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  5. Примера
Стадион: Зрители: 17755
Вильярреал
2:0
Конец матча
Малага
0'
32' Желтая карточка
Чори Кастро
38' Желтая карточка
Пеньяранда Адальберто
45' Желтая карточка
Чука Виктор
60' Желтая карточка
Адриан Гонсалес
1:0
68' Гол
Сансоне Никола
2:0
76' Гол
Сансоне Никола
81' Желтая карточка
Коста Хауме
83' Желтая карточка
Ресио Хосе
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Черышев Денис, и мяч снова в игре
93'
Daniel Raba из команды Вильярреал делает пас партнеру.
Угловой
91'
Черышев Денис из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.

91'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
91'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хуанкар из команды Малага делает навес
90'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Хуанкар заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
88'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
88'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает отличный пас
Фол, нарушение
88'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
87'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
86'
Хони Родригес из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
86'
Хони Родригес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хони Родригес из команды Малага делает навес
85'
Бонера Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Хуанкар заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
84'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
84'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает навес
Желтая карточка
83'
Ресио Хосе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Ресио Хосе из команды Малага делает подножку. Форнальс Пабло заработал фол.
83'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает навес
82'
Тактическая замена. Бакка Карлос уходит с поля и его заменяет Daniel Raba
Желтая карточка
81'
Коста Хауме получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Коста Хауме совершает грубый фол. Эн-Несири Юссеф был жертвой
80'
Удар от ворот произведет Вильярреал
80'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага бьет головой мимо ворот
80'
Хуанкар из команды Малага делает навес
78'
Бонера Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
78'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Хони Родригес из команды Малага делает навес
78'
Бонера Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой слева.
78'
Виктор Руис выбил мяч на угловой.
78'
Хони Родригес из команды Малага делает навес
76'
Форнальс Пабло сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сансоне Никола записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Фол, нарушение
76'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Хуанкар заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Хони Родригес
75'
Бакка Карлос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
73'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
73'
После дальнего удара, который нанес Адриан Гонсалес мяч отбит вратарем
72'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Матч возобновится спорным мячом
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
70'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает подножку. Хуанпи Аньор заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
68'
Бакка Карлос сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сансоне Никола из клуба "Вильярреал" отправил мяч головой в ворота.
68'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает пас партнеру.
68'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Марио Гаспар нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Удар от ворот произведет Малага
67'
Марио Гаспар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
66'
Бакка Карлос из команды Вильярреал в офсайде
Фол, нарушение
65'
Хуанкар из команды Малага делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
65'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
65'
Черышев Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Тактическая замена. Chuca уходит с поля и его заменяет Сансоне Никола
63'
Барбоса Мариано вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Chuca из команды Вильярреал делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Ресио Хосе.
61'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
60'
Адриан Гонсалес из команды Малага был наказан за старое нарушение.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Chuca бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Удар от ворот произведет Малага
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 17755 болельщиков
58'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Малага
57'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает навес
57'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Черышев Денис
56'
Хуанкар из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хуанкар из команды Малага делает навес
55'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой справа.
54'
После удара головой, который сделал Пеньяранда Адальберто мяч выносится вратарем на угловой
54'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
54'
Кеко Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
54'
Чори Кастро из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
53'
Chuca из команды Вильярреал подал угловой слева.
52'
Роберто Хименес выбил мяч на угловой.
52'
Chuca из команды Вильярреал делает навес
51'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
50'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
49'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает навес
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Удар от ворот произведет Малага
48'
Chuca отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Сориано Роберто бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
47'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Кеко Серхио из команды Малага. Это Коста Хауме заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
47'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага в офсайде
47'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Chuca получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Chuca совершает грубый фол. Адриан Гонсалес был жертвой
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Малага
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
44'
Бакка Карлос из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Эрнандес Луис.
44'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
42'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Виктор Руис.
42'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
40'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Бакка Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Удар от ворот произведет Вильярреал
39'
Кеко Серхио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Желтая карточка
38'
Пеньяранда Адальберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Барбоса Мариано.
37'
Удар от ворот произведет Вильярреал
37'
Хуанкар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Удар от ворот произведет Малага
36'
Родри Эрнандес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
35'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Хуанпи Аньор из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
35'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой справа.
34'
Виктор Руис выбил мяч на угловой.
34'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
Желтая карточка
32'
Чори Кастро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Чори Кастро из команды Малага делает подножку. Форнальс Пабло заработал фол.
32'
Кеко Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает навес
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Роберто Хименес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
30'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Чори Кастро атакует сзади соперника. Марио Гаспар пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
29'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Chuca из команды Вильярреал подал угловой справа.
29'
Адриан Гонсалес выбил мяч на угловой.
28'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Хуанпи Аньор заработал фол.
Офсайд
26'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
26'
Chuca навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Байсс Пол атакует сзади соперника. Бакамбу Седрик пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
25'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Хуанкар из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Марио Гаспар.
Фол, нарушение
24'
Марио Гаспар блокирует соперника. Чори Кастро заработал своей команде штрафной.
24'
Бакка Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
23'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Малага
22'
Chuca бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
21'
Ресио Хосе из команды Малага делает подножку. Бакка Карлос заработал фол.
21'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Chuca из команды Вильярреал подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
20'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Chuca заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Байсс Пол из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Барбоса Мариано.
20'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Бонера Даниэле атакует сзади соперника. Пеньяранда Адальберто пострадал.
Фол, нарушение
19'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает подножку. Хуанкар заработал фол.
18'
Чори Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
18'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Чори Кастро из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Барбоса Мариано вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
Офсайд
14'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал в офсайде
13'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает подножку. Ресио Хосе заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Малага
11'
Родри Эрнандес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
10'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Коста Хауме заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Виктор Руис атакует сзади соперника. Хуанпи Аньор пострадал.
9'
Удар от ворот произведет Малага
9'
Chuca из команды Вильярреал делает навес
Угловой
9'
Chuca из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
8'
Марио Гаспар из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
6'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
6'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Chuca из команды Вильярреал подал угловой справа.
5'
Хуанкар выбил мяч на угловой.
4'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает навес
Фол, нарушение
4'
Росалес Роберто из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Коста Хауме.
3'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Коста Хауме из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Малага
1'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вильярреал". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Малага
Вильярреал
95.7% (179)
Ничья:
4.3% (8)
Малага
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
35.3% (66)
Вильярреал:
29.4% (55)
Вильярреал:
18.7% (35)
Вильярреал:
5.9% (11)
Вильярреал:
4.3% (8)
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