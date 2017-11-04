Стадион: Кадир Хас
0:0
Конец матча
24' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
35' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
45' Желтая карточкаН'Дойе Даме
53' Желтая карточкаБеро Матуш
90' Желтая карточкаЙокушлу Окай
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
96'
Abdulkadir Omur бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
95'
94'
Язиджи Юсуф наказан за толчок Тюрюдж Дениз
94'
Гонсало Эспиноса нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
94'
Вурал Гюрай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
93'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес
93'
Йокушлу Окай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
93'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор. Это Тюрюдж Дениз заработал фол.
92'
Гьян Асамоа наказан за толчок Йокушлу Окай
92'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
91'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
90'
Гонсало Эспиноса возвращается на поле, всё в порядке.
90'
90'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Гонсало Эспиноса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
Гонсало Эспиноса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Беро Матуш наказан за толчок Гонсало Эспиноса
88'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Даме.
88'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор подал угловой справа.
87'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Кана-Бийик Жан-Армель
86'
85'
85'
84'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
83'
Вурал Гюрай коснулся мяча рукой.
82'
Тактическая замена. Булут Умут уходит с поля и его заменяет Вурал Гюрай
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
81'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
81'
Булут Умут имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
81'
80'
80'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор делает навес
79'
79'
78'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Abdulkadir Omur
78'
Tiago Lopes мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
77'
Гонсало Эспиноса из команды Кайсериспор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
77'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
76'
Тюрюдж Дениз бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
75'
Гьян Асамоа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Гьян Асамоа на финте ушёл от оппонента.
74'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Чиназ Самил получил травму и заменен. Гонсало Эспиноса выходит на поле.
74'
Чиназ Самил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Чиназ Самил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
71'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
69'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Чиназ Самил заработал фол.
68'
Гьян Асамоа наказан за толчок Демирок Угур
67'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Сэпунару Кристиан заработал фол.
66'
66'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес
66'
65'
65'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Акбаш Мустафа получил травму и заменен. Мас Эмануэль выходит на поле.
64'
Акбаш Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
64'
Акбаш Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Чиназ Самил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Мендеш Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
62'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Булут Умут из команды Кайсериспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
61'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
61'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
61'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает подножку. Баджи Стефан заработал фол.
60'
60'
Булут Умут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор делает навес
59'
59'
Тактическая замена. Болдрин Фернандо уходит с поля и его заменяет Гьян Асамоа
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
58'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
58'
58'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
57'
Туран Атила из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
56'
Беро Матуш наказан за толчок Баджи Стефан
56'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Кана-Бийик Жан-Армель заработал фол.
55'
55'
Н'Дойе Даме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Йокушлу Окай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
После дальнего удара, который нанес Туран Атила мяч отбит вратарем
53'
Беро Матуш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
53'
Беро Матуш из команды Трабзонспор. Это Тюрюдж Дениз заработал фол.
53'
Tiago Lopes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
52'
Туран Атила выбил мяч на угловой.
52'
Болдрин Фернандо пробил головой, вратарь справился с ударом.
52'
51'
Акбаш Мустафа наказан за толчок Тюрюдж Дениз
50'
49'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Болдрин Фернандо заработал фол.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
48'
48'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
47'
Н'Дойе Даме получает желтую карточку.
46'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Сэпунару Кристиан.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
44'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Tiago Lopes заработал фол.
43'
43'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Онази Оджени получил травму и заменен. Соса Хосе выходит на поле.
41'
Онази Оджени получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Онази Оджени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
38'
Беро Матуш наказан за толчок Туран Атила
37'
36'
Йокушлу Окай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
36'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
Сэпунару Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Сэпунару Кристиан из команды Кайсериспор. Это Н'Дойе Даме заработал фол.
34'
Чиназ Самил нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
Баджи Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
33'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Туран Атила заработал фол.
32'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
32'
30'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Туран Атила заработал фол.
28'
28'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
28'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес наказан за толчок Сэпунару Кристиан
27'
27'
Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор делает навес
26'
Беро Матуш наказан за толчок Сэпунару Кристиан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор устремляется вперед с мячом.
24'
Тюрюдж Дениз получает желтую карточку.
24'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
24'
23'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Чиназ Самил заработал фол.
22'
22'
Болдрин Фернандо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
22'
Демирок Угур выбил мяч на угловой.
22'
Кана-Бийик Жан-Армель на финте ушёл от оппонента.
21'
21'
20'
20'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор бьет головой мимо ворот
20'
19'
Дюрица Ян выбил мяч на угловой.
19'
18'
18'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
17'
17'
16'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
15'
15'
Сэпунару Кристиан из команды Кайсериспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
13'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор делает навес
13'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
13'
Н'Дойе Даме выбил мяч на угловой.
13'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
13'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
13'
Н'Дойе Даме выбил мяч на угловой.
13'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
12'
Перейра Жоау блокирует соперника. Мендеш Райан заработал своей команде штрафной.
11'
11'
10'
9'
9'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Баджи Стефан заработал фол.
9'
9'
7'
6'
6'
6'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес
5'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Туран Атила выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
3'
Мендеш Райан возвращается на поле, всё в порядке.
3'
2'
2'
Мендеш Райан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает подножку. Беро Матуш заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
После дальнего удара, который нанес Чиназ Самил мяч отбит вратарем
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кайсериспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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