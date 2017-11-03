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  5. Примера
Стадион: Зрители: 42323
Бетис
2:2
Конец матча
Хетафе
0'
12' Желтая карточка
Кала Хуан
0:1
18' Гол
Бергара Маркель
18' Желтая карточка
Гарсия Хави
32' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
33' Желтая карточка
Антунеш Виторину
0:2
34' Гол
Портильо Франсиско
43' Желтая карточка
Даконам Дьене
53' Желтая карточка
Амат Хорди
1:2
68' Гол
Санабрия Антонио
75' Желтая карточка
Фахир Файсал
85' Желтая карточка
Бергара Маркель
2:2
87' Гол
Будебуз Ряд
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
94'
Арамбарри Мауро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
94'
Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
93'
Барраган Антонио наказан за толчок Арамбарри Мауро
92'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
92'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
После дальнего удара, который нанес Барраган Антонио мяч отбит вратарем
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
90'
Тактическая замена. Портильо Франсиско уходит с поля и его заменяет Mathias Olivera
89'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Угловой
89'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
89'
Видаль Молина выбил мяч на угловой.
Угловой
89'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
89'
Антунеш Виторину выбил мяч на угловой.
88'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес
87'
Тельо Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Будебуз Ряд отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
86'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
86'
Арамбарри Мауро коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
85'
Бергара Маркель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
85'
Бергара Маркель совершает грубый фол. Манди Аисса был жертвой
85'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
83'
Антунеш Виторину наказан за толчок Будебуз Ряд
83'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
80'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Амат Хорди уходит с поля и его заменяет Фабиан Руис
Фол, нарушение
80'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает подножку. Тельо Кристиан заработал фол.
79'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес
77'
Леон Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
77'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Желтая карточка
75'
Фахир Файсал получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
75'
Барраган Антонио из команды Бетис делает подножку. Фахир Файсал заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Хетафе
74'
Гуардадо Андрес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
74'
Гуардадо Андрес из команды Бетис играет в стеночку с партнером по команде. Будебуз Ряд это был.
72'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Фахир Файсал
71'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Хетафе
71'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
70'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Тельо Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Санабрия Антонио отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
Офсайд
67'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
67'
Даконам Дьене из команды Хетафе делает пас партнеру.
67'
Гуардадо Андрес ошибается в защите.
Угловой
67'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
66'
Даконам Дьене из команды Хетафе остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес
66'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
65'
Анхель Луис из команды Хетафе делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Бетис
63'
Анхель Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Санабрия Антонио
63'
Тактическая замена. Тошка Алин уходит с поля и его заменяет Будебуз Ряд
63'
Удар от ворот произведет Бетис
63'
Видаль Молина отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
62'
Удар от ворот произведет Бетис
62'
Анхель Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
62'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Портильо Франсиско из команды Хетафе подал угловой справа.
61'
Амат Хорди выбил мяч на угловой.
61'
Молинеро Франциско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
60'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Леон Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
59'
Манди Аисса выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
57'
Гарсия Хави из команды Бетис делает подножку. Арамбарри Мауро заработал фол.
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 42323 болельщиков
56'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
55'
Удар от ворот произведет Хетафе
55'
Тельо Кристиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
55'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
54'
Антунеш Виторину выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
53'
Амат Хорди получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
53'
Амат Хорди из команды Бетис делает подножку. Анхель Луис заработал фол.
53'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес
52'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
49'
Удар от ворот произведет Бетис
49'
Видаль Молина из команды Хетафе бьет головой мимо ворот
49'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Тошка Алин из команды Бетис делает подножку. Молинеро Франциско заработал фол.
48'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
47'
Адан Антонио выбил мяч на угловой.
47'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
46'
Гуардадо Андрес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
Угловой
46'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
45'
Амат Хорди выбил мяч на угловой.
45'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Молинеро Франциско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
44'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Даконам Дьене получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
43'
Даконам Дьене наказан за толчок Леон Серхио
43'
Удар от ворот произведет Хетафе
43'
Тельо Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Удар от ворот произведет Хетафе
41'
Барраган Антонио из команды Бетис делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
40'
Молинеро Франциско из команды Хетафе остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес
40'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
40'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Тошка Алин из команды Бетис делает навес
39'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
39'
Тошка Алин из команды Бетис делает навес
38'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Леон Серхио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
36'
Тельо Кристиан из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Тельо Кристиан на финте ушёл от оппонента.
36'
Удар от ворот произведет Бетис
36'
Видаль Молина из команды Хетафе наносит неточный удар с лета
36'
Молинеро Франциско из команды Хетафе делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Описание гола
34'
ГОООООЛ - Портильо Франсиско из команды Хетафе забивает из-за штрафной площади
34'
Манди Аисса сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Видаль Молина из команды Хетафе делает навес
Желтая карточка
33'
Антунеш Виторину сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
33'
Антунеш Виторину совершает грубый фол. Барраган Антонио был жертвой
Желтая карточка
32'
Арамбарри Мауро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
32'
Арамбарри Мауро совершает грубый фол. Камараса Виктор был жертвой
Фол, нарушение
31'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает подножку. Камараса Виктор заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Хетафе
30'
Гарсия Хави бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
30'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Хоакин Санчес из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Удар от ворот произведет Бетис
29'
Антунеш Виторину бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
29'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
28'
Тошка Алин выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
28'
Леон Серхио из команды Бетис делает подножку. Кала Хуан заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Хетафе
27'
Хоакин Санчес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
26'
Молинеро Франциско из команды Хетафе делает подножку. Хоакин Санчес заработал фол.
26'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
25'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
24'
Молинеро Франциско выбил мяч на угловой.
24'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
23'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
Фол, нарушение
22'
Тошка Алин наказан за толчок Портильо Франсиско
21'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
20'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
19'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает подножку. Камараса Виктор заработал фол.
Желтая карточка
18'
Гарсия Хави получает желтую карточку за неспортивное поведение
18'
Антунеш Виторину сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бергара Маркель из клуба "Хетафе" отправил мяч головой в ворота.
18'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Амат Хорди из команды Бетис делает подножку. Анхель Луис заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
Фол, нарушение
15'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
15'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
12'
Кала Хуан из команды Хетафе был наказан за старое нарушение.
12'
Удар от ворот произведет Хетафе
12'
Гуардадо Андрес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
12'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает подножку. Леон Серхио заработал фол.
11'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Тошка Алин из команды Бетис делает подножку. Видаль Молина заработал фол.
11'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тошка Алин из команды Бетис делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
10'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Тошка Алин из команды Бетис делает навес
9'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает подножку. Хоакин Санчес заработал фол.
8'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
6'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
4'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес
Фол, нарушение
3'
Тошка Алин наказан за толчок Бергара Маркель
3'
Удар от ворот произведет Хетафе
3'
Амат Хорди из команды Бетис бьет головой мимо ворот
2'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Бергара Маркель из команды Хетафе. Это Леон Серхио заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 2:2 Хетафе
Бетис
84.5% (169)
Ничья:
13.5% (27)
Хетафе
2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бетис:
45% (90)
Бетис:
25% (50)
Бетис:
10.5% (21)
Ничья:
8.5% (17)
Ничья:
3% (6)
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