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0:0
Первый тайм: 40'
30' Желтая карточкаFlorian Neuhaus
|
30'
Состав команд
39
Циммер
Жан
15
Шмиц
Лукаш
13
Бодзек
Адам
21
Куйович
Эмир
33
Бирман
Тимо
28
Фейк
Арне
27
Пуш
Коля
Фортуна 5-3-2
- Основной состав
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 39 Циммер Жан Защитник
- 5 Айхан Кан Защитник
- 3 Хоффманн Андре Защитник
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 15 Шмиц Лукаш Защитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 13 Бодзек Адам Полузащитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 19 Ловрен Давор Полузащитник
- 16 Нильсен Ховард Полузащитник
- 9 Раман Бенито Полузащитник
- 33 Усами Такаси Нападающий
- 38 Tim Wiesner
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Хайденхайм 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Kevin Mueller Вратарь
- 29 Штраусс Роберт Защитник
- 5 Виттек Матиас Защитник
- 33 Бирман Тимо Защитник
- 28 Фейк Арне Защитник
- 7 Шнаттерер Марк Полузащитник
- 18 Гризбек Себастьян Полузащитник
- 26 Титш-Риверо Марсель Полузащитник
- 21 Тиль Максимилиан Полузащитник
- 27 Пуш Коля Полузащитник
- 9 Robert Glatzel Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Айхер Витус Вратарь
- 20 Фильп Ронни Защитник
- 23 Kevin Kraus II Защитник
- 38 Шкарке Тим Полузащитник
- 30 Тоеркауф Норман Полузащитник
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 10 Доведан Никола Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Франк
Предыдущие игры
Фортуна (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Б2
- 24.10.2017 Фортуна 0:1 Боруссия М КГ
- 20.10.2017 Фортуна 1:0 Дармштадт Б2
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 20.09.2017 Фортуна 1:0 Ян Б2
- 17.09.2017 Гройтер Фюрт 3:1 Фортуна Б2
- 10.09.2017 Фортуна 3:2 Унион Берлин Б2
- 27.08.2017 Зандхаузен 1:2 Фортуна Б2
- 19.08.2017 Фортуна 2:0 Кайзерслаутерн Б2
- 12.08.2017 Арминия 1:3 Фортуна КГ
- 06.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Б2
- 31.07.2017 Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2017 Фортуна 0:2 Брайтон ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Нюрнберг 2:3 Фортуна Б2
- 06.05.2017 Фортуна 1:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 30.04.2017 Ганновер 96 1:0 Фортуна Б2
Хайденхайм (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 29.10.2017 Хайденхайм 1:0 Нюрнберг Б2
- 25.10.2017 Ян 2:5 Хайденхайм КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 15.10.2017 Хайденхайм 3:5 Хольштайн Киль Б2
- 01.10.2017 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.09.2017 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Б2
- 17.09.2017 Бохум 1:2 Хайденхайм Б2
- 08.09.2017 Хайденхайм 1:3 Ян Б2
- 26.08.2017 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Б2
- 19.08.2017 Хайденхайм 1:2 Дуйсбург Б2
- 12.08.2017 Унтерахинг 0:4 Хайденхайм КГ
- 09.08.2017 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 05.08.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Хайденхайм Б2
- 22.07.2017 Хайденхайм 2:1 Штуттгарт ТМК
- 21.05.2017 Хайденхайм 2:1 Мюнхен-1860 Б2
- 14.05.2017 Унион Берлин 0:1 Хайденхайм Б2
- 05.05.2017 Хайденхайм 0:2 Ганновер 96 Б2
- 28.04.2017 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Б2
- 22.04.2017 Хайденхайм 2:2 Арминия Б2
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|0:0
|13
|9
|3
|1
|21 - 10
|30
|2.
|Хольштайн Киль
|1:0
|13
|9
|2
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Унион Берлин
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Нюрнберг
|12
|7
|1
|4
|26 - 16
|22
|5.
|Санкт-Паули
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|6.
|Зандхаузен
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|8.
|Арминия
|0:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|9.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|10.
|Дармштадт
|13
|4
|5
|4
|23 - 23
|17
|11.
|Айнтрахт Бр
|13
|3
|8
|2
|16 - 13
|17
|12.
|Дуйсбург
|13
|4
|4
|5
|16 - 20
|16
|13.
|Ян
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|14.
|Бохум
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|15.
|Динамо Дрезден
|0:1
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|16.
|Хайденхайм
|0:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 23
|12
|17.
|Гройтер Фюрт
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|18.
|Кайзерслаутерн
|13
|1
|4
|8
|8 - 22
|7
Первый тайм
30'
Florian Neuhaus получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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