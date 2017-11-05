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0:0
Первый тайм: 40'
10' Желтая карточкаРапп Николай
30' Желтая карточкаКершбаумер Константин
|
10'
Состав команд
18
Рапп
Николай
15
Кемпе
Деннис
16
Mario
Kvesic
13
Бёрнер
Юлиан
6
Шюц
Том
32
Keanu
Staude
Эрцгебирге Ауэ 3-4-3
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 4 Калиг Фабиан Защитник
- 25 Выдра Доминик Защитник
- 18 Рапп Николай Защитник
- 21 Какуталуа Малкольм Полузащитник
- 33 Тифферт Кристиан Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 15 Кемпе Деннис Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Нападающий
- 14 Кёпке Паскаль Нападающий
- 5 Фандрих Клеменс Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Хаас Даниэль Вратарь
- 19 Cebio Soukou Полузащитник
- 11 Michael Maria Полузащитник
- 3 Хертнер Себастьян Полузащитник
- 40 Буньяку Альберт Нападающий
- 23 Soeren Bertram Нападающий
- 24 Patrick Strauss
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Арминия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 7 Вайраух Патрик Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 28 Хартерц Флориан Защитник
- 17 Хемляйн Кристоф Полузащитник
- 27 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 6 Шюц Том Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- 8 Шпорар Андраж Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Дик Флориан Защитник
- 29 Путаро Леандро Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 18 Квашнер Нильс Нападающий
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- 33 Nikolai Rehnen
- 31 Henri Weigelt
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 22.10.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Б2
- 15.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 30.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Унион Берлин Б2
- 22.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.09.2017 Кайзерслаутерн 0:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 15.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 09.09.2017 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 31.08.2017 Вольфсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 26.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Нюрнберг Б2
- 18.08.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 13.08.2017 Веен Висбаден 2:0 Эрцгебирге Ауэ КГ
- 09.08.2017 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Б2
- 23.07.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Антальяспор ТМК
- 08.07.2017 ЛАСК 2:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Кайзерслаутерн Б2
- 07.05.2017 Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 30.04.2017 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Вюрцбург Кикерс Б2
Арминия (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 21.10.2017 Хольштайн Киль 2:1 Арминия Б2
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
- 30.09.2017 Нюрнберг 1:2 Арминия Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.09.2017 Динамо Дрезден 0:2 Арминия Б2
- 17.09.2017 Дармштадт 4:3 Арминия Б2
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Б2
- 27.08.2017 Унион Берлин 1:1 Арминия Б2
- 21.08.2017 Арминия 2:0 Бохум Б2
- 12.08.2017 Арминия 1:3 Фортуна КГ
- 06.08.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Арминия Б2
- 29.07.2017 Арминия 2:1 Ян Б2
- 21.07.2017 Арминия 1:3 Норвич ТМК
- 09.07.2017 Арминия 0:1 Уфа ТМК
- 08.07.2017 Рубин 0:4 Арминия ТМК
- 21.05.2017 Динамо Дрезден 1:1 Арминия Б2
- 14.05.2017 Арминия 6:0 Айнтрахт Бр Б2
- 07.05.2017 Бохум 1:1 Арминия Б2
- 29.04.2017 Арминия 1:1 Гройтер Фюрт Б2
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
- 05.03.2017 Арминия 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 21.09.2016 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Бундеслига 2
- 08.03.2014 Арминия 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 13.09.2013 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Арминия Бундеслига 2
- 20.02.2011 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Арминия Бундеслига 2
- 25.09.2010 Арминия 0:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|0:0
|13
|9
|3
|1
|21 - 10
|30
|2.
|Хольштайн Киль
|1:0
|13
|9
|2
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Унион Берлин
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Нюрнберг
|12
|7
|1
|4
|26 - 16
|22
|5.
|Санкт-Паули
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|6.
|Зандхаузен
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|8.
|Арминия
|0:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|9.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|10.
|Дармштадт
|13
|4
|5
|4
|23 - 23
|17
|11.
|Айнтрахт Бр
|13
|3
|8
|2
|16 - 13
|17
|12.
|Дуйсбург
|13
|4
|4
|5
|16 - 20
|16
|13.
|Ян
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|14.
|Бохум
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|15.
|Динамо Дрезден
|0:1
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|16.
|Хайденхайм
|0:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 23
|12
|17.
|Гройтер Фюрт
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|18.
|Кайзерслаутерн
|13
|1
|4
|8
|8 - 22
|7
Первый тайм
30'
Кершбаумер Константин получает желтую карточку.
10'
Рапп Николай получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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