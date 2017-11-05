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Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 40'
Арминия
0'
10' Желтая карточка
Рапп Николай
30' Желтая карточка
Кершбаумер Константин
40'
Первый тайм
Желтая карточка
30'
Кершбаумер Константин получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Рапп Николай получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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