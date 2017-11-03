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Стадион: Риасор
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Состав команд
24
Шёр
Фабиан
12
Сидней
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
Депортиво 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Пантилимон Костел Вратарь
- 2 Хуанфран Морено Защитник
- 24 Шёр Фабиан Защитник
- 12 Сидней Защитник
- 16 Луизинью Коррейя Защитник
- 20 Гильерме дос Сантос Полузащитник
- 22 Борхес Сельсо Полузащитник
- 9 Картабия Федерико Полузащитник
- 17 Вальверде Федерико Полузащитник
- 18 Баккали Закария Полузащитник
- 7 Лукас Перес Нападающий
- Главный тренер: Паррало Кристобаль
- Травмы и дисквалификации
- Адриан Лопес Травмирован
- Хиль Карлес Травмирован
- Рубен Мартинес Травмирован
Атлетико М 4-4-2
- Основной состав
- 13 Облак Ян Вратарь
- 20 Хуанфран Торрес Защитник
- 15 Савич Стефан Защитник
- 2 Годин Диего Защитник
- 19 Лукас Франсуа Защитник
- 11 Корреа Анхель Полузащитник
- 5 Томас Тейе Полузащитник
- 14 Габи Фернандес Полузащитник
- 8 Ньигес Сауль Полузащитник
- 7 Гризманн Антуан Нападающий
- 21 Гамейро Кевин Нападающий
- Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Карраско Янник Травмирован
- Коке Хорхе Травмирован
- Луис Филипе Травмирован
Предыдущие игры
Депортиво (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Депортиво 7:0 Коринтианс ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Эспаньол 4:1 Депортиво П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
- 16.09.2017 Бетис 2:1 Депортиво П
- 10.09.2017 Депортиво 2:4 Реал Сосьедад П
- 26.08.2017 Леванте 2:2 Депортиво П
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид П
- 12.08.2017 Тенерифе 0:3 Депортиво ТМК
- 05.08.2017 Депортиво 2:0 Вест Бромвич ТМК
- 03.08.2017 Реал Овьедо 0:0 Депортиво ТМК
- 30.07.2017 Порту 4:0 Депортиво ТМК
- 27.07.2017 Расинг Ферроль 1:4 Депортиво ТМК
- 25.07.2017 Понтеведра 0:5 Депортиво ТМК
- 22.07.2017 Бергантиньос 1:6 Депортиво ТМК
- 20.07.2017 Сомосас 1:6 Депортиво ТМК
Атлетико М (последние 20 матчей: +9 =10 -1)
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 16.09.2017 Атлетико М 1:0 Малага П
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 26.08.2017 Лас-Пальмас 1:5 Атлетико М П
- 19.08.2017 Жирона 2:2 Атлетико М П
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М ТМК
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М ТМК
- 06.08.2017 Брайтон 2:3 Атлетико М ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
- 01.08.2017 Атлетико М 2:1 Наполи КА
Последние игры между собой
Депортиво: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 1
- 02.03.2017 Депортиво 1:1 Атлетико М Примера
- 25.09.2016 Атлетико М 1:0 Депортиво Примера
- 12.03.2016 Атлетико М 3:0 Депортиво Примера
- 30.10.2015 Депортиво 1:1 Атлетико М Примера
- 18.04.2015 Депортиво 1:2 Атлетико М Примера
- 30.11.2014 Атлетико М 2:0 Депортиво Примера
- 05.05.2013 Депортиво 0:0 Атлетико М Примера
- 09.12.2012 Атлетико М 6:0 Депортиво Примера
- 01.05.2011 Депортиво 0:1 Атлетико М Примера
- 12.12.2010 Атлетико М 2:0 Депортиво Примера
- 04.04.2010 Атлетико М 3:0 Депортиво Примера
- 21.11.2009 Депортиво 2:1 Атлетико М Примера
- 10.08.2009 Депортиво 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи. Сборные
- 12.04.2009 Депортиво 1:2 Атлетико М Примера
- 16.11.2008 Атлетико М 4:1 Депортиво Примера
- 11.05.2008 Атлетико М 1:0 Депортиво Первый дивизион
- 06.01.2008 Депортиво 0:3 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 3
|28
|2.
|Валенсия
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 11
|24
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|15 - 6
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Леганес
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 20
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Леванте
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|14.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|16.
|Депортиво
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 22
|8
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 25
|6
|19.
|Малага
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|20.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|4 - 16
|3
-
До начала матча осталось 10 часов 10 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Депортиво - Атлетико М, который состоится 04.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Депортиво - Атлетико М, который состоится 04.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Депортиво - Атлетико М
Депортиво
3.8% (5)
Ничья:
9.2% (12)
Атлетико М
87% (114)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
38.9% (51)
0:1 Атлетико М:
32.8% (43)
0:2 Атлетико М:
9.9% (13)
1:1 Ничья:
6.1% (8)
1:3 Атлетико М:
3.1% (4)
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