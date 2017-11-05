Стадион: Сьюдад де Валенсия
11' Желтая карточкаЧема Родригес
18' Желтая карточкаХуанпе Хуан
44' Желтая карточкаМуньеса Марк
0:1
58' ГолГарсия Борха I
61' Желтая карточкаМаффео Пабло
70' Желтая карточкаПостиго Серхио
72' Желтая карточкаПонс Пере
0:2
83' ГолСтуани Кристиан
86' Желтая карточкаХефферсон Лерма
1:2
90' ГолУнал Энес
Новости после матча
-
"Жирона" переиграла "Леванте" — 15:59
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
92'
92'
Лопес Иван сделал результативную передачу.
91'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
91'
Адай Бенитес коснулся мяча рукой.
91'
Моралес Луис из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
90'
89'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
86'
Хефферсон Лерма получает желтую карточку.
86'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Порту Кристиан
83'
Понс Пере сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Стуани Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Тактическая замена. Лопес Педро уходит с поля и его заменяет Саму Гарсия
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
82'
Тимор Давид выбил мяч на угловой.
82'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
81'
Стуани Кристиан нарушил правила.
80'
80'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает навес
79'
Гранель Алекс из команды Жирона делает подножку. Хефферсон Лерма заработал фол.
78'
78'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте бьет головой мимо ворот
78'
78'
Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес
78'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
75'
Кампанья Хосе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
75'
Тимор Давид атакует сзади соперника. Кампанья Хосе пострадал.
73'
Боатенг Эммануэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
73'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Понс Пере получает желтую карточку.
72'
Понс Пере из команды Жирона. Это Боатенг Эммануэль заработал фол.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Постиго Серхио получает желтую карточку за споры
70'
Лопес Иван исполняет штрафной удар, но его блокируют
69'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона делает подножку. Лопес Педро заработал фол.
69'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Тимор Давид
67'
67'
67'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
66'
Тактическая замена. Барди Энис уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
65'
65'
65'
65'
65'
64'
Гранель Алекс делает подножку сопернику.
63'
62'
Маффео Пабло наказан за толчок Антонио Гарсия
61'
Маффео Пабло получает желтую карточку.
61'
Маффео Пабло атакует сзади соперника. Антонио Гарсия пострадал.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
58'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Гарсия Борха I отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
57'
После дальнего удара, который нанес Стуани Кристиан мяч отбит вратарем
57'
Порту Кристиан делает скидку назад вдоль ворот
57'
57'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
56'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
54'
Стуани Кристиан наказан за толчок Лопес Педро
54'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
54'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
53'
53'
Антонио Гарсия из команды Леванте устремляется вперед с мячом.
52'
52'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
51'
Моралес Луис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
50'
Лопес Педро из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Хуанпе Хуан из команды Жирона делает подножку. Моралес Луис заработал фол.
49'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес
47'
Унал Энес наказан за толчок Гарсия Борха I
47'
46'
Гарсия Борха I бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
46'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Лопес Иван
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Муньеса Марк получает желтую карточку.
44'
Муньеса Марк из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Унал Энес.
44'
44'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона бьет головой мимо ворот
44'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Стуани Кристиан
42'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
42'
Гранель Алекс из команды Жирона делает пас партнеру.
42'
Гранель Алекс на финте ушёл от оппонента.
42'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
40'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона опасно играет против оппонента.
39'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
39'
Гранель Алекс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
39'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
37'
Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
36'
36'
Унал Энес коснулся мяча рукой.
35'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
34'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Порту Кристиан
33'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает навес
33'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
33'
Лопес Педро из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Гарсия Борха I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
32'
Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
31'
Маффео Пабло получает жёлтую карточку за толчок соперника.
30'
29'
После дальнего удара, который нанес Барди Энис мяч отбит вратарем
28'
27'
Адай Бенитес из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Лопес Педро.
27'
26'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
26'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
24'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Моралес Луис из команды Леванте устремляется вперед с мячом.
22'
Лопес Педро наказан за толчок Гарсия Борха I
22'
Хефферсон Лерма из команды Леванте остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес
21'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
18'
Хуанпе Хуан получает желтую карточку.
18'
Хуанпе Хуан совершает грубый фол. Моралес Луис был жертвой
18'
Гарсия Борха I из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
Стуани Кристиан из команды Жирона бьет головой мимо ворот
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
16'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
14'
14'
13'
13'
Гранель Алекс бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
11'
Чема Родригес получает желтую карточку.
11'
Чема Родригес из команды Леванте. Это Стуани Кристиан заработал фол.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
10'
Адай Бенитес из команды Жирона остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
9'
9'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
8'
Стуани Кристиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
8'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
8'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Маффео Пабло из команды Жирона устремляется вперед с мячом.
7'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Понс Пере навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
6'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает подножку. Понс Пере заработал фол.
5'
4'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Муньеса Марк выбил мяч подальше от ворот.
4'
3'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леванте 1:2 Жирона
Леванте
69.6% (128)
Ничья:
23.9% (44)
Жирона
6.5% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леванте:
31% (57)
2:1 Леванте:
29.3% (54)
1:1 Ничья:
20.1% (37)
2:0 Леванте:
6.5% (12)
1:2 Жирона:
3.8% (7)
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