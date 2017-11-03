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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тюрк Телеком Арена
4:0
Второй тайм: 61'
1:0
7' ГолМариано Феррейра
42' Желтая карточкаГуйдилейе Диалло
2:0
43' ГолМайкон Перейра
3:0
47' ГолГомис Бафетимби
4:0
50' ГолЧигерчи Толга
|
7'
1:0
42'
43'
2:0
47'
3:0
50'
4:0
Состав команд
10
Беланда
Юнес
12
Luccas
Claro
55
Халили
Абдул
21
Озкан
Сердар
Галатасарай 4-4-2
- Основной состав
- 1 Муслера Фернандо Вратарь
- 2 Мариано Феррейра Защитник
- 3 Майкон Перейра Защитник
- 4 Азиз Сердар Защитник
- 64 Денайе Джейсон Защитник
- 24 Родригес Гарри II Полузащитник
- 6 Чигерчи Толга Полузащитник
- 25 Фернандо Режес Полузащитник
- 10 Беланда Юнес Полузащитник
- 9 Дердийок Эрен Нападающий
- 18 Гомис Бафетимби Нападающий
- Запасные игроки
- 67 Ишкан Эрай Вратарь
- 16 Каррассо Седрик Вратарь
- 28 Гюнтер Корай Защитник
- 14 Линнес Мартин Защитник
- 33 Латовлевич Ясмин Защитник
- 5 Чалык Ахмет Защитник
- 17 Башсан Эмрах Полузащитник
- 8 Инан Селчук Полузащитник
- 7 Озтекин Ясин Полузащитник
- 11 Гюмюш Синан Полузащитник
- Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Н'Диайе Папа Дисквалифицирован
- Фегули Софьян Дисквалифицирован
Генчлербирлиги 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 7 Озек Ахмет Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 67 Шам Орхан Защитник
- 18 Н'Диайе Усман Защитник
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 91 Таш Мехмет Полузащитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- 29 Taha Demirtas
- Главный тренер: Баккал Месут
- Травмы и дисквалификации
- Пехливан Халиль Травмирован
- Ранти Токело Травмирован
Предыдущие игры
Галатасарай (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 29.10.2017 Трабзонспор 2:1 Галатасарай С
- 22.10.2017 Галатасарай 0:0 Фенербахче С
- 14.10.2017 Коньяспор 0:2 Галатасарай С
- 30.09.2017 Галатасарай 3:2 Карабюкспор С
- 24.09.2017 Бурсаспор 1:2 Галатасарай С
- 16.09.2017 Галатасарай 2:0 Касымпаша С
- 10.09.2017 Антальяспор 1:1 Галатасарай С
- 02.09.2017 Эюпспор 2:4 Галатасарай ТМК
- 25.08.2017 Галатасарай 3:0 Сивасспор С
- 19.08.2017 Османлыспор 1:3 Галатасарай С
- 14.08.2017 Галатасарай 4:1 Кайсериспор С
- 05.08.2017 Герта 2:1 Галатасарай ТМК
- 31.07.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Галатасарай ТМК
- 27.07.2017 Галатасарай 2:1 Эскишехирспор ТМК
- 20.07.2017 Галатасарай 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай ЛЕ
- 02.07.2017 Дьёрмот 0:1 Галатасарай ТМК
- 03.06.2017 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 29.05.2017 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 19.05.2017 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Генчлербирлиги 3:0 Тузласпор К
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги С
- 13.10.2017 Генчлербирлиги 2:1 Бешикташ С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 23.09.2017 Генчлербирлиги 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 17.09.2017 Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги С
- 10.09.2017 Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги С
- 27.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче С
- 21.08.2017 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 12.08.2017 Генчлербирлиги 1:1 Карабюкспор С
- 05.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Османлыспор ТМК
- 04.08.2017 Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор ТМК
- 27.07.2017 Гранада 0:0 Генчлербирлиги ТМК
- 25.07.2017 Реал Сосьедад 1:1 Генчлербирлиги ТМК
- 21.07.2017 Генчлербирлиги 0:2 ПЕК Зволле ТМК
- 18.07.2017 НАК Бреда 2:2 Генчлербирлиги ТМК
- 15.07.2017 Рединг 2:2 Генчлербирлиги ТМК
- 14.07.2017 Панатинаикос 1:0 Генчлербирлиги ТМК
Последние игры между собой
Галатасарай: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 11.03.2017 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 15.10.2016 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай Суперлига
- 13.03.2016 Генчлербирлиги 1:1 Галатасарай Суперлига
- 17.10.2015 Галатасарай 4:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 16.05.2015 Галатасарай 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 26.12.2014 Генчлербирлиги 1:1 Галатасарай Суперлига
- 03.05.2014 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 15.12.2013 Генчлербирлиги 1:1 Галатасарай Суперлига
- 08.03.2013 Галатасарай 0:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 19.10.2012 Генчлербирлиги 3:3 Галатасарай Суперлига
- 03.12.2011 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай Суперлига
- 14.05.2011 Генчлербирлиги 2:3 Галатасарай Суперлига
- 11.12.2010 Галатасарай 0:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 16.05.2010 Генчлербирлиги 2:1 Галатасарай Суперлига
- 19.12.2009 Галатасарай 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 17.05.2009 Галатасарай 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 12.12.2008 Генчлербирлиги 1:3 Галатасарай Суперлига
- 15.04.2008 Галатасарай 1:1 Генчлербирлиги Кубок
- 06.04.2008 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай Суперлига
- 19.03.2008 Генчлербирлиги 1:0 Галатасарай Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|4:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 8
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|6.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Бурсаспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 13
|16
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 14
|16
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 23
|12
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|20 - 22
|11
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 19
|11
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|0:4 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|18.
|Османлыспор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|13 - 21
|7
Второй тайм
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
58'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Luccas Claro наказан за толчок Гомис Бафетимби
56'
Тактическая замена. Майкон Перейра уходит с поля и его заменяет Латовлевич Ясмин
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
53'
Тактическая замена. Фернандо Режес уходит с поля и его заменяет Инан Селчук
53'
53'
Озек Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
50'
Дердийок Эрен сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чигерчи Толга записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
Дердийок Эрен на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Озек Ахмет коснулся мяча рукой.
48'
Фернандо Режес из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Гомис Бафетимби, и мяч снова в игре
48'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай устремляется вперед с мячом.
47'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
47'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай добил мяч в ворота.
47'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Дердийок Эрен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Гуйдилейе Диалло уходит с поля и его заменяет Милинкович Марко
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
45'
45'
45'
Родригес Гарри II не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
45'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
43'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Майкон Перейра из клуба "Галатасарай" отправил мяч головой в ворота.
43'
42'
Озкан Сердар получил травму и заменен. Дуруэр Мурат выходит на поле.
42'
Гуйдилейе Диалло получает желтую карточку.
42'
Гуйдилейе Диалло совершает грубый фол. Беланда Юнес был жертвой
41'
41'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги бьет головой мимо ворот
41'
Халили Абдул навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает подножку. Озкан Сердар заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Озкан Сердар пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
38'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
37'
35'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Дердийок Эрен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
Чигерчи Толга наказан за толчок Халили Абдул
31'
31'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
31'
Азиз Сердар наказан за толчок Мурики Ведат
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
29'
После удара головой, который сделал Майкон Перейра мяч попадает в перекладину
29'
28'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
26'
26'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает навес
26'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой слева.
26'
Родригес Гарри II бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Гомис Бафетимби это был.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
24'
Родригес Гарри II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Гуйдилейе Диалло совершает грубый фол. Фернандо Режес был жертвой
22'
Политевич Сергей из команды Генчлербирлиги делает подножку. Дердийок Эрен заработал фол.
21'
21'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
21'
Мурики Ведат имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
21'
Политевич Сергей из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
21'
Гомис Бафетимби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
20'
Денайе Джейсон выбил мяч на угловой.
19'
Хопф Йоханнес вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Майкон Перейра выбил мяч подальше от ворот.
19'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
18'
18'
Гуйдилейе Диалло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги делает навес
17'
17'
17'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги разыграл угловой с правого угла.
17'
Фернандо Режес выбил мяч на угловой.
17'
Озек Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
17'
Мариано Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
16'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Мурики Ведат пробил головой, вратарь справился с ударом.
16'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги делает отличный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Гуйдилейе Диалло из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Чигерчи Толга.
14'
14'
14'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
13'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги играет в стеночку с партнером по команде. Халили Абдул это был.
13'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Азиз Сердар наказан за толчок Мурики Ведат
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Шчекич Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
9'
Чигерчи Толга бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
7'
Гомис Бафетимби сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мариано Феррейра записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
3'
Озкан Сердар наказан за толчок Беланда Юнес
2'
Озкан Сердар коснулся мяча рукой.
1'
1'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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