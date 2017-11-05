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Стадион: Зрители: 19779
Сельта
3:1
Второй тайм: 90+'
Атлетик Б
0'
12' Желтая карточка
Весга Микель
1:0
16' Гол
Серхи Гомес
2:0
23' Гол
Аспас Яго
3:0
26' Гол
Аспас Яго
3:1
38' Гол
Гарсия Рауль
41' Желтая карточка
Серхи Гомес
58' Желтая карточка
Баленсиага Микель
62' Желтая карточка
Нуньес Унай
64' Желтая карточка
Макси Гомес
90' Желтая карточка
Адурис Ариц
90'+3
Второй тайм
93'
Кепа Аррисабалага вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Васс Даниэль из команды Сельта делает навес
92'
Удар от ворот произведет Сельта
Желтая карточка
92'
Адурис Ариц получает желтую карточку за споры
91'
Тактическая замена. Аспас Яго уходит с поля и его заменяет Хосабед Санчес
91'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
91'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
90'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
90'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Рубен Бланко выбил мяч на угловой.
90'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
Фол, нарушение
89'
Васс Даниэль из команды Сельта делает подножку. Лапорт Эмерик заработал фол.
89'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
88'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес
88'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б устремляется вперед с мячом.
88'
Игроки ФК "Атлетик Б" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Васс Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
87'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Систо Пионе.
85'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Тактическая замена. Лоботка Станислав уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
84'
Аспас Яго из команды Сельта попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
84'
Аспас Яго из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
84'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес
82'
Удар от ворот произведет Сельта
82'
Сан-Хосе Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
82'
Игроки ФК "Атлетик Б" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Удар от ворот произведет Сельта
81'
Гарсия Рауль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Фонтас Андреу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес
Фол, нарушение
80'
Систо Пионе из команды Сельта делает подножку. Адурис Ариц заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Васс Даниэль заработал фол.
78'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Удар от ворот произведет Сельта
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 19779 болельщиков
76'
Тактическая замена. Maximiliano Gomez уходит с поля и его заменяет Гвидетти Джон
76'
Сусаета Маркель исполняет штрафной удар, но его блокируют
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
75'
Хонни Кастро из команды Сельта делает подножку. Гарсия Рауль заработал фол.
75'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
74'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
73'
Тактическая замена. Боведа Энеко уходит с поля и его заменяет Лекуе Иньиго
73'
Систо Пионе из команды Сельта делает передачу за спину защитников.
72'
Сан-Хосе Микель пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
72'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес
72'
Игроки ФК "Атлетик Б" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
70'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает подножку. Сан-Хосе Микель заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Сельта
69'
Нуньес Унай имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
69'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Хонни Кастро из команды Сельта. Это Сусаета Маркель заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
66'
Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
Угловой
66'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
66'
Фонтас Андреу выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Хонни Кастро из команды Сельта делает подножку. Сусаета Маркель заработал фол.
Второй тайм
Первый тайм
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
10'
Васс Даниэль блокирует соперника. Баленсиага Микель заработал своей команде штрафной.
10'
Васс Даниэль из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
Угловой
10'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
9'
Васс Даниэль из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
7'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
4'
Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Сельта
3'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
2'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
1'
Удар от ворот произведет Сельта
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 3:1 Атлетик Б
Сельта
56.7% (106)
Ничья:
33.7% (63)
Атлетик Б
9.6% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.3% (53)
Сельта:
26.7% (50)
Сельта:
22.5% (42)
Атлетик Б:
6.4% (12)
Сельта:
3.7% (7)
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