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Стадион:
Витория Сетубал
0:1
Конец матча
Авиш
0'
14' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
25' Желтая карточка
Гомеш Витор
40' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
47' Желтая карточка
Педроса Андре
55' Желтая карточка
Амилтон Минервино
58' Желтая карточка
Пинту Нуну
0:1
78' Гол
Фалькао Клаудио
90' Желтая карточка
Аранго Кристиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Аранго Кристиан получает желтую карточку.
88'
Сетубал производит замену. Кошта Жоау уходит, и Кошта Вашку заменяет его
84'
Авиш производит замену. Машаду Паулу уходит, и Дефенди Родриго заменяет его
82'
Сетубал производит замену. Пинту Нуну уходит, и Соуза Андре IV заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Claudio Falcao.

73'
Авиш производит замену. Дерлей Диас уходит, и Аранго Кристиан заменяет его
67'
Сетубал производит замену. Педроса Андре уходит, и Тейшейра Жоау II заменяет его
Желтая карточка
58'
Пинту Нуну получает желтую карточку.
57'
Авиш производит замену. Гомеш Витор уходит, и Голд Райан заменяет его
Желтая карточка
55'
Амилтон Минервино получает желтую карточку.
Желтая карточка
47'
Педроса Андре получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Claudio Falcao получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Гомеш Витор получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Пасьенса Гонсало получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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