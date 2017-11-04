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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Эйбар
announcement
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До начала матча осталось 14 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Эйбар, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Эйбар
Реал Сосьедад
97% (129)
Ничья:
2.3% (3)
Эйбар
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
37.6% (50)
Реал Сосьедад:
25.6% (34)
Реал Сосьедад:
22.6% (30)
Реал Сосьедад:
5.3% (7)
Реал Сосьедад:
3% (4)
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