
|0:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|9.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|10.
|Дармштадт
|13
|4
|5
|4
|23 - 23
|17
|11.
|Айнтрахт Бр
|13
|3
|8
|2
|16 - 13
|17
|12.
|Дуйсбург
|13
|4
|4
|5
|16 - 20
|16
|13.
|Ян
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|14.
|Бохум
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|15.
|Динамо Дрезден
|0:1
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|16.
|Хайденхайм
|0:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 23
|12
|17.
|Гройтер Фюрт
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|18.
|Кайзерслаутерн
|13
|1
|4
|8
|8 - 22
|7
Первый тайм
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дукш Марвин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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