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Стадион:
Депортиво
 
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Атлетико М
announcement
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До начала матча осталось 10 часов 10 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Депортиво - Атлетико М, который состоится 04.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Депортиво - Атлетико М
Депортиво
3.8% (5)
Ничья:
9.2% (12)
Атлетико М
87% (114)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
38.9% (51)
Атлетико М:
32.8% (43)
Атлетико М:
9.9% (13)
Ничья:
6.1% (8)
Атлетико М:
3.1% (4)
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