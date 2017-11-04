  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Кайсериспор
0:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
24' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
35' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
45' Желтая карточка
Н'Дойе Даме
53' Желтая карточка
Беро Матуш
90' Желтая карточка
Йокушлу Окай
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
96'
Abdulkadir Omur бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
95'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Язиджи Юсуф наказан за толчок Тюрюдж Дениз

94'
Гонсало Эспиноса нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
94'
Вурал Гюрай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес
Желтая карточка
93'
Йокушлу Окай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
93'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор. Это Тюрюдж Дениз заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Гьян Асамоа наказан за толчок Йокушлу Окай
92'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
91'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Травма, повреждение
90'
Гонсало Эспиноса возвращается на поле, всё в порядке.
90'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
90'
Гонсало Эспиноса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
90'
Гонсало Эспиноса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Беро Матуш наказан за толчок Гонсало Эспиноса
Фол, нарушение
88'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Даме.
88'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор подал угловой справа.
87'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
87'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Кана-Бийик Жан-Армель
86'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
85'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
Офсайд
83'
Вурал Гюрай коснулся мяча рукой.
82'
Тактическая замена. Булут Умут уходит с поля и его заменяет Вурал Гюрай
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
81'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
81'
Булут Умут имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
81'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
80'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор делает навес
79'
Лунг Силвиу вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Abdulkadir Omur
78'
Tiago Lopes мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
77'
Гонсало Эспиноса из команды Кайсериспор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
77'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Туран Атила из команды Кайсериспор делает навес
77'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
76'
Тюрюдж Дениз бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
75'
Гьян Асамоа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Гьян Асамоа на финте ушёл от оппонента.
74'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Чиназ Самил получил травму и заменен. Гонсало Эспиноса выходит на поле.
Травма, повреждение
74'
Чиназ Самил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
73'
Чиназ Самил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Чиназ Самил заработал фол.
Фол, нарушение
68'
Гьян Асамоа наказан за толчок Демирок Угур
Фол, нарушение
67'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Сэпунару Кристиан заработал фол.
66'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес
66'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Акбаш Мустафа получил травму и заменен. Мас Эмануэль выходит на поле.
Травма, повреждение
64'
Акбаш Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
64'
Акбаш Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Чиназ Самил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Мендеш Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Булут Умут из команды Кайсериспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
62'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
61'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
61'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
61'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает подножку. Баджи Стефан заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
60'
Булут Умут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор делает навес
59'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
59'
Тактическая замена. Болдрин Фернандо уходит с поля и его заменяет Гьян Асамоа
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
58'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
58'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
57'
Туран Атила из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
Фол, нарушение
56'
Беро Матуш наказан за толчок Баджи Стефан
Фол, нарушение
56'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Кана-Бийик Жан-Армель заработал фол.
55'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
55'
Н'Дойе Даме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Йокушлу Окай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
После дальнего удара, который нанес Туран Атила мяч отбит вратарем
Желтая карточка
53'
Беро Матуш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
53'
Беро Матуш из команды Трабзонспор. Это Тюрюдж Дениз заработал фол.
53'
Tiago Lopes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
52'
Туран Атила выбил мяч на угловой.
52'
Болдрин Фернандо пробил головой, вратарь справился с ударом.
52'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Акбаш Мустафа наказан за толчок Тюрюдж Дениз
50'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Фол, нарушение
49'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Болдрин Фернандо заработал фол.
47'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
Желтая карточка
47'
Н'Дойе Даме получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Сэпунару Кристиан.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Туран Атила из команды Кайсериспор делает навес
Фол, нарушение
44'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Tiago Lopes заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
43'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Онази Оджени получил травму и заменен. Соса Хосе выходит на поле.
Травма, повреждение
41'
Онази Оджени получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
39'
Онази Оджени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Беро Матуш наказан за толчок Туран Атила
37'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
36'
Йокушлу Окай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Лунг Силвиу вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
36'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Желтая карточка
35'
Сэпунару Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Сэпунару Кристиан из команды Кайсериспор. Это Н'Дойе Даме заработал фол.
34'
Чиназ Самил нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
34'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
33'
Баджи Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
Туран Атила из команды Кайсериспор делает навес
Фол, нарушение
33'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Туран Атила заработал фол.
32'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
32'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
Фол, нарушение
30'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Туран Атила заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
28'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
27'
Лунг Силвиу вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
26'
Беро Матуш наказан за толчок Сэпунару Кристиан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
24'
Тюрюдж Дениз получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
24'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Чиназ Самил заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
22'
Болдрин Фернандо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
22'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
22'
Демирок Угур выбил мяч на угловой.
22'
Кана-Бийик Жан-Армель на финте ушёл от оппонента.
21'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
20'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор бьет головой мимо ворот
Угловой
20'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
19'
Дюрица Ян выбил мяч на угловой.
19'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
18'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
18'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
17'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
17'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
15'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Сэпунару Кристиан из команды Кайсериспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
13'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор делает навес
Угловой
13'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
13'
Н'Дойе Даме выбил мяч на угловой.
13'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
Угловой
13'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
13'
Н'Дойе Даме выбил мяч на угловой.
13'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Перейра Жоау блокирует соперника. Мендеш Райан заработал своей команде штрафной.
11'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Туран Атила из команды Кайсериспор делает навес
10'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Фол, нарушение
9'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Баджи Стефан заработал фол.
9'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
6'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает навес
Угловой
5'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Туран Атила выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
Травма, повреждение
3'
Мендеш Райан возвращается на поле, всё в порядке.
3'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
2'
Мендеш Райан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
2'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает подножку. Беро Матуш заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
После дальнего удара, который нанес Чиназ Самил мяч отбит вратарем
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кайсериспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация