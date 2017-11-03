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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:1
Перерыв
0:1
8' ГолШтоппелькамп Мориц
|
8'
0:1
Состав команд
14
Кистер
Тим
34
Книппинг
Тим
Зандхаузен 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Marcel Schuhen Вратарь
- 24 Клингманн Филипп Защитник
- 14 Кистер Тим Защитник
- 34 Книппинг Тим Защитник
- 19 Пакарада Леарт Защитник
- 6 Линсмайер Денис Полузащитник
- 21 Manuel Stiefler Полузащитник
- 31 Куловиц Штефан Полузащитник
- 9 Lucas Hoeler Полузащитник
- 8 Дагфоус Неймеддин Полузащитник
- 10 Сукута-Пасу Ричард Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Карачич Горан Вратарь
- 23 Карл Маркус Защитник
- 36 Гипзон Кен Защитник
- 28 Philipp Foerster Полузащитник
- 27 Maximilian Jansen Полузащитник
- 29 Айгюнеш Шахин Нападающий
- 25 Райт Хаджи Нападающий
- Главный тренер: Kenan Kocak
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 27 Поггенберг Дан-Патрик Защитник
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 26 Энгин Ахмет Нападающий
- Главный тренер: Груев Илия
Предыдущие игры
Зандхаузен (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 28.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Зандхаузен Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 14.10.2017 Бохум 2:0 Зандхаузен Б2
- 05.10.2017 Майнц 2:1 Зандхаузен ТМК
- 01.10.2017 Зандхаузен 2:0 Ян Б2
- 22.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.09.2017 Зандхаузен 1:0 Унион Берлин Б2
- 16.09.2017 Зандхаузен 1:0 Кайзерслаутерн Б2
- 10.09.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Зандхаузен Б2
- 01.09.2017 Страсбург 1:0 Зандхаузен ТМК
- 27.08.2017 Зандхаузен 1:2 Фортуна Б2
- 19.08.2017 Динамо Дрезден 0:4 Зандхаузен Б2
- 13.08.2017 Швайнфурт 2:1 Зандхаузен КГ
- 04.08.2017 Зандхаузен 1:0 Ингольштадт Б2
- 30.07.2017 Хольштайн Киль 2:2 Зандхаузен Б2
- 23.07.2017 Зандхаузен 3:2 Байер Л ТМК
- 18.07.2017 Зандхаузен 3:2 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 14.07.2017 Фрайбург 0:3 Зандхаузен ТМК
- 09.07.2017 Зандхаузен 2:1 Цюрих ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
Дуйсбург (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Б2
- 22.10.2017 Кайзерслаутерн 0:1 Дуйсбург Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Дуйсбург 1:6 Нюрнберг Б2
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Б2
- 30.08.2017 Боруссия М 2:1 Дуйсбург ТМК
- 25.08.2017 Дуйсбург 1:2 Дармштадт Б2
- 19.08.2017 Хайденхайм 1:2 Дуйсбург Б2
- 14.08.2017 Дуйсбург 1:2 Нюрнберг КГ
- 05.08.2017 Дуйсбург 1:1 Бохум Б2
- 30.07.2017 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 23.07.2017 Дуйсбург 1:0 Малага ТМК
- 23.07.2017 Астон Вилла 3:0 Дуйсбург ТМК
- 19.07.2017 Дуйсбург 0:2 Норвич ТМК
- 20.05.2017 Дуйсбург 5:1 Цвиккау Б3
- 13.05.2017 Фортуна Кёльн 0:3 Дуйсбург Б3
- 06.05.2017 Дуйсбург 1:1 Шпортфройнде Лотте Б3
Последние игры между собой
Зандхаузен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Дуйсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 08.05.2016 Зандхаузен 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 29.11.2015 Дуйсбург 3:0 Зандхаузен Бундеслига 2
- 07.04.2013 Дуйсбург 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
- 27.10.2012 Зандхаузен 0:2 Дуйсбург Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|12
|9
|2
|1
|21 - 10
|29
|2.
|Хольштайн Киль
|12
|8
|2
|2
|29 - 16
|26
|3.
|Нюрнберг
|12
|7
|1
|4
|26 - 16
|22
|4.
|Унион Берлин
|12
|6
|4
|2
|24 - 14
|22
|5.
|Санкт-Паули
|12
|5
|4
|3
|12 - 14
|19
|6.
|Зандхаузен
|0:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|7.
|Ингольштадт
|12
|5
|2
|5
|21 - 15
|17
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|9.
|Арминия
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|10.
|Дармштадт
|12
|4
|4
|4
|21 - 21
|16
|11.
|Айнтрахт Бр
|12
|3
|7
|2
|14 - 11
|16
|12.
|Дуйсбург
|1:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 20
|16
|13.
|Бохум
|0:0
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Динамо Дрезден
|12
|3
|5
|4
|17 - 20
|14
|15.
|Ян
|12
|4
|0
|8
|14 - 18
|12
|16.
|Хайденхайм
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|18.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|13
|1
|4
|8
|8 - 22
|7
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Штоппелькамп Мориц.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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