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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Балаидос Зрители: 19779
12' Желтая карточкаВесга Микель
1:0
16' ГолСерхи Гомес
2:0
23' ГолАспас Яго
3:0
26' ГолАспас Яго
3:1
38' ГолГарсия Рауль
41' Желтая карточкаСерхи Гомес
58' Желтая карточкаБаленсиага Микель
62' Желтая карточкаНуньес Унай
64' Желтая карточкаМакси Гомес
90' Желтая карточкаАдурис Ариц
|
12'
16'
1:0
23'
2:0
26'
3:0
38'
3:1
41'
62'
64'
90'
Состав команд
13
Рубен
Бланко
20
Серхи
Гомес
19
Хонни
Кастро
18
Васс
Даниэль
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
30
Нуньес
Унай
21
Весга
Микель
22
Гарсия
Рауль
Сельта 4-3-3
- Основной состав
- 13 Рубен Бланко Вратарь
- 2 Мальо Уго Защитник
- 3 Фонтас Андреу Защитник
- 20 Серхи Гомес Защитник
- 19 Хонни Кастро Защитник
- 8 Эрнандес Пабло II Полузащитник
- 14 Лоботка Станислав Полузащитник
- 18 Васс Даниэль Полузащитник
- 10 Аспас Яго Нападающий
- 7 Макси Гомес Нападающий
- 11 Систо Пионе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Серхио Альварес II Вратарь
- 22 Кабраль Густаво Защитник
- 26 Браис Мендес Полузащитник
- 16 Хосабед Санчес Полузащитник
- 6 Радоя Неманья Полузащитник
- 9 Гвидетти Джон Нападающий
- 17 Юльсагер Эндрю Нападающий
- Главный тренер: Унсуэ Хуан Карлос
- Травмы и дисквалификации
- Ронкалья Факундо Травмирован
- Мор Эмре Травмирован
Атлетик Б 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кепа Аррисабалага Вратарь
- 2 Боведа Энеко Защитник
- 30 Нуньес Унай Защитник
- 4 Лапорт Эмерик Защитник
- 24 Баленсиага Микель Защитник
- 6 Сан-Хосе Микель Полузащитник
- 21 Весга Микель Полузащитник
- 14 Сусаета Маркель Полузащитник
- 22 Гарсия Рауль Полузащитник
- 28 Кордоба Иньиго Полузащитник
- 11 Уильямс Иньяки Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Эррерин Яго Вратарь
- 15 Лекуе Иньиго Защитник
- 16 Этчейта Хавьер Защитник
- 19 Сабин Мерино Полузащитник
- 17 Рико Микель Полузащитник
- 8 Итурраспе Андер Полузащитник
- 20 Адурис Ариц Нападающий
- Главный тренер: Сиганда Хосе
- Травмы и дисквалификации
- Йерай Альварес Травмирован
- Муньяин Икер Травмирован
- Де Маркос Оскар Травмирован
- Беньят Эчебария Травмирован
Предыдущие игры
Сельта (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.10.2017 Малага 2:1 Сельта П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
- 05.10.2017 Сельта 4:3 Пачука ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 21.09.2017 Сельта 1:1 Хетафе П
- 18.09.2017 Эспаньол 2:1 Сельта П
- 10.09.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 25.08.2017 Бетис 2:1 Сельта П
- 19.08.2017 Сельта 2:3 Реал Сосьедад П
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 09.08.2017 Сельта 1:1 Удинезе ТМК
- 05.08.2017 Байер Л 3:3 Сельта ТМК
- 01.08.2017 Бёрнли 2:2 Сельта ТМК
- 29.07.2017 Брентфорд 2:1 Сельта ТМК
- 22.07.2017 Расинг Ферроль 0:0 Сельта ТМК
- 22.07.2017 Спортинг Хихон 0:2 Сельта ТМК
- 21.05.2017 Сельта 2:2 Реал Сосьедад П
Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
- 25.10.2017 Форментера 1:1 Атлетик Б КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 11.10.2017 Баракальдо 2:2 Атлетик Б ТМК
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 23.09.2017 Малага 3:3 Атлетик Б П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 17.09.2017 Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б П
- 14.09.2017 Герта 0:0 Атлетик Б ЛЕ
- 10.09.2017 Атлетик Б 2:0 Жирона П
- 27.08.2017 Эйбар 0:1 Атлетик Б П
- 24.08.2017 Атлетик Б 1:0 Панатинаикос ЛЕ
- 20.08.2017 Атлетик Б 0:0 Хетафе П
- 17.08.2017 Панатинаикос 2:3 Атлетик Б ЛЕ
- 05.08.2017 Ливерпуль 3:1 Атлетик Б ТМК
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
Последние игры между собой
Сельта: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
- 30.04.2017 Сельта 0:3 Атлетик Б Примера
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта Примера
- 01.05.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта Примера
- 30.12.2015 Сельта 0:1 Атлетик Б Примера
- 15.03.2015 Сельта 1:2 Атлетик Б Примера
- 14.01.2015 Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля
- 06.01.2015 Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля
- 18.10.2014 Атлетик Б 1:1 Сельта Примера
- 11.02.2014 Сельта 0:0 Атлетик Б Примера
- 20.12.2013 Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля
- 07.12.2013 Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля
- 17.09.2013 Атлетик Б 3:2 Сельта Примера
- 03.05.2013 Сельта 1:1 Атлетик Б Примера
- 09.12.2012 Атлетик Б 1:0 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 4
|31
|2.
|Валенсия
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|8.
|Леганес
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|9.
|Жирона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|11.
|Сельта
|3:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|22 - 17
|14
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 15
|12
|15.
|Атлетик Б
|1:3 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 22
|8
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|5 - 16
|6
|20.
|Малага
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
Второй тайм
93'
Кепа Аррисабалага вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Васс Даниэль из команды Сельта делает навес
92'
92'
Адурис Ариц получает желтую карточку за споры
91'
Тактическая замена. Аспас Яго уходит с поля и его заменяет Хосабед Санчес
91'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
91'
90'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Рубен Бланко выбил мяч на угловой.
90'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
89'
Васс Даниэль из команды Сельта делает подножку. Лапорт Эмерик заработал фол.
89'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
88'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес
88'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б устремляется вперед с мячом.
88'
88'
Васс Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Систо Пионе.
85'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Тактическая замена. Лоботка Станислав уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
84'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес
82'
82'
Сан-Хосе Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
82'
81'
81'
Гарсия Рауль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Фонтас Андреу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес
80'
Систо Пионе из команды Сельта делает подножку. Адурис Ариц заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Васс Даниэль заработал фол.
78'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 19779 болельщиков
76'
Тактическая замена. Maximiliano Gomez уходит с поля и его заменяет Гвидетти Джон
76'
Сусаета Маркель исполняет штрафной удар, но его блокируют
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Хонни Кастро из команды Сельта делает подножку. Гарсия Рауль заработал фол.
75'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
74'
73'
Тактическая замена. Боведа Энеко уходит с поля и его заменяет Лекуе Иньиго
73'
Систо Пионе из команды Сельта делает передачу за спину защитников.
72'
Сан-Хосе Микель пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
72'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес
72'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает подножку. Сан-Хосе Микель заработал фол.
69'
69'
Нуньес Унай имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
69'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Хонни Кастро из команды Сельта. Это Сусаета Маркель заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
66'
66'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
66'
Фонтас Андреу выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Хонни Кастро из команды Сельта делает подножку. Сусаета Маркель заработал фол.
Второй тайм
Первый тайм
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
Васс Даниэль блокирует соперника. Баленсиага Микель заработал своей команде штрафной.
10'
Васс Даниэль из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
10'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
9'
Васс Даниэль из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
7'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
7'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
3'
3'
2'
2'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 3:1 Атлетик Б
Сельта
56.7% (106)
Ничья:
33.7% (63)
Атлетик Б
9.6% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.3% (53)
2:1 Сельта:
26.7% (50)
1:0 Сельта:
22.5% (42)
1:2 Атлетик Б:
6.4% (12)
2:0 Сельта:
3.7% (7)
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