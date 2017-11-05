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Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
0:1
8' ПенальтиСкубич Нейц
12' Желтая карточкаАльбайрак Эрен
1:1
16' ПенальтиКоне Аруна
|
8'
0:1
12'
16'
1:1
Состав команд
Сивасспор
- Основной состав
- 93 Рочет Серхио Вратарь
- 58 Эрдал Зия Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 18 Auremir Защитник
- 4 Дьяков Виталий Защитник
- 88 Н'Динга Дельвин Полузащитник
- 54 Emre Kilinc Полузащитник
- 23 Рыбалка Сергей Полузащитник
- 2 Коне Аруна Нападающий
- 14 Тьеви Бифума Нападающий
- 37 Hakan Arslan I
- Запасные игроки
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 17 Hakan Bilgic Защитник
- 25 Шимшек Ридван Защитник
- 85 Меджани Карл Защитник
- 27 Cem Ozdemir Полузащитник
- 5 Гюзель Галип Полузащитник
- 8 Mert Hakan Yandas Полузащитник
- 90 Сирьяк Гои-Би Нападающий
- 11 Келеш Эргин Нападающий
- 9 Демир Мухаммет Нападающий
- Главный тренер: Айябаба Самет
Коньяспор
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 42 Филипович Петар Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 9 Эвуна Малик Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Демирджан Абдулазиз Вратарь
- 19 Моке Вильфрид Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 10 Lebogang Manyama Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Нападающий
- 39 Эзекиль Имох Нападающий
- Главный тренер: Мехмет Оздилек
Предыдущие игры
Сивасспор (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 29.10.2017 Карабюкспор 0:1 Сивасспор С
- 25.10.2017 Сивасспор 3:1 Кизилькаболукспор К
- 22.10.2017 Сивасспор 0:0 Бурсаспор С
- 15.10.2017 Касымпаша 2:3 Сивасспор С
- 08.10.2017 Адана Демирспор 0:3 Сивасспор ТМК
- 30.09.2017 Сивасспор 3:1 Антальяспор С
- 24.09.2017 Сивасспор 2:3 Гёзтепе С
- 21.09.2017 Сивасспор 3:0 Бугсасспор К
- 17.09.2017 Османлыспор 2:4 Сивасспор С
- 09.09.2017 Сивасспор 0:2 Кайсериспор С
- 03.09.2017 Сивасспор 1:1 Самсунспор ТМК
- 25.08.2017 Галатасарай 3:0 Сивасспор С
- 19.08.2017 Сивасспор 2:0 Малатьяспор С
- 12.08.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Сивасспор С
- 25.07.2017 Сивасспор 2:1 Аданаспор ТМК
- 23.07.2017 Сивасспор 4:0 Сумгаит ТМК
- 20.05.2017 Сивасспор 4:0 Малатьяспор ПЛТ
- 14.05.2017 Адана Демирспор 1:1 Сивасспор ПЛТ
- 07.05.2017 Сивасспор 3:0 Бандырмаспор ПЛТ
- 03.05.2017 Гёзтепе 0:1 Сивасспор ПЛТ
Коньяспор (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 02.11.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Коньяспор ЛЕ
- 29.10.2017 Коньяспор 1:0 Османлыспор С
- 22.10.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор С
- 19.10.2017 Коньяспор 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 14.10.2017 Коньяспор 0:2 Галатасарай С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
- 28.09.2017 Коньяспор 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 23.09.2017 Коньяспор 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.09.2017 Бешикташ 2:0 Коньяспор С
- 14.09.2017 Марсель 1:0 Коньяспор ЛЕ
- 09.09.2017 Коньяспор 0:2 Аланьяспор С
- 27.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Коньяспор С
- 21.08.2017 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 13.08.2017 Трабзонспор 2:1 Коньяспор С
- 06.08.2017 Бешикташ 1:2 Коньяспор С
- 27.07.2017 Коньяспор 4:0 Аль-Ахли Джидда ТМК
- 25.07.2017 РБ Лейпциг 1:0 Коньяспор ТМК
- 22.07.2017 Коньяспор 2:2 Аль Фейха ТМК
- 19.07.2017 Фрайбург 2:0 Коньяспор ТМК
- 03.06.2017 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
- 06.04.2017 Коньяспор 3:2 Сивасспор Кубок
- 01.03.2017 Сивасспор 0:0 Коньяспор Кубок
- 19.02.2016 Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
- 19.09.2015 Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 15.02.2015 Коньяспор 0:1 Сивасспор Суперлига
- 21.09.2014 Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 02.02.2014 Коньяспор 3:0 Сивасспор Суперлига
- 25.08.2013 Сивасспор 2:0 Коньяспор Суперлига
- 14.05.2011 Коньяспор 1:1 Сивасспор Суперлига
- 12.12.2010 Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 18.04.2009 Коньяспор 0:0 Сивасспор Суперлига
- 16.11.2008 Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 29.10.2008 Сивасспор 1:0 Коньяспор Кубок
- 23.03.2008 Сивасспор 3:0 Коньяспор Суперлига
- 28.10.2007 Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|3.
|Бешикташ
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 11
|21
|4.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|5.
|Бурсаспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|7.
|Сивасспор
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|8.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|24 - 22
|14
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 19
|14
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 23
|13
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Коньяспор
|1:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 22
|8
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
Первый тайм
16'
Г О О О О О Л - Коне Аруна из команды Сивасспор забивает пенальти
12'
Альбайрак Эрен получает желтую карточку.
8'
Г О О О О О Л - Скубич Нейц из команды Коньяспор забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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