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Стадион:
Барселона
 
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Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Барселона
96.2% (125)
Ничья:
3.8% (5)
Севилья
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
30% (39)
Барселона:
29.2% (38)
Барселона:
16.2% (21)
Барселона:
11.5% (15)
Ничья:
2.3% (3)
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