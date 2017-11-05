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  5. Примера
Стадион:
Леванте
1:2
Конец матча
Жирона
0'
11' Желтая карточка
Чема Родригес
18' Желтая карточка
Хуанпе Хуан
44' Желтая карточка
Муньеса Марк
0:1
58' Гол
Гарсия Борха I
61' Желтая карточка
Маффео Пабло
70' Желтая карточка
Постиго Серхио
72' Желтая карточка
Понс Пере
0:2
83' Гол
Стуани Кристиан
86' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
1:2
90' Гол
Унал Энес
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Унал Энес из клуба "Леванте" отправил мяч головой в ворота.
92'
Лопес Иван из команды Леванте делает навес
92'
Лопес Иван сделал результативную передачу.
91'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
91'
Адай Бенитес коснулся мяча рукой.
91'
Моралес Луис из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес
89'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
86'
Хефферсон Лерма получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Порту Кристиан
83'
Понс Пере сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Стуани Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Понс Пере из команды Жирона делает пас партнеру.
82'
Тактическая замена. Лопес Педро уходит с поля и его заменяет Саму Гарсия
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
82'
Тимор Давид выбил мяч на угловой.
82'
Лопес Педро из команды Леванте делает навес
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
81'
Стуани Кристиан нарушил правила.
80'
Удар от ворот произведет Жирона
80'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает навес
Фол, нарушение
79'
Гранель Алекс из команды Жирона делает подножку. Хефферсон Лерма заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Жирона
78'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте бьет головой мимо ворот
78'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес
78'
Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес
78'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Удар от ворот произведет Жирона
75'
Кампанья Хосе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
75'
Тимор Давид атакует сзади соперника. Кампанья Хосе пострадал.
73'
Боатенг Эммануэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
73'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Понс Пере получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Понс Пере из команды Жирона. Это Боатенг Эммануэль заработал фол.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
70'
Постиго Серхио получает желтую карточку за споры
70'
Лопес Иван исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
69'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона делает подножку. Лопес Педро заработал фол.
69'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Тимор Давид
67'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Жирона
67'
Лопес Иван из команды Леванте делает навес
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
66'
Тактическая замена. Барди Энис уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
65'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лопес Педро из команды Леванте делает навес
65'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лопес Педро из команды Леванте делает навес
Фол, нарушение
64'
Гранель Алекс делает подножку сопернику.
63'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Маффео Пабло наказан за толчок Антонио Гарсия
Желтая карточка
61'
Маффео Пабло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Маффео Пабло атакует сзади соперника. Антонио Гарсия пострадал.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
58'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Гарсия Борха I отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
57'
После дальнего удара, который нанес Стуани Кристиан мяч отбит вратарем
57'
Порту Кристиан делает скидку назад вдоль ворот
57'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
56'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
55'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
Фол, нарушение
54'
Стуани Кристиан наказан за толчок Лопес Педро
54'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
54'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лопес Иван из команды Леванте делает навес
53'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес
53'
Антонио Гарсия из команды Леванте устремляется вперед с мячом.
52'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
51'
Моралес Луис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
50'
Лопес Педро из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
49'
Хуанпе Хуан из команды Жирона делает подножку. Моралес Луис заработал фол.
49'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес
Фол, нарушение
47'
Унал Энес наказан за толчок Гарсия Борха I
47'
Удар от ворот произведет Леванте
46'
Гарсия Борха I бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Лопес Иван
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Джейсон из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Желтая карточка
44'
Муньеса Марк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Муньеса Марк из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Унал Энес.
44'
Удар от ворот произведет Леванте
44'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона бьет головой мимо ворот
44'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Стуани Кристиан
42'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
42'
Гранель Алекс из команды Жирона делает пас партнеру.
42'
Гранель Алекс на финте ушёл от оппонента.
42'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Удар от ворот произведет Жирона
Фол, нарушение
40'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона опасно играет против оппонента.
Угловой
39'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
39'
Гранель Алекс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
39'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
37'
Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
36'
Удар от ворот произведет Леванте
Фол, нарушение
36'
Унал Энес коснулся мяча рукой.
Офсайд
35'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
Фол, нарушение
34'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Порту Кристиан
33'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает навес
Угловой
33'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
33'
Лопес Педро из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Гарсия Борха I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
32'
Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лопес Педро из команды Леванте делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
31'
Маффео Пабло получает жёлтую карточку за толчок соперника.
30'
Удар от ворот произведет Леванте
29'
После дальнего удара, который нанес Барди Энис мяч отбит вратарем
28'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Адай Бенитес из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Лопес Педро.
27'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
26'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
26'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
24'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Моралес Луис из команды Леванте устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
22'
Лопес Педро наказан за толчок Гарсия Борха I
22'
Хефферсон Лерма из команды Леванте остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес
21'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
18'
Хуанпе Хуан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Хуанпе Хуан совершает грубый фол. Моралес Луис был жертвой
18'
Гарсия Борха I из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Удар от ворот произведет Леванте
16'
Стуани Кристиан из команды Жирона бьет головой мимо ворот
16'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
16'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
14'
Удар от ворот произведет Жирона
14'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Леванте
13'
Гранель Алекс бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
11'
Чема Родригес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
11'
Чема Родригес из команды Леванте. Это Стуани Кристиан заработал фол.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Адай Бенитес из команды Жирона остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
10'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
9'
Удар от ворот произведет Леванте
Угловой
9'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
8'
Стуани Кристиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
8'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
8'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Маффео Пабло из команды Жирона устремляется вперед с мячом.
7'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
6'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Понс Пере навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
6'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает подножку. Понс Пере заработал фол.
5'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Джейсон из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Муньеса Марк выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
Фол, нарушение
2'
Унал Энес из команды Леванте делает подножку. Понс Пере заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леванте 1:2 Жирона
Леванте
69.6% (128)
Ничья:
23.9% (44)
Жирона
6.5% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Леванте:
31% (57)
Леванте:
29.3% (54)
Ничья:
20.1% (37)
Леванте:
6.5% (12)
Жирона:
3.8% (7)
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