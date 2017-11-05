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Стадион: Manisa 19 Mayis Stadyumu
0:4
Конец матча
0:1
8' ГолФернандес Джуниор
20' Желтая карточкаН'Сакала Фабрис
0:2
35' ГолФернандес Джуниор
43' Желтая карточкаОсманпаша Джанер
0:3
57' ГолАкбаба Эмре
73' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
0:4
76' ГолВагнер Лав
88' Желтая карточкаБайрам Омер
|
8'
0:1
20'
35'
0:2
43'
57'
0:3
73'
76'
0:4
88'
Состав команд
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 77 Минейро Сержиньо Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 12 Энрике Пауло Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 3 Бабакан Алперен Защитник
- 9 Хора Иоан Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 5 Атасевен Эрай Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 44 Эмнес Марвин Нападающий
- Главный тренер: Бурук Окан
Аланьяспор
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 15 Фофана Мамаду Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 99 Вагнер Лав Нападающий
- Запасные игроки
- 69 Риу Реми Вратарь
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 16 Ландель Гуй Полузащитник
- 12 Лунгу Чисамба Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 20 Нефиз Эмре Нападающий
- Главный тренер: Сафет Сушич
Предыдущие игры
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 28.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Акхисар Беледиеспор С
- 24.10.2017 Акхисар Беледиеспор 6:0 Эрзинкан Рефахиеспор К
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги С
- 15.10.2017 Трабзонспор 1:6 Акхисар Беледиеспор С
- 08.10.2017 Балыкесирспор 2:0 Акхисар Беледиеспор ТМК
- 29.09.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Фенербахче С
- 23.09.2017 Коньяспор 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 16.09.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Карабюкспор С
- 10.09.2017 Бурсаспор 3:0 Акхисар Беледиеспор С
- 27.08.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Касымпаша С
- 20.08.2017 Антальяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор С
- 12.08.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Сивасспор С
- 06.08.2017 Акхисар Беледиеспор 6:2 Алтынорду ТМК
- 31.07.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Галатасарай ТМК
- 28.07.2017 Акхисар Беледиеспор 2:2 Карабюкспор ТМК
- 26.07.2017 Акхисар Беледиеспор 3:1 Халадаш ТМК
- 24.07.2017 Акхисар Беледиеспор 0:1 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 02.06.2017 Акхисар Беледиеспор 2:3 Карабюкспор С
- 27.05.2017 Коньяспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 22.05.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Аланьяспор С
Аланьяспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 28.10.2017 Аланьяспор 1:2 Бешикташ С
- 24.10.2017 Аланьяспор 2:0 Эдирнеспор К
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 22.09.2017 Трабзонспор 3:4 Аланьяспор С
- 17.09.2017 Аланьяспор 1:4 Фенербахче С
- 09.09.2017 Коньяспор 0:2 Аланьяспор С
- 25.08.2017 Аланьяспор 1:1 Карабюкспор С
- 19.08.2017 Бурсаспор 3:2 Аланьяспор С
- 12.08.2017 Аланьяспор 1:3 Касымпаша С
- 05.08.2017 Аланьяспор 3:3 Антальяспор ТМК
- 30.07.2017 Аланьяспор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 29.07.2017 Аланьяспор 1:3 Эйбар ТМК
- 25.07.2017 Аланьяспор 2:1 Астерас ТМК
- 23.07.2017 Аланьяспор 0:3 Аль-Ахли Джидда ТМК
- 03.06.2017 Ризеспор 1:0 Аланьяспор С
- 29.05.2017 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 22.05.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Аланьяспор С
- 14.05.2017 Аланьяспор 4:2 Карабюкспор С
Последние игры между собой
Акхисар Беледиеспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
- 22.05.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Аланьяспор Суперлига
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 17.05.2009 Акхисар Беледиеспор 1:4 Аланьяспор Лига Б
- 15.03.2009 Аланьяспор 1:1 Акхисар Беледиеспор Лига Б
- 17.12.2008 Акхисар Беледиеспор 2:0 Аланьяспор Лига Б
- 16.10.2008 Аланьяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор Лига Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|6.
|Бурсаспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|7.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|8.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|9.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 14
|16
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|24 - 22
|14
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 23
|13
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 22
|8
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Байрам Омер получает желтую карточку.
82'
Аланьяспор производит замену. Ялчынер Таха уходит, и Лунгу Чисамба заменяет его
80'
Аланьяспор производит замену. Н'Сакала Фабрис уходит, и Эмир Беркан заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
73'
Цавелас Георгиос получает желтую карточку.
72'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Маниатис Яннис заменяет его
61'
Акхизар Беледье производит замену. Минейро Сержиньо уходит, и Барбоза Элдер заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акбаба Эмре.
46'
Акхизар Беледье производит замену. Айик Онур уходит, и Эмнес Марвин заменяет его
46'
Акхизар Беледье производит замену. Энрике Пауло уходит, и Хора Иоан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Османпаша Джанер получает желтую карточку.
43'
Османпаша Джанер получает желтую карточку.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандес Джуниор.
20'
Н'Сакала Фабрис получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандес Джуниор.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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