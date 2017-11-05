Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 17755
2:0
Конец матча
32' Желтая карточкаЧори Кастро
38' Желтая карточкаПеньяранда Адальберто
45' Желтая карточкаЧука Виктор
60' Желтая карточкаАдриан Гонсалес
1:0
68' ГолСансоне Никола
2:0
76' ГолСансоне Никола
81' Желтая карточкаКоста Хауме
83' Желтая карточкаРесио Хосе
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Черышев Денис, и мяч снова в игре
93'
Daniel Raba из команды Вильярреал делает пас партнеру.
91'
Черышев Денис из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
91'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
91'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
90'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
88'
88'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает отличный пас
88'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
87'
86'
Хони Родригес из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
86'
Хони Родригес из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
85'
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
84'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает навес
83'
Ресио Хосе получает желтую карточку.
83'
Ресио Хосе из команды Малага делает подножку. Форнальс Пабло заработал фол.
83'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает навес
82'
Тактическая замена. Бакка Карлос уходит с поля и его заменяет Daniel Raba
81'
Коста Хауме получает желтую карточку.
81'
Коста Хауме совершает грубый фол. Эн-Несири Юссеф был жертвой
80'
80'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага бьет головой мимо ворот
78'
78'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
78'
78'
78'
78'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой слева.
78'
Виктор Руис выбил мяч на угловой.
78'
76'
Форнальс Пабло сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сансоне Никола записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Хони Родригес
75'
Бакка Карлос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
73'
После дальнего удара, который нанес Адриан Гонсалес мяч отбит вратарем
72'
71'
Матч возобновится спорным мячом
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает подножку. Хуанпи Аньор заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
68'
Бакка Карлос сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сансоне Никола из клуба "Вильярреал" отправил мяч головой в ворота.
68'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает пас партнеру.
68'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Марио Гаспар нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
Марио Гаспар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Бакка Карлос из команды Вильярреал в офсайде
65'
Хуанкар из команды Малага делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
65'
Черышев Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Тактическая замена. Chuca уходит с поля и его заменяет Сансоне Никола
63'
Барбоса Мариано вышел из ворот и забрал мяч.
63'
63'
Chuca из команды Вильярреал делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
62'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Ресио Хосе.
61'
60'
Адриан Гонсалес из команды Малага был наказан за старое нарушение.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Chuca бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 17755 болельщиков
58'
57'
57'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает навес
57'
57'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Черышев Денис
56'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой справа.
54'
После удара головой, который сделал Пеньяранда Адальберто мяч выносится вратарем на угловой
54'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
54'
Кеко Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
54'
Чори Кастро из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Chuca из команды Вильярреал подал угловой слева.
52'
Роберто Хименес выбил мяч на угловой.
52'
Chuca из команды Вильярреал делает навес
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
49'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает навес
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
Chuca отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Сориано Роберто бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
47'
46'
46'
Кеко Серхио из команды Малага. Это Коста Хауме заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
47'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага в офсайде
47'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Chuca получает желтую карточку.
46'
Chuca совершает грубый фол. Адриан Гонсалес был жертвой
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Бакка Карлос из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Эрнандес Луис.
44'
43'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Виктор Руис.
42'
41'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
40'
40'
Бакка Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
39'
Кеко Серхио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Пеньяранда Адальберто получает желтую карточку.
38'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Барбоса Мариано.
37'
37'
Хуанкар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
Родри Эрнандес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Хуанпи Аньор из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой справа.
34'
Виктор Руис выбил мяч на угловой.
34'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
32'
Чори Кастро получает желтую карточку.
32'
Чори Кастро из команды Малага делает подножку. Форнальс Пабло заработал фол.
32'
Кеко Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает навес
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Роберто Хименес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
30'
30'
Чори Кастро атакует сзади соперника. Марио Гаспар пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
29'
29'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Адриан Гонсалес выбил мяч на угловой.
28'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Хуанпи Аньор заработал фол.
26'
26'
Chuca навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Байсс Пол атакует сзади соперника. Бакамбу Седрик пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
25'
24'
Хуанкар из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Марио Гаспар.
24'
Марио Гаспар блокирует соперника. Чори Кастро заработал своей команде штрафной.
24'
Бакка Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
23'
22'
22'
Chuca бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
21'
Ресио Хосе из команды Малага делает подножку. Бакка Карлос заработал фол.
21'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Chuca заработал фол.
20'
Байсс Пол из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Барбоса Мариано.
20'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Бонера Даниэле атакует сзади соперника. Пеньяранда Адальберто пострадал.
19'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает подножку. Хуанкар заработал фол.
18'
Чори Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
18'
16'
Чори Кастро из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Барбоса Мариано вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
14'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал в офсайде
13'
12'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает подножку. Ресио Хосе заработал фол.
11'
11'
Родри Эрнандес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
10'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Коста Хауме заработал фол.
10'
Виктор Руис атакует сзади соперника. Хуанпи Аньор пострадал.
9'
9'
Chuca из команды Вильярреал делает навес
9'
Chuca из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
8'
Марио Гаспар из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
6'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Хуанкар выбил мяч на угловой.
4'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает навес
4'
Росалес Роберто из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Коста Хауме.
3'
3'
Коста Хауме из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вильярреал". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Малага
Вильярреал
95.7% (179)
Ничья:
4.3% (8)
Малага
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Вильярреал:
35.3% (66)
2:1 Вильярреал:
29.4% (55)
1:0 Вильярреал:
18.7% (35)
3:1 Вильярреал:
5.9% (11)
3:0 Вильярреал:
4.3% (8)
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