- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Доганлар
0:1
7' ГолТалиска Андерсон
|
7'
0:1
Состав команд
13
Бету
Антониу
94
Гуффран
Йоан
Гёзтепе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 55 Сарыоглу Сабри Защитник
- 44 Каду Рикардо II Защитник
- 5 Швехлен Лео Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 21 Selcuk Sahin II Полузащитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 94 Гуффран Йоан Нападающий
- 9 Гилас Набиль Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Гювенч Гюнай Вратарь
- 22 Кайхан Танжу Защитник
- 14 Сегбефия Косси Полузащитник
- 32 Кылыч Доганай Полузащитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 67 Дурмуш Мухаммед Полузащитник
- 6 Ротман Райко Полузащитник
- 77 Шишманоглу Эмер Нападающий
- 26 Erol Sepil
- 4 Эмре Кошкюн
- Главный тренер: Туна Тамер
- Травмы и дисквалификации
- Яхович Адис Дисквалифицирован
Бешикташ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабрисио Агосто Вратарь
- 77 Генюл Гёкхан Защитник
- 5 Пепе Кеплер Защитник
- 6 Тошич Душко Защитник
- 3 Адриано Коррея Защитник
- 18 Арслан Толгай-Али Полузащитник
- 13 Хатчинсон Атиба Полузащитник
- 7 Куарежма Рикарду Полузащитник
- 94 Талиска Андерсон Полузащитник
- 8 Бабель Райан Полузащитник
- 23 Тосун Дженк Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Зенгин Толга Вратарь
- 20 Уйсал Неджип Защитник
- 14 Аксой Фатих Защитник
- 2 Митрович Матей Защитник
- 15 Чынар Оркан Полузащитник
- 12 Медель Гари Полузащитник
- 17 Ленс Джермейн Полузащитник
- 10 Озьякуп Огузхан Полузащитник
- 9 Негредо Альваро Нападающий
- 11 Пектемек Мустафа Нападающий
- Главный тренер: Шенол Гюнеш
- Травмы и дисквалификации
- Нукан Атынч Травмирован
- Тёре Гёкхан Травмирован
- Эркин Джанер Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Гёзтепе (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 27.10.2017 Касымпаша 3:1 Гёзтепе С
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе С
- 01.10.2017 Гёзтепе 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 24.09.2017 Сивасспор 2:3 Гёзтепе С
- 20.09.2017 Бэтман Петролспор 3:1 Гёзтепе К
- 17.09.2017 Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги С
- 10.09.2017 Османлыспор 0:2 Гёзтепе С
- 26.08.2017 Гёзтепе 3:2 Трабзонспор С
- 20.08.2017 Кайсериспор 1:0 Гёзтепе С
- 12.08.2017 Гёзтепе 2:2 Фенербахче С
- 27.07.2017 Аль-Садд 4:4 Гёзтепе ТМК
- 22.07.2017 Яблонец 1:2 Гёзтепе ТМК
- 16.07.2017 Цюрих 6:1 Гёзтепе ТМК
- 04.06.2017 Эскишехирспор 1:1 Гёзтепе ПЛТ
- 29.05.2017 Болуспор 0:2 Гёзтепе ПЛТ
- 25.05.2017 Гёзтепе 2:0 Болуспор ПЛТ
- 20.05.2017 Денизлиспор 1:1 Гёзтепе ПЛТ
- 14.05.2017 Гёзтепе 4:1 Самсунспор ПЛТ
- 07.05.2017 Мерсин Идманюрду 5:6 Гёзтепе ПЛТ
Бешикташ (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
- 28.10.2017 Аланьяспор 1:2 Бешикташ С
- 23.10.2017 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 13.10.2017 Генчлербирлиги 2:1 Бешикташ С
- 01.10.2017 Бешикташ 2:2 Трабзонспор С
- 26.09.2017 Бешикташ 2:0 РБ Лейпциг ЛЧ
- 23.09.2017 Фенербахче 2:1 Бешикташ С
- 18.09.2017 Бешикташ 2:0 Коньяспор С
- 13.09.2017 Порту 1:3 Бешикташ ЛЧ
- 09.09.2017 Карабюкспор 0:1 Бешикташ С
- 02.09.2017 Бешикташ 1:1 Кайсериспор ТМК
- 26.08.2017 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 18.08.2017 Касымпаша 2:2 Бешикташ С
- 13.08.2017 Бешикташ 2:0 Антальяспор С
- 06.08.2017 Бешикташ 1:2 Коньяспор С
- 30.07.2017 Бетис 1:1 Бешикташ ТМК
- 27.07.2017 Лас-Пальмас 4:1 Бешикташ ТМК
- 25.07.2017 Вальядолид 2:2 Бешикташ ТМК
- 19.07.2017 Шальке 04 3:2 Бешикташ ТМК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|3.
|Бешикташ
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 11
|21
|4.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|5.
|Бурсаспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|7.
|Сивасспор
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|8.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|24 - 22
|14
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 19
|14
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 23
|13
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Коньяспор
|1:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 22
|8
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
Первый тайм
35'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе в офсайде
33'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
33'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Траоре Адама IV из команды Гёзтепе делает подножку. Генюл Гёкхан заработал фол.
31'
31'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Пепе Кеплер коснулся мяча рукой.
27'
27'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
27'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
27'
Куарежма Рикарду бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Бабель Райан из команды Бешикташ устремляется вперед с мячом.
27'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
Удар от ворот произведет Бешикташ
25'
Каду Рикардо II из команды Гёзтепе бьет головой мимо ворот
24'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе подал угловой справа.
24'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
22'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает подножку. Арслан Толгай-Али заработал фол.
21'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
20'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
20'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе в офсайде
19'
Селчук Шахин из команды Гёзтепе делает передачу одноклубнику.
19'
Сарыоглу Сабри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Гуффран Йоан заработал фол.
18'
Куарежма Рикарду наказан за толчок Траоре Адама IV
18'
17'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
16'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
14'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе подал угловой справа.
13'
Адриано Коррея выбил мяч на угловой.
12'
Тосун Дженк из команды Бешикташ в офсайде
11'
11'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
10'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе в офсайде
10'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает навес
10'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе разыграл угловой с левого угла.
10'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
[player1] исполняет штрафной удар, но его блокируют
8'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Гилас Набиль заработал фол.
7'
Бабель Райан сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Талиска Андерсон из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
7'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
7'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе подал угловой слева.
6'
Гилас Набиль имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
6'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает передачу за спину защитников.
5'
Каду Рикардо II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
3'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе подал угловой справа.
3'
Каштру Андре нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
3'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает навес
2'
Удар от ворот произведет Бешикташ
2'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе подал угловой слева.
2'
Бингол Тайфур бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гёзтепе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация