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Стадион:
Малатьяспор
0:2
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
22' Гол
Адебайор Эммануэль
69' Желтая карточка
Вишча Эдин
75' Желтая карточка
Бутаиб Халид
90' Желтая карточка
Кайсара Жуниор
0:2
90' Гол
Эрдинг Мевлут
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Кайсара Жуниор получает желтую карточку.
87'
Буюкшехир производит замену. Адебайор Эммануэль уходит, и Эрдинг Мевлут заменяет его
83'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Наполеони Стефано заменяет его
81'
Малатьяспор производит замену. Бутаиб Халид уходит, и Алтынтас Батуфан заменяет его

76'
Буюкшехир производит замену. Элия Эльеро уходит, и Фрей Керим заменяет его
Желтая карточка
75'
Бутаиб Халид получает желтую карточку.
73'
Малатьяспор производит замену. Перейра Мишель уходит, и Шахин Тургут заменяет его
Желтая карточка
69'
Вишча Эдин получает желтую карточку.
60'
Малатьяспор производит замену. Баразит Насер уходит, и Диа Иссиар заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адебайор Эммануэль.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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