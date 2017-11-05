  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Гёзтепе
0:1
Первый тайм: 35'
Бешикташ
0'
0:1
7' Гол
Талиска Андерсон
35'
Первый тайм
Офсайд
35'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе в офсайде
33'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
33'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Траоре Адама IV из команды Гёзтепе делает подножку. Генюл Гёкхан заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
31'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Пепе Кеплер коснулся мяча рукой.
27'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
27'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
Угловой
27'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
27'
Куарежма Рикарду бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Бабель Райан из команды Бешикташ устремляется вперед с мячом.
27'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
Удар от ворот произведет Бешикташ
25'
Каду Рикардо II из команды Гёзтепе бьет головой мимо ворот
Угловой
24'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе подал угловой справа.
24'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
22'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает подножку. Арслан Толгай-Али заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
20'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
19'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе в офсайде
19'
Селчук Шахин из команды Гёзтепе делает передачу одноклубнику.
19'
Сарыоглу Сабри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Гуффран Йоан заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Куарежма Рикарду наказан за толчок Траоре Адама IV
18'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
17'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
16'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
14'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе подал угловой справа.
13'
Адриано Коррея выбил мяч на угловой.
Офсайд
12'
Тосун Дженк из команды Бешикташ в офсайде
11'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
11'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
Офсайд
10'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе в офсайде
10'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает навес
Угловой
10'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе разыграл угловой с левого угла.
10'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
[player1] исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
8'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Гилас Набиль заработал фол.
7'
Бабель Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Талиска Андерсон из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
7'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
7'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
7'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе подал угловой слева.
6'
Гилас Набиль имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
6'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает передачу за спину защитников.
5'
Каду Рикардо II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
3'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе подал угловой справа.
3'
Каштру Андре нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
3'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает навес
2'
Удар от ворот произведет Бешикташ
Угловой
2'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе подал угловой слева.
2'
Бингол Тайфур бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гёзтепе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация