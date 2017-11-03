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Стадион:
Галатасарай
4:0
Второй тайм: 61'
Генчлербирлиги
0'
1:0
7' Гол
Мариано Феррейра
42' Желтая карточка
Гуйдилейе Диалло
2:0
43' Гол
Майкон Перейра
3:0
47' Гол
Гомис Бафетимби
4:0
50' Гол
Чигерчи Толга
61'
Второй тайм
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Удар от ворот произведет Галатасарай
58'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
57'
Luccas Claro наказан за толчок Гомис Бафетимби
56'
Тактическая замена. Майкон Перейра уходит с поля и его заменяет Латовлевич Ясмин
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
53'
Тактическая замена. Фернандо Режес уходит с поля и его заменяет Инан Селчук
53'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Озек Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
50'
Дердийок Эрен сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чигерчи Толга записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
Дердийок Эрен на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
50'
Озек Ахмет коснулся мяча рукой.
48'
Фернандо Режес из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Гомис Бафетимби, и мяч снова в игре
48'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай устремляется вперед с мячом.
47'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай добил мяч в ворота.
47'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Дердийок Эрен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Гуйдилейе Диалло уходит с поля и его заменяет Милинкович Марко
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги делает навес
45'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
45'
Родригес Гарри II не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
45'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
43'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Майкон Перейра из клуба "Галатасарай" отправил мяч головой в ворота.
43'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Озкан Сердар получил травму и заменен. Дуруэр Мурат выходит на поле.
Желтая карточка
42'
Гуйдилейе Диалло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Гуйдилейе Диалло совершает грубый фол. Беланда Юнес был жертвой
41'
Удар от ворот произведет Галатасарай
41'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги бьет головой мимо ворот
41'
Халили Абдул навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает подножку. Озкан Сердар заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Озкан Сердар пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
38'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
37'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Дердийок Эрен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
34'
Чигерчи Толга наказан за толчок Халили Абдул
31'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
Фол, нарушение
31'
Азиз Сердар наказан за толчок Мурики Ведат
31'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
29'
После удара головой, который сделал Майкон Перейра мяч попадает в перекладину
29'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
26'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает навес
26'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой слева.
26'
Родригес Гарри II бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Гомис Бафетимби это был.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
24'
Родригес Гарри II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Гуйдилейе Диалло совершает грубый фол. Фернандо Режес был жертвой
Фол, нарушение
22'
Политевич Сергей из команды Генчлербирлиги делает подножку. Дердийок Эрен заработал фол.
21'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
21'
Мурики Ведат имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
21'
Политевич Сергей из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
21'
Гомис Бафетимби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Угловой
20'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
20'
Денайе Джейсон выбил мяч на угловой.
19'
Хопф Йоханнес вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Майкон Перейра выбил мяч подальше от ворот.
19'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
18'
Удар от ворот произведет Галатасарай
18'
Гуйдилейе Диалло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги делает навес
17'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги делает навес
Угловой
17'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги разыграл угловой с правого угла.
17'
Фернандо Режес выбил мяч на угловой.
17'
Озек Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
17'
Мариано Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
16'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Мурики Ведат пробил головой, вратарь справился с ударом.
16'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги делает отличный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
15'
Гуйдилейе Диалло из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Чигерчи Толга.
14'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги делает навес
14'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
13'
Озкан Сердар из команды Генчлербирлиги играет в стеночку с партнером по команде. Халили Абдул это был.
13'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
11'
Азиз Сердар наказан за толчок Мурики Ведат
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Шчекич Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
9'
Чигерчи Толга бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
7'
Гомис Бафетимби сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мариано Феррейра записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Озкан Сердар наказан за толчок Беланда Юнес
Фол, нарушение
2'
Озкан Сердар коснулся мяча рукой.
1'
Удар от ворот произведет Галатасарай
1'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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