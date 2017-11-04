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Стадион: Анталья Арена
1:0
Первый тайм: 23'
2' Желтая карточкаШарлес Фернандо
1:0
4' ГолЭто'О Самюэль
|
4'
1:0
Состав команд
Антальяспор
- Основной состав
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 20 Чико Луис Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 8 Шарлес Фернандо Полузащитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 9 Это'О Самюэль Нападающий
- 63 Кадах Дениз Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 70 Низам Муса Защитник
- 5 Челик Юсуф Защитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 17 Карабулут Айдын Полузащитник
- 10 Менез Жереми Полузащитник
- 14 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 6 Сангаре Назим Полузащитник
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- Главный тренер: Леонардо
Карабюкспор
- Основной состав
- 78 Шахин Ахмет Вратарь
- 88 Ибаньес Луис Защитник
- 13 Нункеу Дани Защитник
- 5 Гэман Валерикэ Защитник
- 4 Папп Пол Защитник
- 37 Грозав Георге-Теодор Полузащитник
- 26 Депе Илхан Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 8 Торже Андрей-Габриэль Полузащитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 29 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Рыбка Александр Вратарь
- 35 Caglar Sahin Akbaba Вратарь
- 38 Асланташ Хакан Защитник
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 12 Траоре Хамиду Защитник
- 7 Челик Осман Защитник
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- 23 Деликташ Сердар Нападающий
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Антальяспор (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 24.10.2017 Этимесгут 0:1 Антальяспор К
- 20.10.2017 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе С
- 30.09.2017 Сивасспор 3:1 Антальяспор С
- 25.09.2017 Антальяспор 3:0 Османлыспор С
- 15.09.2017 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 10.09.2017 Антальяспор 1:1 Галатасарай С
- 26.08.2017 Малатьяспор 1:1 Антальяспор С
- 20.08.2017 Антальяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор С
- 13.08.2017 Бешикташ 2:0 Антальяспор С
- 05.08.2017 Аланьяспор 3:3 Антальяспор ТМК
- 31.07.2017 Гамбург 0:2 Антальяспор ТМК
- 27.07.2017 Байер Л 1:1 Антальяспор ТМК
- 23.07.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Антальяспор ТМК
- 02.06.2017 Антальяспор 4:1 Газиантепспор С
- 27.05.2017 Касымпаша 0:3 Антальяспор С
- 20.05.2017 Антальяспор 2:1 Бурсаспор С
- 13.05.2017 Фенербахче 0:1 Антальяспор С
- 05.05.2017 Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
Карабюкспор (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 29.10.2017 Карабюкспор 0:1 Сивасспор С
- 26.10.2017 Карабюкспор 3:1 Кеджиоренгюджю К
- 21.10.2017 Османлыспор 3:0 Карабюкспор С
- 14.10.2017 Карабюкспор 1:0 Кайсериспор С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 30.09.2017 Галатасарай 3:2 Карабюкспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
- 16.09.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Карабюкспор С
- 09.09.2017 Карабюкспор 0:1 Бешикташ С
- 25.08.2017 Аланьяспор 1:1 Карабюкспор С
- 19.08.2017 Карабюкспор 3:1 Истанбул Башакшехир С
- 12.08.2017 Генчлербирлиги 1:1 Карабюкспор С
- 05.08.2017 Карабюкспор 1:1 Малатьяспор ТМК
- 04.08.2017 Османлыспор 1:2 Карабюкспор ТМК
- 28.07.2017 Акхисар Беледиеспор 2:2 Карабюкспор ТМК
- 26.07.2017 Анкаран 1:7 Карабюкспор ТМК
- 24.07.2017 Карабюкспор 2:1 Арис Лимассол ТМК
- 22.07.2017 Словацко 0:1 Карабюкспор ТМК
- 02.06.2017 Акхисар Беледиеспор 2:3 Карабюкспор С
- 28.05.2017 Карабюкспор 2:2 Кайсериспор С
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Карабюкспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор Суперлига
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор Суперлига
- 22.03.2014 Антальяспор 0:0 Карабюкспор Суперлига
- 26.10.2013 Карабюкспор 1:1 Антальяспор Суперлига
- 16.02.2013 Антальяспор 0:0 Карабюкспор Суперлига
- 21.09.2012 Карабюкспор 1:0 Антальяспор Суперлига
- 04.12.2011 Антальяспор 2:1 Карабюкспор Суперлига
- 13.05.2011 Антальяспор 1:2 Карабюкспор Суперлига
- 11.12.2010 Карабюкспор 2:0 Антальяспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 18
|17
|6.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Бурсаспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 14
|16
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 23
|13
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|13.
|Антальяспор
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|20 - 22
|11
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|16.
|Карабюкспор
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
|18.
|Османлыспор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|13 - 21
|7
Первый тайм
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Это'О Самюэль.
2'
Шарлес Фернандо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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