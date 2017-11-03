Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 42323
12' Желтая карточкаКала Хуан
0:1
18' ГолБергара Маркель
18' Желтая карточкаГарсия Хави
32' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
33' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
0:2
34' ГолПортильо Франсиско
43' Желтая карточкаДаконам Дьене
53' Желтая карточкаАмат Хорди
1:2
68' ГолСанабрия Антонио
75' Желтая карточкаФахир Файсал
85' Желтая карточкаБергара Маркель
2:2
87' ГолБудебуз Ряд
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Арамбарри Мауро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
94'
Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Барраган Антонио наказан за толчок Арамбарри Мауро
92'
92'
92'
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
После дальнего удара, который нанес Барраган Антонио мяч отбит вратарем
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
90'
Тактическая замена. Портильо Франсиско уходит с поля и его заменяет Mathias Olivera
89'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
89'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
89'
Видаль Молина выбил мяч на угловой.
89'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
89'
Антунеш Виторину выбил мяч на угловой.
88'
87'
Тельо Кристиан сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Будебуз Ряд отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
86'
86'
86'
Арамбарри Мауро коснулся мяча рукой.
85'
Бергара Маркель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
85'
Бергара Маркель совершает грубый фол. Манди Аисса был жертвой
85'
85'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает навес
83'
Антунеш Виторину наказан за толчок Будебуз Ряд
83'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
80'
80'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Амат Хорди уходит с поля и его заменяет Фабиан Руис
80'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает подножку. Тельо Кристиан заработал фол.
79'
79'
77'
Леон Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
77'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
75'
Фахир Файсал получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
Барраган Антонио из команды Бетис делает подножку. Фахир Файсал заработал фол.
74'
74'
Гуардадо Андрес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
74'
Гуардадо Андрес из команды Бетис играет в стеночку с партнером по команде. Будебуз Ряд это был.
72'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Фахир Файсал
71'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
71'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
70'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Тельо Кристиан сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Санабрия Антонио отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
67'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
67'
Даконам Дьене из команды Хетафе делает пас партнеру.
67'
Гуардадо Андрес ошибается в защите.
67'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
66'
Даконам Дьене из команды Хетафе остановил атаку, перехватив мяч.
66'
66'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Анхель Луис из команды Хетафе делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Бетис
63'
Анхель Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Санабрия Антонио
63'
Тактическая замена. Тошка Алин уходит с поля и его заменяет Будебуз Ряд
63'
Удар от ворот произведет Бетис
63'
Видаль Молина отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
62'
Удар от ворот произведет Бетис
62'
Анхель Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
62'
61'
Портильо Франсиско из команды Хетафе подал угловой справа.
61'
Амат Хорди выбил мяч на угловой.
61'
Молинеро Франциско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
60'
60'
Леон Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
59'
Манди Аисса выбил мяч на угловой.
57'
Гарсия Хави из команды Бетис делает подножку. Арамбарри Мауро заработал фол.
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 42323 болельщиков
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
55'
55'
Тельо Кристиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
55'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
54'
Антунеш Виторину выбил мяч на угловой.
53'
Амат Хорди получает желтую карточку за споры
53'
Амат Хорди из команды Бетис делает подножку. Анхель Луис заработал фол.
53'
53'
52'
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
49'
Удар от ворот произведет Бетис
49'
Видаль Молина из команды Хетафе бьет головой мимо ворот
49'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Тошка Алин из команды Бетис делает подножку. Молинеро Франциско заработал фол.
48'
47'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
47'
Адан Антонио выбил мяч на угловой.
47'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
46'
Гуардадо Андрес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
46'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
45'
Амат Хорди выбил мяч на угловой.
45'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Молинеро Франциско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
44'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Даконам Дьене получает желтую карточку за толчок соперника.
43'
Даконам Дьене наказан за толчок Леон Серхио
43'
43'
Тельо Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
41'
Барраган Антонио из команды Бетис делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
40'
Молинеро Франциско из команды Хетафе остановил атаку, перехватив мяч.
40'
40'
40'
40'
39'
39'
39'
38'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Леон Серхио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
36'
Тельо Кристиан из команды Бетис сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Тельо Кристиан на финте ушёл от оппонента.
36'
Удар от ворот произведет Бетис
36'
Видаль Молина из команды Хетафе наносит неточный удар с лета
36'
Молинеро Франциско из команды Хетафе делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
34'
ГОООООЛ - Портильо Франсиско из команды Хетафе забивает из-за штрафной площади
34'
Манди Аисса сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Видаль Молина из команды Хетафе делает навес
33'
Антунеш Виторину сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Антунеш Виторину совершает грубый фол. Барраган Антонио был жертвой
32'
Арамбарри Мауро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
32'
Арамбарри Мауро совершает грубый фол. Камараса Виктор был жертвой
31'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает подножку. Камараса Виктор заработал фол.
31'
30'
Гарсия Хави бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
30'
30'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Хоакин Санчес из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Удар от ворот произведет Бетис
29'
Антунеш Виторину бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
28'
Тошка Алин выбил мяч на угловой.
28'
Леон Серхио из команды Бетис делает подножку. Кала Хуан заработал фол.
27'
27'
Хоакин Санчес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Молинеро Франциско из команды Хетафе делает подножку. Хоакин Санчес заработал фол.
26'
26'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
25'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
24'
Молинеро Франциско выбил мяч на угловой.
24'
23'
23'
23'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
22'
Тошка Алин наказан за толчок Портильо Франсиско
21'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
20'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает подножку. Камараса Виктор заработал фол.
18'
Гарсия Хави получает желтую карточку за неспортивное поведение
18'
Антунеш Виторину сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бергара Маркель из клуба "Хетафе" отправил мяч головой в ворота.
18'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Амат Хорди из команды Бетис делает подножку. Анхель Луис заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
15'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
15'
12'
12'
Гуардадо Андрес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает подножку. Леон Серхио заработал фол.
11'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Тошка Алин из команды Бетис делает подножку. Видаль Молина заработал фол.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
10'
10'
9'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает подножку. Хоакин Санчес заработал фол.
8'
8'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
4'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес
3'
Тошка Алин наказан за толчок Бергара Маркель
3'
3'
Амат Хорди из команды Бетис бьет головой мимо ворот
2'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Бергара Маркель из команды Хетафе. Это Леон Серхио заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 2:2 Хетафе
Бетис
84.5% (169)
Ничья:
13.5% (27)
Хетафе
2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бетис:
45% (90)
1:0 Бетис:
25% (50)
2:0 Бетис:
10.5% (21)
1:1 Ничья:
8.5% (17)
2:2 Ничья:
3% (6)
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