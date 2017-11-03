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Стадион: Камп Ноу
Состав команд
18
Альба
Хорди
16
Навас
Хесус
20
Муриэль
Луис
Барселона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Тер Штеген Марк-Андре Вратарь
- 2 Семеду Нелсон Защитник
- 3 Пике Херард Защитник
- 23 Юмтити Самуэль Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 4 Ракитич Иван Полузащитник
- 5 Бускетс Серхио Полузащитник
- 15 Паулиньо Жозе Полузащитник
- 16 Делофеу Херард Нападающий
- 10 Месси Лионель Нападающий
- 9 Суарес Луис Нападающий
- Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Вермален Томас Травмирован
- Арда Туран Травмирован
- Видаль Алеш Травмирован
- Иньеста Андрес Травмирован
- Рафинья Алькантара Травмирован
- Дембеле Усман Травмирован
- Роберто Серхи Травмирован
- Гомеш Андре Травмирован
Севилья 4-3-3
- Основной состав
- 1 Рико Серхио Вратарь
- 2 Коршья Себастьен Защитник
- 4 Кьяер Симон Защитник
- 5 Ленгле Клеман Защитник
- 3 Кароль Лионель Защитник
- 15 Н'Зонзи Стивен Полузащитник
- 14 Писарро Гвидо Полузащитник
- 7 Крон-Дели Микаэль Полузащитник
- 16 Навас Хесус Нападающий
- 20 Муриэль Луис Нападающий
- 17 Сарабия Пабло Нападающий
- Главный тренер: Бериццо Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Монтойя Вальтер Травмирован
- Карришу Даниэль Травмирован
- Пареха Нико Травмирован
- Корреа Хоакин Травмирован
- Меркадо Габриэль Травмирован
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 31.10.2017 Олимпиакос 0:0 Барселона ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
- 24.10.2017 Мурсия 0:3 Барселона КК
- 21.10.2017 Барселона 2:0 Малага П
- 18.10.2017 Барселона 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 01.10.2017 Барселона 3:0 Лас-Пальмас П
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 16.09.2017 Хетафе 1:2 Барселона П
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Барселона 5:0 Эспаньол П
- 26.08.2017 Алавес 0:2 Барселона П
- 20.08.2017 Барселона 2:0 Бетис П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 07.08.2017 Барселона 5:0 Шапекоэнсе ТМК
- 04.08.2017 Химнастик 1:1 Барселона ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
Севилья (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Севилья 1:0 Лас-Пальмас П
- 17.09.2017 Жирона 0:1 Севилья П
- 13.09.2017 Ливерпуль 2:2 Севилья ЛЧ
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар П
- 27.08.2017 Хетафе 0:1 Севилья П
- 22.08.2017 Севилья 2:2 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 19.08.2017 Севилья 1:1 Эспаньол П
- 16.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 05.08.2017 Саутгемптон 2:0 Севилья ТМК
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья Примера
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона Примера
- 18.08.2016 Барселона 3:0 Севилья Суперкубок
- 14.08.2016 Севилья 0:2 Барселона Суперкубок
- 22.05.2016 Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля
- 28.02.2016 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 03.10.2015 Севилья 2:1 Барселона Примера
- 11.08.2015 Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА
- 11.04.2015 Севилья 2:2 Барселона Примера
- 22.11.2014 Барселона 5:1 Севилья Примера
- 10.02.2014 Севилья 1:4 Барселона Примера
- 14.09.2013 Барселона 3:2 Севилья Примера
- 24.02.2013 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 30.09.2012 Севилья 2:3 Барселона Примера
- 17.03.2012 Севилья 0:2 Барселона Примера
- 23.10.2011 Барселона 0:0 Севилья Примера
- 13.03.2011 Севилья 1:1 Барселона Примера
- 31.10.2010 Барселона 5:0 Севилья Примера
- 21.08.2010 Барселона 4:0 Севилья Суперкубок
- 14.08.2010 Севилья 3:1 Барселона Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 3
|28
|2.
|Валенсия
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 11
|24
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|15 - 6
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Леганес
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Леванте
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|14.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 22
|8
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 25
|6
|19.
|Малага
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|20.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|4 - 16
|3
-
До начала матча осталось 14 часов 39 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Севилья, который состоится 04.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Севилья, который состоится 04.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Барселона
96.2% (125)
Ничья:
3.8% (5)
Севилья
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Барселона:
30% (39)
3:1 Барселона:
29.2% (38)
2:1 Барселона:
16.2% (21)
3:0 Барселона:
11.5% (15)
2:2 Ничья:
2.3% (3)
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