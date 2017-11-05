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Стадион:
Сивасспор
1:1
Первый тайм: 37'
Коньяспор
0'
0:1
8' Пенальти
Скубич Нейц
12' Желтая карточка
Альбайрак Эрен
1:1
16' Пенальти
Коне Аруна
37'
Первый тайм
Описание гола
16'
Г О О О О О Л - Коне Аруна из команды Сивасспор забивает пенальти
Желтая карточка
12'
Альбайрак Эрен получает желтую карточку.
Описание гола
8'
Г О О О О О Л - Скубич Нейц из команды Коньяспор забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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