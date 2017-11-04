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Стадион:
Антальяспор
1:0
Первый тайм: 23'
Карабюкспор
0'
2' Желтая карточка
Шарлес Фернандо
1:0
4' Гол
Это'О Самюэль
23'
Первый тайм
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Это'О Самюэль.
Желтая карточка
2'
Шарлес Фернандо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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