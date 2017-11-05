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Стадион:
Акхисар Беледиеспор
0:4
Конец матча
Аланьяспор
0'
0:1
8' Гол
Фернандес Джуниор
20' Желтая карточка
Н'Сакала Фабрис
0:2
35' Гол
Фернандес Джуниор
43' Желтая карточка
Османпаша Джанер
0:3
57' Гол
Акбаба Эмре
73' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
0:4
76' Гол
Вагнер Лав
88' Желтая карточка
Байрам Омер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Байрам Омер получает желтую карточку.
82'
Аланьяспор производит замену. Ялчынер Таха уходит, и Лунгу Чисамба заменяет его
80'
Аланьяспор производит замену. Н'Сакала Фабрис уходит, и Эмир Беркан заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
Желтая карточка
73'
Цавелас Георгиос получает желтую карточку.

72'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Маниатис Яннис заменяет его
61'
Акхизар Беледье производит замену. Минейро Сержиньо уходит, и Барбоза Элдер заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акбаба Эмре.
46'
Акхизар Беледье производит замену. Айик Онур уходит, и Эмнес Марвин заменяет его
46'
Акхизар Беледье производит замену. Энрике Пауло уходит, и Хора Иоан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Османпаша Джанер получает желтую карточку.
Желтая карточка
43'
Османпаша Джанер получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандес Джуниор.
Желтая карточка
20'
Н'Сакала Фабрис получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандес Джуниор.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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