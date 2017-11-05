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Стадион: Malatya Stadyumu
0:2
Конец матча
0:1
22' ГолАдебайор Эммануэль
69' Желтая карточкаВишча Эдин
75' Желтая карточкаБутаиб Халид
90' Желтая карточкаКайсара Жуниор
0:2
90' ГолЭрдинг Мевлут
|
22'
0:1
69'
75'
90'
90'
0:2
Состав команд
Малатьяспор
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 27 Шебаке Иссам Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 21 Бюйюк Адем Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 8 Murat Yildirim II
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 37 Мина Артуро Защитник
- 28 Акча Мурат Защитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 20 Ferhat Canli Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Полузащитник
- 33 Алтынтас Батуфан Нападающий
- 17 Шахин Тургут Нападающий
- 18 Sincere Seth
- Главный тренер: Erol Bulut
Истанбул Башакшехир
- Основной состав
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 80 Кайсара Жуниор Защитник
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 3 Клиши Гаэль Защитник
- 4 Аттама Джозеф Защитник
- 88 Инлер Гёкхан Полузащитник
- 20 Озмерт Хакан Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 11 Элия Эльеро Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 10 Адебайор Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Гюнок Мерт Вратарь
- 33 Учар Угур Защитник
- 39 Альпарслан Эрдем Защитник
- 18 Наполеони Стефано Полузащитник
- 29 Фрей Керим Полузащитник
- 23 Торун Тунай Полузащитник
- 17 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 19 Эрдинг Мевлут Нападающий
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Офспор 1:3 Малатьяспор К
- 21.10.2017 Малатьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 15.10.2017 Фенербахче 3:1 Малатьяспор С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
- 20.09.2017 Инегёлспор 0:2 Малатьяспор К
- 16.09.2017 Малатьяспор 2:4 Бурсаспор С
- 11.09.2017 Касымпаша 3:2 Малатьяспор С
- 26.08.2017 Малатьяспор 1:1 Антальяспор С
- 19.08.2017 Сивасспор 2:0 Малатьяспор С
- 13.08.2017 Малатьяспор 3:1 Османлыспор С
- 05.08.2017 Карабюкспор 1:1 Малатьяспор ТМК
- 04.08.2017 Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор ТМК
- 27.07.2017 Малатьяспор 1:1 Аданаспор ТМК
- 20.05.2017 Сивасспор 4:0 Малатьяспор ПЛТ
- 14.05.2017 Малатьяспор 1:1 Болуспор ПЛТ
- 08.05.2017 Адана Демирспор 1:2 Малатьяспор ПЛТ
- 03.05.2017 Бандырмаспор 5:0 Малатьяспор ПЛТ
- 29.04.2017 Малатьяспор 1:0 Гёзтепе ПЛТ
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 02.11.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Хоффенхайм ЛЕ
- 28.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Акхисар Беледиеспор С
- 23.10.2017 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 19.10.2017 Хоффенхайм 3:1 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 14.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 01.10.2017 Гёзтепе 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 28.09.2017 Брага 2:1 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 23.09.2017 Генчлербирлиги 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 17.09.2017 Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор С
- 14.09.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Лудогорец ЛЕ
- 09.09.2017 Фенербахче 2:3 Истанбул Башакшехир С
- 27.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Коньяспор С
- 22.08.2017 Севилья 2:2 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 19.08.2017 Карабюкспор 3:1 Истанбул Башакшехир С
- 16.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:2 Севилья ЛЧ
- 11.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 18.07.2017 Истанбул Башакшехир 2:2 Ашдод ТМК
- 15.07.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Витесс ТМК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|3.
|Бешикташ
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 11
|21
|4.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|5.
|Бурсаспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|7.
|Сивасспор
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|8.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|24 - 22
|14
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 19
|14
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 23
|13
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Коньяспор
|1:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 22
|8
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Кайсара Жуниор получает желтую карточку.
87'
Буюкшехир производит замену. Адебайор Эммануэль уходит, и Эрдинг Мевлут заменяет его
83'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Наполеони Стефано заменяет его
81'
Малатьяспор производит замену. Бутаиб Халид уходит, и Алтынтас Батуфан заменяет его
76'
Буюкшехир производит замену. Элия Эльеро уходит, и Фрей Керим заменяет его
75'
Бутаиб Халид получает желтую карточку.
73'
Малатьяспор производит замену. Перейра Мишель уходит, и Шахин Тургут заменяет его
69'
Вишча Эдин получает желтую карточку.
60'
Малатьяспор производит замену. Баразит Насер уходит, и Диа Иссиар заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адебайор Эммануэль.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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