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Стадион: Ду Бонфим
0:1
Конец матча
14' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
25' Желтая карточкаГомеш Витор
40' Желтая карточкаФалькао Клаудио
47' Желтая карточкаПедроса Андре
55' Желтая карточкаАмилтон Минервино
58' Желтая карточкаПинту Нуну
0:1
78' ГолФалькао Клаудио
90' Желтая карточкаАранго Кристиан
|
14'
25'
40'
47'
58'
78'
0:1
90'
Состав команд
14
Пинту
Педру
21
Пинту
Нуну
24
Амарал
Жоау
11
Кошта
Жоау
44
Гало
Диего
30
Гомеш
Витор
10
Машаду
Паулу
33
Дерлей
Диас
Витория Сетубал 4-2-3-1
- Основной состав
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 7 Арнольд Иссоко Защитник
- 6 Подставски Томаш Защитник
- 14 Пинту Педру Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- 27 Педроса Андре Полузащитник
- 8 Нене Бонилья Полузащитник
- 9 Пасьенса Гонсало Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Полузащитник
- 11 Кошта Жоау Полузащитник
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Сезар Энрике Защитник
- 16 Соуза Андре IV Защитник
- 10 Тейшейра Жоау II Полузащитник
- 17 Рафинья Сандру Полузащитник
- 1 Перрейра Криштиану Полузащитник
- 33 Де Андраде Аллеф Нападающий
- 23 Кошта Вашку Нападающий
- Главный тренер: Коусейру Жозе
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 17 Педринью Роша Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 16 Петролина Нилдо Защитник
- 77 Агра Салвадор Полузащитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 23 Амилтон Минервино Полузащитник
- 10 Машаду Паулу Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- Запасные игроки
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 50 Mama Samba Balde Защитник
- 5 Дефенди Родриго Защитник
- 27 Голд Райан Полузащитник
- 8 Вашингтон да Силва Полузащитник
- 99 Аранго Кристиан Нападающий
- 7 Гедеш Алешандре Нападающий
- Главный тренер: Видигал Лито
Предыдущие игры
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 21.10.2017 Витория Сетубал 3:1 Маритиму ПЛ
- 15.10.2017 Пиньялновенсе 1:2 Витория Сетубал К
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 25.09.2017 Витория Сетубал 1:1 Боавишта ПЛ
- 15.09.2017 Пасуш де Феррейра 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 10.09.2017 Витория Сетубал 2:0 Брага ПЛ
- 25.08.2017 Белененсеш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 20.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Шавиш ПЛ
- 11.08.2017 Спортинг Л 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 06.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Морейренсе ПЛ
- 30.07.2017 Витория Сетубал 1:0 Тондела КЛ
- 26.07.2017 Витория Сетубал 2:3 Эшторил ТМК
- 22.07.2017 Витория Сетубал 0:0 Шеффилд Уэнсдей ТМК
- 21.07.2017 Бетис 1:0 Витория Сетубал ТМК
- 17.07.2017 Витория Сетубал 2:0 Бетис-2 ТМК
- 15.07.2017 Лузитану Вилдемойньос 1:4 Витория Сетубал ТМК
- 20.05.2017 Насьонал Мадейра 1:2 Витория Сетубал ПЛ
- 15.05.2017 Витория Сетубал 0:1 Боавишта ПЛ
Авиш (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 29.10.2017 Авиш 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
- 15.10.2017 Вила-Реал 0:1 Авиш К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
- 16.09.2017 Маритиму 2:1 Авиш ПЛ
- 11.09.2017 Авиш 2:1 Белененсеш ПЛ
- 27.08.2017 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 20.08.2017 Авиш 0:2 Брага ПЛ
- 13.08.2017 Пасуш де Феррейра 2:2 Авиш ПЛ
- 06.08.2017 Авиш 0:2 Спортинг Л ПЛ
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш КЛ
- 26.07.2017 Эшпинью 0:3 Авиш ТМК
- 22.07.2017 Шавиш 2:0 Авиш ТМК
- 15.07.2017 Спортинг Ковилья 0:0 Авиш ТМК
- 08.07.2017 Брага 3:0 Авиш ТМК
- 21.05.2017 Авиш 3:0 Фафе ПВЛ
- 13.05.2017 Кова Пьедаде 1:3 Авиш ПВЛ
- 07.05.2017 Авиш 2:1 Пенафьел ПВЛ
- 30.04.2017 Униан Мадейра 2:2 Авиш ПВЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 4
|28
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 5
|26
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|5.
|Маритиму
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 9
|19
|6.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 13
|16
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|9.
|Боавишта
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 11
|13
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|11.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 22
|11
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|15.
|Авиш
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|16.
|Шавиш
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|17.
|Эшторил
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 24
|6
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аранго Кристиан получает желтую карточку.
88'
Сетубал производит замену. Кошта Жоау уходит, и Кошта Вашку заменяет его
84'
Авиш производит замену. Машаду Паулу уходит, и Дефенди Родриго заменяет его
82'
Сетубал производит замену. Пинту Нуну уходит, и Соуза Андре IV заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Claudio Falcao.
73'
Авиш производит замену. Дерлей Диас уходит, и Аранго Кристиан заменяет его
67'
Сетубал производит замену. Педроса Андре уходит, и Тейшейра Жоау II заменяет его
58'
Пинту Нуну получает желтую карточку.
57'
Авиш производит замену. Гомеш Витор уходит, и Голд Райан заменяет его
55'
Амилтон Минервино получает желтую карточку.
47'
Педроса Андре получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Claudio Falcao получает желтую карточку.
25'
Гомеш Витор получает желтую карточку.
14'
Пасьенса Гонсало получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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