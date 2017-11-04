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Стадион: Аноэта
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Состав команд
10
Прието
Хаби
12
Виллиан
Жозе
22
Ломбан
Давид
15
Анхель
Хосе
24
Хордан
Хоан
17
Кике
Гарсия
Реал Сосьедад 4-3-3
- Основной состав
- 1 Рульи Херонимо Вратарь
- 19 Арсальюс Альваро Защитник
- 3 Льоренте Диего Защитник
- 6 Иньиго Мартинес Защитник
- 24 Де ла Белья Альберто Защитник
- 10 Прието Хаби Полузащитник
- 4 Ильяраменди Асьер Полузащитник
- 17 Сурутуса Давид Полузащитник
- 8 Янузай Аднан Нападающий
- 12 Виллиан Жозе Нападающий
- 18 Оярсабаль Микель Нападающий
- Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Агиррече Иманоль Травмирован
- Мартинес Карлос Травмирован
Эйбар 5-3-2
- Основной состав
- 25 Дмитрович Марко Вратарь
- 7 Капа Андер Защитник
- 12 Оливейра Паулу Защитник
- 18 Арбилья Анайц Защитник
- 22 Ломбан Давид Защитник
- 15 Анхель Хосе Защитник
- 24 Хордан Хоан Полузащитник
- 6 Ривера Кристиан Полузащитник
- 8 Инуи Такаси Полузащитник
- 17 Кике Гарсия Нападающий
- 9 Энрич Серхи Нападающий
- Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Эскаланте Гонсало Травмирован
- Рико Фран Травмирован
- Педро Леон Травмирован
- Рамис Иван Травмирован
- Йоэл Родригес Травмирован
- Гарсия Дани Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.11.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вардар ЛЕ
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 26.10.2017 Лерида 0:1 Реал Сосьедад КК
- 23.10.2017 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 19.10.2017 Вардар 0:6 Реал Сосьедад ЛЕ
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
- 21.09.2017 Леванте 3:0 Реал Сосьедад П
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид П
- 14.09.2017 Реал Сосьедад 4:0 Русенборг ЛЕ
- 10.09.2017 Депортиво 2:4 Реал Сосьедад П
- 01.09.2017 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 25.08.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал П
- 19.08.2017 Сельта 2:3 Реал Сосьедад П
- 12.08.2017 Спортинг Хихон 2:2 Реал Сосьедад ТМК
- 09.08.2017 Бургос 2:3 Реал Сосьедад ТМК
- 05.08.2017 Уотфорд 0:0 Реал Сосьедад ТМК
- 02.08.2017 Гронинген 0:2 Реал Сосьедад ТМК
Эйбар (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 29.10.2017 Эйбар 2:2 Леванте П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар П
- 01.09.2017 Бордо 0:0 Эйбар ТМК
- 27.08.2017 Эйбар 0:1 Атлетик Б П
- 21.08.2017 Малага 0:1 Эйбар П
- 12.08.2017 Сарагоса 0:2 Эйбар ТМК
- 11.08.2017 Осасуна 2:0 Эйбар ТМК
- 05.08.2017 Эйбар 1:0 Реал Овьедо ТМК
- 04.08.2017 Эйбар 2:3 Спортинг Хихон ТМК
- 30.07.2017 Шальке 04 1:0 Эйбар ТМК
- 29.07.2017 Аланьяспор 1:3 Эйбар ТМК
- 23.07.2017 Эйбар 4:2 Лидс ТМК
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
- 28.02.2017 Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера
- 24.09.2016 Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 10.08.2016 Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи. Клубы
- 16.04.2016 Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 06.12.2015 Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера
- 25.01.2015 Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера
- 24.08.2014 Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 15.08.2014 Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи. Сборные
- 11.04.2009 Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда
- 08.11.2008 Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда
- 02.02.2008 Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 4
|31
|2.
|Валенсия
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|8.
|Леганес
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|9 - 8
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|10.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|12.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Леванте
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|14.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 22
|8
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|5 - 16
|6
|20.
|Малага
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
-
До начала матча осталось 14 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Эйбар, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Эйбар, который состоится 05.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Эйбар
Реал Сосьедад
97% (129)
Ничья:
2.3% (3)
Эйбар
0.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
37.6% (50)
2:0 Реал Сосьедад:
25.6% (34)
1:0 Реал Сосьедад:
22.6% (30)
3:1 Реал Сосьедад:
5.3% (7)
3:0 Реал Сосьедад:
3% (4)
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