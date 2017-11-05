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Фортуна
0:0
Первый тайм: 40'
Хайденхайм
0'
30' Желтая карточка
Florian Neuhaus
40'
Первый тайм
Желтая карточка
30'
Florian Neuhaus получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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